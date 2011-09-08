渣打下调今明两年香港经济增长预期 2011年09月08日 渣打香港亚洲区高级分析师刘健恒表示，受外围经济复苏缓慢等影响，调低香港今明两年经济增长预测，分别由6％及5％，降至5％及4．9％。

研究称金子可能是天上掉下来的 2011年09月08日 根据现有理论，在地球形成初期，融化状态的铁逐渐向球心位置下沉，由此形成地核。在这个过程中，绝大多数的贵金属，如金和铂，也都被带入地核，地表中的贵金属含量应该极其稀少，远低于今天开采出的数量

美国科学家发现胎儿脑积水发病原因 2011年09月08日 胎儿脑积水是一种由脑脊液过多积聚于脑室系统导致的神经管畸形，会导致新生儿脑损伤、头部异常大，可能致死。目前的治疗手段主要是通过手术植入分流装置，帮助积水排出，但长期效果不理想

尼日尔政府重申卡扎菲不在该国境内 2011年09月08日 公报说：“穆阿迈尔·卡扎菲先生不在尼日尔境内。对于来到尼日尔境内的利比亚公民，出于人道主义原因，他们是受欢迎的。”