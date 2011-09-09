- 2011年09月09日早盘两市高开后一度冲高回落，后在券商保险板块带领下再度走强，在水泥、建材板块做空的打压下，同时受到量能制约再次回落，午盘几近翻绿，险守2500点
- 2011年09月09日新就业刺激计划预计规模4470亿，其中2400亿美元用于延长社会保障体系工资税减免、500亿美元用于交通基础建设、490亿用于延长失业保险、300亿用于更新学校设施
- 2011年09月09日此次访华期间，格林斯潘女士将与包括商务部、科技部、外交部、民政部等有关部位领导进行会晤，共同探讨联合国开发计划署与中国的长期合作，注重在减贫、气候变化、两性平等、实现千年发展目标等方面
- 2011年09月09日
- 2011年09月09日报道认为，这意味着蔡英文副手将是民进党秘书长苏嘉全。蔡英文最快今天宣布苏嘉全出任副手。
- 2011年09月09日广发证券决定以不超过20亿元的资金设立另类投资子公司，将主要从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种之外的金融产品等投资
- 2011年09月09日建设主体的上海博览会有限责任公司已经成立，注册资本30亿元。其中中国对外贸易集团占注册资本的60%，世博后更名的上海东浩集团（原世博集团）占40%
- 2011年09月09日为了控制负债成本、扩大息差空间，银行各出奇招，其中息差水平排名靠前的有民生银行、招商银行、农业银行和中信银行等
- 2011年09月09日著名经济学家韩志国在微博发表评论，他表示：“通胀的趋势没有改变，今年通胀将突破8%；货币政策不可能放松，除非爆发大的危机
- 2011年09月09日
- 2011年09月09日中原地产市场研究部认为，最近几年房价快速上涨，通货膨胀率也居高不下。使得中产阶层标准也已经明显膨胀
- 2011年09月09日截至8月31日，沪深两市共有203只新股发行上市，剔除无可比数据的1只新股和募集资金额度低于预计的12只新股，190只新股共超募916.26亿元
- 2011年09月09日谢小青称，从投资回报角度看，融众集团对东盛房地产公司投资非常失败，他无偿提供东星重组服务主要有三个方面原因。一方面是报恩；二是责任；三是感动
- 2011年09月09日雨润集团发声明承认， 雨润北徐公司曾自检出含有瘦肉精的生猪，但已销毁并未流向市场
- 2011年09月09日据韩媒9日报道，韩国总统李明博8日在青瓦台举行的电视座谈会上说，不能排除在任期内举行韩朝首脑会谈的可能性。但举行韩朝首脑会谈的前提是，朝鲜须做出为实现半岛和平而不再发起挑衅的承诺，在此基础上，韩朝双方才能开展合作
- 2011年09月09日马光远表示：“在未来的四个月，任何一月物价都很有可能再创新高，放松货币的说法实属祸国殃民。货币的总投放量依然偏高，放松货币，钱绝对流不到中小企业那里去，这已经是N多次的历史证明了的
- 2011年09月09日长安期货目前已经完成了新的股权变更，而且在下一步还将引入两家新股东。此外，也不排除股权再度转让，使长安期货成为一家券商控股的期货公司
- 2011年09月09日有接近浙江省财政厅的人士透露，酝酿多时的省政府自行发行地方政府债券已有眉目。浙江省财政厅已将2011年该省地方政府债券额度分配至各市县，各市县已根据分配的债券额度上报了项目，“如果顺利，年内就会发行。”
- 2011年09月09日中国国土资源部（下称“国土部”）目前已完成将页岩气将作为独立矿种申报的专家论证工作，近日将上报国务院。
- 2011年09月09日
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