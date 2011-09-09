- 2011年09月09日潘基文强调，气候变化是目前对人类整体生存安全、福祉和生活环境构成最大威胁的重要问题之一，“我们谴责任何对气候变化持怀疑态度的人士”
- 2011年09月09日为期两天的第42届太平洋岛国论坛领导人会议8日下午在新西兰奥克兰闭幕。在本次会议中，与会领导人围绕经济可持续发展、气候变化、改善民生等议题进行了充分讨论并通过了联合公报
- 2011年09月09日8月CPI同比涨幅相对于7月略有回落，但环比仍上升0.3%，表明现在通胀水平仍在高位，通胀形势仍没有有效缓解
- 2011年09月09日时至今日，全球反恐仍然欠缺共有的准绳，特别是美国及一些西方国家在反恐问题上屡屡采取双重标准，也对全球反恐斗争造成了不利影响
- 2011年09月09日交银施罗德表示，仅就下半年而言，鉴于目前通胀仍在高位、经济存在较严重的结构性问题，“稳健货币政策、适度宽松财政政策”的政策组合与经济运行的实际是一致的
- 2011年09月09日警方称，鲁姆博加一共养了9条宠物狗。他在开斋节期间出门旅行，导致家里的宠物狗连续14天没有吃到任何食物，回家后便受到攻击。9条狗中有2条也被同伴吃掉
- 2011年09月09日今年1-8月份，固定资产投资（不含农户）180608亿元，同比增长25%，比1-7月份回落0.4个百分点。其中，国有及国有控股投资62422亿元，增长12.1%。
- 2011年09月09日2011年8月份，规模以上工业增加值同比增长13.5%，比7月份回落0.5个百分点。1-8月份，规模以上工业增加值同比增长14.2%，比1-7月份回落0.1个百分点。
- 2011年09月09日在扣除物价变动因素后按年率计算为下降2.1%，而原来的数字是下降1.3%。这是日本经济连续第三个季度出现萎缩
- 2011年09月09日经工商部门查验不合格的两款“卡布丽缇”问题产品均已撤出门店，不再销售。达芬奇方面表示，如消费者就该两款产品希望退、换货，将根据消费者要求办理相关手续
- 2011年09月09日通过一个数据就判断会趋势放缓是违背基本规律的。还要继续关注，CPI有所回落和政策是有关系的，希望政策效果能够进一步显现，如果过于放松的话将可能出现一些新的因素来影响食品价格
- 2011年09月09日2011年8月份，社会消费品零售总额14705亿元，同比增长17.0%。1-8月份，社会消费品零售总额114946亿元，同比增长16.9%。
- 2011年09月09日全球七个发达经济体的财政部长和中央银行行长9日和10日将齐聚法国南部城市马赛寻求良策，希望在削减赤字和促进增长中找到平衡，以应对债务危机，避免世界经济二次探底
- 2011年09月09日北约秘书长拉斯穆森8日在里斯本与葡萄牙外长波尔塔斯会谈后举行的联合新闻发布会上说，“只要利比亚仍存在（卡扎菲势力的）威胁，北约及其伙伴国的使命就将持续”
- 2011年09月09日中秋小长假前夕，央行公开市场连续净投放资金令紧张资金面情况有所缓和
- 2011年09月09日大成基金相信，随着油价、原材料价格及国内食品价格的回落，下半年CPI和PPI双双回落及货币政策、财政政策放松将是大概率事件
- 2011年09月09日宝马车的32起非现场违法行为中，大都发生在朝阳、海淀和东城区，其中朝阳区最多，有16起，占了一半。其次是海淀7起、东城6起。另外，这些违法行为中，将近一半发生在15点-18点左右，发生在凌晨的还有4起
- 2011年09月09日“池子”的功能已经被拓展，将继续汇同利率、汇率在保增长、调结构、抑通胀中共同发挥作用
- 2011年09月09日市内交通流量将从中午开始保持高位。部分单位将提前放假，预计下午3时左右，出京车流将增加。晚高峰将从下午4时持续到晚间10时。
- 2011年09月09日国家发改委、科技部要求，要积极推进大型民营企业发展高水平研发机构，支持中小民营企业发展多种形式的研发机构。
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