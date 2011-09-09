- 2011年09月09日记者看到，两张蓝色的记账花名册已填满，约有百十来人，多数人出了1000元，最少的500元，最高的达5000元。以此粗略估算，一小时收取慰问金十余万元
- 2011年09月09日包括人在内的哺乳动物都是双倍体，也就是细胞中有两套染色体，一套来自父方，一套来自母方。然而，双倍体对于基因研究来说，是个巨大困难，因为科学家很难确定动物的某一性状是哪一套染色体决定的
- 2011年09月09日媒体援引官方消息说，发生在奥斯汀东南约50公里处巴斯特罗普县的山火当天被控制在了隔离线之内，一些房屋未被烧毁的被疏散居民被允许返家
- 2011年09月09日负责加州南部电力供应的圣迭戈天然气和电力公司在网上发表声明说，停电是系统故障引起的，与恐怖袭击无关。该公司还说，持续高温天气导致用电量大可能对电力系统造成了不良影响
- 2011年09月09日警官埃萨姆·舒基在法庭上说，阿德利和他的助手在今年1月的一场会议上允许安全部队在必要时向示威者开枪。另一名警官侯赛因·哈米德指证阿德利在会议上决定封锁通往解放广场的道路，还下令屏蔽解放广场附近的手机信号
- 2011年09月09日海藻是提炼生物柴油一种可能的候选原料。在目前技术条件下，每公顷海藻每年可提取可观的生物柴油。另外，海藻生长迅速，而且不与农业生产争夺水和土地资源，因此发展空间较大
- 2011年09月09日1917年9月10日，孙中山在广州就任中华民国军政府海陆军大元帅
- 2011年09月09日有行业分析师表示，目前监管部门对于上市公司的委托贷款几乎没有监管，整个上市公司群体存在着庞大的委托贷款金额，一旦坏账集中暴发，后果不堪想象。
- 2011年09月09日券商8月份经营又遭遇股市寒流。17家上市券商中13家净利润环比下滑明显，受自营影响，4家上市券商8月报亏。
- 2011年09月09日成大基金的规模为50亿元，首期基金计划募集20亿元，辽宁成大首期出资2亿元
- 2011年09月09日具体来看，当月韩国农林水产食品的生产者物价指数同比上涨12.5%，创下5个月来新高，环比上涨4.9%。其中，蔬菜价格涨幅犹大，同比上涨13.8%，环比上涨20.3%
- 2011年09月09日据智利央行数据，截至6月30日智利外汇储备达349亿美元，其中49.9%投资美元，35%投资欧元，15.1%投资其他国家货币
- 2011年09月09日设立在沈阳金融商贸开发区的这家小额贷款公司，注册资本金4400万元人民币（约合5亿日元）。公司将向市民提供家电、家具等耐用消费品的分期付款服务，逐步拓展在沈阳的小额贷款业务
- 2011年09月09日另外，三方还签署了“关于南澳Mundaerno铀矿项目”的合作协议。中国驻澳大利亚大使馆公使衔参赞薛冰等中澳官方及企业代表近五十人出席了签约仪式
- 2011年09月09日德尔庞特强调，阿根廷在今年10月举行的大选不会对央行货币政策产生影响，保证货币政策的稳定性是阿根廷应对新一轮金融震荡的关键
- 2011年09月09日虽然布病引发睾丸炎的几率较高，但经过规范化治疗痊愈后，可以正常生育，一般是没问题的。况且，东北农大的28名师生中，经专家四次会诊，确诊没有一例睾丸炎
- 2011年09月09日近年来，一些地方在土地征收、房屋拆迁强制执行中引发的恶性事件屡屡发生。虽属少数或个别，但引起的社会关注度极高，造成的社会影响极为恶劣，其中的教训也极为深刻
- 2011年09月09日合资格人士最快今年11月初收到6000元，直至明年6月30日。预计约23万人受惠
- 2011年09月09日9月7日上午,山西联运集团股份有限公司以太原铁路局违反反垄断法和反不正当竞争法为由将其告上法庭,起因就是该企业从2007年开始向太原铁路局申请增设火车票代售点,却始终未获批准。
- 2011年09月09日蔡英文说，民进党目标是先加强地方政府实力，接着是台民意机构，希望在台民意机构掌握过半席次，“并且在2016年认真竞选台湾地区领导人”
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