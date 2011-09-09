俄加紧调查雅罗斯拉夫尔空难原因 2011年09月09日 俄紧急情况部说，失事客机的“黑匣子”已经找到，将交由俄罗斯国家间航空委员会进行解密，在进行充分调查后将公布事故原因

中国女足基本无缘伦敦 日本朝鲜占得出线主动 2011年09月09日 澳大利亚队埃米莉在第61分钟的进球让中国队陷入了绝境，李霄鹏在最后时刻连续换上了韩端和马晓旭，但直到比赛结束，中国女足的进球仍是零

大陆冰球联盟新赛季首战因空难推迟 2011年09月09日 由于俄罗斯雅罗斯拉夫尔火车头冰球队日前遭遇坠机事故，导致大量人员丧生，该联盟决策层一致决定，推迟原定于8日进行的新赛季首轮比赛。何时开赛将在三天哀悼活动结束后宣布

总统称俄将全力重建雅罗斯拉夫尔火车头冰球队 2011年09月09日 梅德韦杰夫责成雅罗斯拉夫尔州政府做好遇难球员和教练员家属的抚恤工作，并采取一切必要措施重建火车头队

第三届全俄体育论坛因俄冰球队空难缩短日程 2011年09月09日 本届论坛原定计划日程为8日至11日。原计划到会的俄罗斯总统梅德韦杰夫也因此次空难事件临时取消行程。开幕式开始前，与会所有人为空难遇难者默哀

美国7月份外贸逆差降至448亿美元 2011年09月09日 7月份，美国进口总额为约2228亿美元，比6月份减少5亿美元；出口总额为约1780亿美元，环比增加62亿美元

英国驻华使馆与中国残奥运动员共庆国际残奥会日 2011年09月09日 本次活动也是将于2012年8月29日开幕的伦敦残奥会倒计时一周年活动的一部分。为中国夺得首枚残奥会金牌的盲人运动员平亚丽等中国残疾人运动员，以及中国残奥委会官员出席了本次活动

第42届太平洋岛国论坛领导人会议闭幕 2011年09月09日 宣言指出，气候变化给太平洋岛国地区生活和安全带来巨大威胁，加强地区和国际合作应对气候变化挑战是各成员国今后的工作重点之一