- 2011年09月09日当天12月份交货的白银期货价格上涨89.9美分，收于每盎司42.53美元，涨幅为2.2％
- 2011年09月09日美国能源情报署公布报告说，由于进口减少，美国上周原油库存意外大幅减少400万桶
- 2011年09月09日由于美联储主席伯南克讲话并未暗示是否会推出刺激政策，加上美国总统奥巴马关于提振就业的讲话在即，投资者观望情绪增强，操作谨慎
- 2011年09月09日白宫在奥巴马演讲前公布的演讲概要指出，经济复苏主要依靠美国私营部门的企业及员工，但是美国的政策制定者可以为加速经济复苏提供帮助
- 2011年09月08日这一决定可能是考虑到阿基诺8月下旬至9月初访华期间，双方就两国贸易实现翻番、经济关系扩大至600亿美元规模达成了协议。
- 2011年09月08日中国欢迎包括瑞典企业在内的各国企业，在高端制造业、高技术产业、现代服务业、节能环保等方面深化同中方企业的合作，实现互利双赢
- 2011年09月08日法院认为，萨博的申请不符合授予其破产保护的法律依据
- 2011年09月08日
- 2011年09月08日
- 2011年09月08日据国家和发展改革委员会等6部门8日公布的2011年中晚稻最低收购价执行预案，今年我国确定的11个水稻产区中晚籼稻最低收购价为每市斤1.07元，粳稻最低收购价每市斤1.28元
- 2011年09月08日欧元区通货膨胀压力有所减缓，但欧元区2．5％的通胀率仍超过欧洲央行将通胀率控制在2％以内的目标。
- 2011年09月08日俄侦查委员会发言人马尔金说，飞机“黑匣子”暂未找到，可能是坠入河中，搜寻人员将在最近打捞出水。他同时强调说，在坠机现场没有发现爆炸物品的痕迹。
- 2011年09月08日虽然国内液化气市场看似涨势喜人，但市场发展仍面临着内忧外患
- 2011年09月08日农发行5年期金融债收益率低于国开行3年期品种，金融债收益率倒挂
- 2011年09月08日凯雷此次是以有限合伙人The Carlyle Group L.P.身份上市的，而且私募基金（PE）能公募上市，风险资金与从股民手里募集的资金混合使用，风险会不会很高？
- 2011年09月08日法拉德特表示，可口可乐愿意参与法国政府的紧缩努力，但这项税收并不合理，因为其针对的是“不损害人体健康”的饮料
- 2011年09月08日该业主表示已经委托律师起诉肇事者
- 2011年09月08日周小川认为在伦敦发展人民币离岸市场不会对香港产生影响，因为香港有特殊的优势，距离中国内地和亚洲市场很近
- 2011年09月08日根据中国外管局交易系统公布，今日人民币兑美元汇率收报6.3840，升值了0.16%。在香港离岸市场，人民币兑美元汇率攀升了0.08%至6.3603.
- 2011年09月08日根据中国外管局交易系统公布，今日人民币兑美元汇率收报6.3840，升值了0.16%。在香港离岸市场，人民币兑美元汇率攀升了0.08%至6.3603.
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