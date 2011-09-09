潘基文说中国应对气候变化的努力令人印象深刻 2011年09月09日 潘基文强调，气候变化是目前对人类整体生存安全、福祉和生活环境构成最大威胁的重要问题之一，“我们谴责任何对气候变化持怀疑态度的人士”

太平洋岛国论坛期待地区新发展 2011年09月09日 为期两天的第42届太平洋岛国论坛领导人会议8日下午在新西兰奥克兰闭幕。在本次会议中，与会领导人围绕经济可持续发展、气候变化、改善民生等议题进行了充分讨论并通过了联合公报

日本下调第二季度经济增长率 2011年09月09日 在扣除物价变动因素后按年率计算为下降2.1%，而原来的数字是下降1.3%。这是日本经济连续第三个季度出现萎缩

发达经济体急寻良策减赤字促增长 2011年09月09日 全球七个发达经济体的财政部长和中央银行行长9日和10日将齐聚法国南部城市马赛寻求良策，希望在削减赤字和促进增长中找到平衡，以应对债务危机，避免世界经济二次探底