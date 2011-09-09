俄发现白色念珠菌太兴旺引发肠道慢性病 2011年09月09日 此外，俄专家还发现肠道白色念珠菌太过兴旺会导致某些消化酶的缺乏

日本精确测定一个遥远黑洞的位置 2011年09月09日 日本研究人员这次测定的是距地球约5440万光年的处女座Ａ星系（Ｍ87）中心黑洞的位置。他们使用了创新的“多频率相对甚长基线干涉”观测法，应用设置在美国10个地方的射电望远镜同时进行观测

印度警方逮捕两名与新德里恐怖袭击案有关的嫌疑人 2011年09月09日 报道说，新德里高等法院7日遇袭后，“伊斯兰圣战运动”组织向当地两家电视媒体发送邮件，宣称制造了袭击事件。警方分析后认为，邮件是从克什米尔一家网吧发出的，随后逮捕了该网吧的老板和他的兄弟

保加利亚将同匈牙利合作建设天然气输送网络 2011年09月09日 保加利亚总统珀尔瓦诺夫表示，天然气供应安全有两个方面，一是寻找更多气源，二是确保更多从东向西的输送途径。因此，“我们需要开展积极的能源外交”

瑞典地方法院拒绝萨博轿车公司重组申请 2011年09月09日 维纳什堡地区法院法官贡纳尔·克兰茨说，萨博公司可以不服此裁决而向瑞典上诉法院提出上诉，如上诉遭驳回，还可以再向瑞典最高法院提出上诉

耐克承认产品宣传失实 将回收问题鞋并全额退款 2011年09月09日 《财经》综合报道 耐克在发表的致中国耐克消费者公告中称，经过首轮调查，发现NIKE ZOOM HYPERDUNK 2011款篮球鞋错用了前脚掌及后脚掌均内置ZOOM AIR的宣传材料

美国银行将关闭至多600家分支机构 2011年09月09日 《财经》综合报道 美国WCNC电视台周四早间报道，作为重组计划的一部分，美国银行(Bank of America co., BAC)计划关闭至多600家分支机构

延长石油靖边采油厂再次泄漏 管道质量或存问题 2011年09月09日 有消息称，国内第四大石油公司陕西延长石油旗下靖边采油厂在9月3日发生漏油，此事得到了靖边采油厂的相关负责人和工厂工人的确认。

9月8日国内主要财经媒体新闻摘要 2011年09月09日

经合组织预测七国集团下半年增长仍乏力 2011年09月09日 经合组织预测，全球七个主要发达经济体（美、日、德、法、英、意、加）今年第三季度预计增长1.6%（日本除外为1.1%），第四季度预计增长0.2%（日本除外也为0.2%）