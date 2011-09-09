- 2011年09月09日瑞士央行的最新汇市干预的做法是引火烧身，饮鸩止渴。理由是瑞士的经济规模无法抗拒国际游资
- 2011年09月09日深圳正在探索建立保障房综合管理平台，逐步整合相关部门的人口、资产、户籍、住房、职称、学历和纳税年限等政务信息，以建立常态协作的工作机制
- 2011年09月09日有国外媒体报道称，京东商城将于下周在北京为其美国IPO挑选承销商，拟筹资40亿~50亿美元，初步计划于明年上半年上市。
- 2011年09月09日目前我国260余家融资租赁公司中，外商投资融资租赁公司累计批准190家，内资试点融资租赁公司53家，金融租赁公司18家
- 2011年09月09日上海综合保税区管理委员会宣布，在洋山保税港区打造全国领先、面向亚太地区的大宗商品集散平台。包括花旗集团、江西铜业等10家国内外公司，也同时宣布投资洋山发展大宗商品产业链
- 2011年09月09日草案指出，用人单位与劳动者订立劳动合同(含聘用合同)时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病危害防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗
- 2011年09月09日9月8日，日本机床工业协会公布8月机床订单额(初值)为989亿日元（约合人民币81.5亿元），比上月下降12.7%，连续第二个月环比下滑，并自去年12月以来首次跌破1000亿日元
- 2011年09月09日对此，德州市司法局律师管理科工作人员介绍说，他们目前已向九达律师事务所下达相关通知，限期向贾海山支付仲裁委员会协调的金额
- 2011年09月09日目前在新加坡发售的诸多高端地产中，中国的买家成为了主流的客户，他们当中有的是经营中国500强的企业家，也有内地的地产商和社会各界的人士
- 2011年09月09日8月CPI是6.2，形势并非原先预计的那样出现逆转，目前要做好通胀是一种常态的准备。货币政策还是关键，权衡利弊，不放松货币政策是第一选择，即使会带来其他一系列负面效果。决策就是取舍!”
- 2011年09月09日目前拿一块产权完整清晰的土地去银行抵押贷款，抵押率已降为50%，即贷得的款项不超过这块土地评估价的50%，而之前的抵押率则为70%。而且今年以来，不仅土地一级市场抵押率一降再降，而且贷款利率也在上升
- 2011年09月09日9月9日，日本财务相安住淳在法国马赛出席七国集团（G7）财长与央行行长会议前向媒体表示，“将在会上强烈主张日元走高阻碍了我国经济的顺利复苏。日本经济面临下行风险对于全球经济来说决不是好事”。他透露将就纠正日元升值趋势谋求各国理解
- 2011年09月09日据日媒9日报道称，东京证券交易所8日公布的股票交易数据显示，8月第五周（8月29日-9月2日）境外投资者在东京、大阪和名古屋三个证券交易所净卖出490亿日元（约合人民币40亿元）的股票，连续第六周减持
- 2011年09月09日统计显示，7月杭州楼市新建住宅成交3202套，比6月下降562套，降幅为15%；8月成交量为3156套，成交量与7月相比依然下降，显示购房者观望情绪空前浓厚。
- 2011年09月09日海关总署本次调研的一位官员说法表示，从现有形势看，全国加工贸易区即将迎来一次大整合运动，“海关特殊监管区、加工贸易区等多个名词或许整合为一个。”
- 2011年09月09日检察官说，据邻居们反映，阮某夫妇平时对儿子照顾很好，为凑钱给儿子看病，阮某至今还在外打零工赚钱，儿子的医药费几乎将家里掏空了。阮平的妻子也替公公婆婆求情，希望能从轻处罚
- 2011年09月09日警方将对这些信息进行甄别，发现使用假冒身份证等违法犯罪信息的，坚决查处
- 2011年09月09日强架老汉出院的两人身份至今不明，曾强行让老汉按指模出院。有人放了1000元在肇事地点附近的小卖部，声称是赔偿给老汉的赔偿款。家属称至今没有见过任何书面的事故责任认定和处理结果
- 2011年09月09日接政府通知，你家房子要被拆迁了。但除了一个带文号的“拆迁公告”和一纸最终的“补偿方案”外，其余信息你一无所知。事关头号身家财产，你去找政府“问细节”，但得到的答复不是“此事不属于本部门公开事项”，或者干脆不予理睬
- 2011年09月09日简阳市公共资源交易中心采购科科长刘德书介绍说：“档案局将具体参数报给我们后，我们在审核过程中以为苹果ipod touch是移动硬盘”
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