多重利空导致国际油价8日下跌 2011年09月09日 美国能源情报署公布报告说，由于进口减少，美国上周原油库存意外大幅减少400万桶

故宫失窃案嫌犯石柏魁被移送审查起诉 2011年09月08日

发改委等部门公布中晚稻最低收购价执行预案 2011年09月08日 据国家和发展改革委员会等6部门8日公布的2011年中晚稻最低收购价执行预案，今年我国确定的11个水稻产区中晚籼稻最低收购价为每市斤1.07元，粳稻最低收购价每市斤1.28元

欧洲央行维持主导利率水平不变 2011年09月08日 欧元区通货膨胀压力有所减缓，但欧元区2．5％的通胀率仍超过欧洲央行将通胀率控制在2％以内的目标。