阿尔及利亚和美国对利比亚武器扩散表示担忧 2011年09月09日 阿尔及利亚外交部负责马格里布和非洲事务的部长级代表迈萨赫勒当天在阿尔及尔举行的非洲萨赫勒地区发展、安全合作国际会议上说，利比亚非法武器扩散对利新政权而言是一个威胁，收缴武器是当前的首要问题

联大主席戴斯呼吁尽快就安理会改革开展实质性谈判 2011年09月09日 戴斯说，他注意到有关联合国安理会改革并没有取得更多进展，他希望各会员国能够尽快开展“实质性”谈判

潘基文说实现和平需关注扫盲 2011年09月09日 潘基文说，尽管扫盲取得了一些进展，但文盲现象仍折磨着许多人，尤其是妇女和儿童。2009年，全世界7.93亿成年文盲中约有三分之二是女性，同时约有6700万小学适龄儿童和7200万青少年被剥夺了受教育的权利

利比亚全国过渡委员会下周完成迁至的黎波里工作 2011年09月09日 关于卡扎菲的行踪，贾布里勒说：“如果我们知道了卡扎菲的下落，明智的做法当然是不公布他的藏身地”

土总理强调以色列必须向土耳其正式道歉和赔偿 2011年09月09日 埃尔多安在首都安卡拉对媒体说，任何人没有权利向在公海航行的任何船只采取袭击行动

伊朗称在土耳其部署反导系统预警雷达无助地区稳定 2011年09月09日 梅赫曼帕拉斯特当天说，“伊朗认为，北约计划在土耳其部署导弹防御系统预警雷达无助于该地区的安全稳定，甚至无法保证土耳其的稳定”

乌干达发布新一轮恐怖袭击警告 2011年09月09日 乌干达警方的反恐部门在当天向乌警察总长卡利·卡伊胡拉递交的一份报告中说，有情报显示，索马里反政府武装“伊斯兰青年运动”正在策划针对乌干达首都坎帕拉的恐怖袭击

国际刑事法院请求国际刑警组织协助抓捕卡扎菲 2011年09月09日 目前该法院已经派出一个独立小组，正在利比亚就卡扎菲涉嫌犯下的相关罪行进行调查。公报援引检察官奥坎波的话说，“逮捕卡扎菲只是个时间问题”

美副总统说中国成功能让美国更繁荣 2011年09月09日 拜登当天在《纽约时报》发表题为《中国的崛起并非我们的终结》的专栏文章说，双边贸易和投资已把两国联系在一起，“我们会从彼此的成功中获益”

美财长称国际合作利于切断恐怖活动资金 2011年09月09日 “9·11”恐怖袭击10周年即将临近，盖特纳当天在财政部举办的一个论坛上说，“9·11”恐怖袭击是残酷的，是恐怖分子蓄谋已久的行动，也是有充足资金支持的行动

美国上周首次申请失业救济人数微增 2011年09月09日 当周，更能代表趋势的首次申请失业救济人数四周移动平均值也增加3750，升至41.475万