英国培育出单倍体胚胎干细胞 2011年09月09日 包括人在内的哺乳动物都是双倍体，也就是细胞中有两套染色体，一套来自父方，一套来自母方。然而，双倍体对于基因研究来说，是个巨大困难，因为科学家很难确定动物的某一性状是哪一套染色体决定的

美国得克萨斯州特大山火暂时得到控制 2011年09月09日 媒体援引官方消息说，发生在奥斯汀东南约50公里处巴斯特罗普县的山火当天被控制在了隔离线之内，一些房屋未被烧毁的被疏散居民被允许返家

美国南加州和亚利桑那州发生大面积停电 2011年09月09日 负责加州南部电力供应的圣迭戈天然气和电力公司在网上发表声明说，停电是系统故障引起的，与恐怖袭击无关。该公司还说，持续高温天气导致用电量大可能对电力系统造成了不良影响

埃及前内政部长阿德利被指下令向示威者开枪 2011年09月09日 警官埃萨姆·舒基在法庭上说，阿德利和他的助手在今年1月的一场会议上允许安全部队在必要时向示威者开枪。另一名警官侯赛因·哈米德指证阿德利在会议上决定封锁通往解放广场的道路，还下令屏蔽解放广场附近的手机信号

芬兰尝试用海藻制造生物柴油 2011年09月09日 海藻是提炼生物柴油一种可能的候选原料。在目前技术条件下，每公顷海藻每年可提取可观的生物柴油。另外，海藻生长迅速，而且不与农业生产争夺水和土地资源，因此发展空间较大

智利央行考虑将人民币纳入外汇储备投资组合 2011年09月09日 据智利央行数据，截至6月30日智利外汇储备达349亿美元，其中49.9%投资美元，35%投资欧元，15.1%投资其他国家货币

日本永旺集团在中国设立首家小额贷款公司 2011年09月09日 设立在沈阳金融商贸开发区的这家小额贷款公司，注册资本金4400万元人民币（约合5亿日元）。公司将向市民提供家电、家具等耐用消费品的分期付款服务，逐步拓展在沈阳的小额贷款业务

中国煤炭地质总局与澳公司合作成立能矿公司 2011年09月09日 另外，三方还签署了“关于南澳Mundaerno铀矿项目”的合作协议。中国驻澳大利亚大使馆公使衔参赞薛冰等中澳官方及企业代表近五十人出席了签约仪式