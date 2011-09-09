- 2011年09月09日情报部门近期获得了相关情报，表明有恐怖分子正策划在“9·11”十周年前后发动袭击，其可靠程度高于近期截获的其他信息
- 2011年09月09日阿尔及利亚外交部负责马格里布和非洲事务的部长级代表迈萨赫勒当天在阿尔及尔举行的非洲萨赫勒地区发展、安全合作国际会议上说，利比亚非法武器扩散对利新政权而言是一个威胁，收缴武器是当前的首要问题
- 2011年09月09日戴斯说，他注意到有关联合国安理会改革并没有取得更多进展，他希望各会员国能够尽快开展“实质性”谈判
- 2011年09月09日纽兰在当天的例行记者会上说，美国反对巴勒斯坦在联合国寻求建国的举动，美国认为巴勒斯坦建国只能通过谈判实现，美国的立场不应该让人感到意外
- 2011年09月09日潘基文说，尽管扫盲取得了一些进展，但文盲现象仍折磨着许多人，尤其是妇女和儿童。2009年，全世界7.93亿成年文盲中约有三分之二是女性，同时约有6700万小学适龄儿童和7200万青少年被剥夺了受教育的权利
- 2011年09月09日关于卡扎菲的行踪，贾布里勒说：“如果我们知道了卡扎菲的下落，明智的做法当然是不公布他的藏身地”
- 2011年09月09日中国贫困线虽然在不断提高，但没有跟上中国的社会发展。现行1196元贫困线仅相当于世界银行1.25美元贫困线的40%。蓝皮书还指出，中国农村的最大人权问题是大量绝对贫困人口的温饱问题
- 2011年09月09日埃尔多安在首都安卡拉对媒体说，任何人没有权利向在公海航行的任何船只采取袭击行动
- 2011年09月09日茨韦塔诺夫说，去年11月至今，约有6800名不符合《申根协定》规定的人进入保加利亚。保方已经知会相关国家，但目前没有任何机制可以让保加利亚拒绝这些人入境
- 2011年09月09日梅赫曼帕拉斯特当天说，“伊朗认为，北约计划在土耳其部署导弹防御系统预警雷达无助于该地区的安全稳定，甚至无法保证土耳其的稳定”
- 2011年09月09日乌干达警方的反恐部门在当天向乌警察总长卡利·卡伊胡拉递交的一份报告中说，有情报显示，索马里反政府武装“伊斯兰青年运动”正在策划针对乌干达首都坎帕拉的恐怖袭击
- 2011年09月09日下周启动路演的台湾茶商天福茗茶，已引入私募基金美国泛大西洋投资作为基础投资者，认购公开发售部分35%的股份。天福拟集资约3亿美元，暂定本月26日挂牌
- 2011年09月09日目前该法院已经派出一个独立小组，正在利比亚就卡扎菲涉嫌犯下的相关罪行进行调查。公报援引检察官奥坎波的话说，“逮捕卡扎菲只是个时间问题”
- 2011年09月09日中国畜牧业协会副会长乔玉峰9月8日表示，因供应偏紧及饲料成本上升，中国猪肉价格预计年底前一直会维持上涨。
- 2011年09月09日拜登当天在《纽约时报》发表题为《中国的崛起并非我们的终结》的专栏文章说，双边贸易和投资已把两国联系在一起，“我们会从彼此的成功中获益”
- 2011年09月09日“9·11”恐怖袭击10周年即将临近，盖特纳当天在财政部举办的一个论坛上说，“9·11”恐怖袭击是残酷的，是恐怖分子蓄谋已久的行动，也是有充足资金支持的行动
- 2011年09月09日对于大量券商对紫鑫药业的正面评价，并纷纷“中招”的事实，紫鑫方面只是含糊的表示：“我们生产是有周期性的。”此前大量投资者质疑，数家投资机构并未尽到调研责任，盲目推荐紫鑫药业，导致投资者损失。
- 2011年09月09日当周，更能代表趋势的首次申请失业救济人数四周移动平均值也增加3750，升至41.475万
- 2011年09月09日埃及民众将于9日在开罗解放广场举行大规模示威活动，抗议埃及武装部队最高委员会和过渡政府改革不力。分析人士认为，法庭内外的各种争执和抗议不利于审判的顺利进行
- 2011年09月09日又有两央企将合并。乐凯胶片今日公告，乐凯集团整体并入航天科技集团成为其全资子企业，目前相关手续尚在办理过程中
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