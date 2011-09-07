印度或进一步下调本财年乘用车销量增幅预期 2011年09月08日 印度汽车制造商协会在今年7月已把本财年国内乘用车销量增幅从之前的16%至18%下调为10%至12%。2010至2011财年，印度国内乘用车市场增长30%，销量达198.2万辆

米其林将与两家中国企业在安微成立合资公司 2011年09月08日 根据协议，安徽回力公司定向增资引入战略投资者，米其林将认缴资本7500万欧元。米其林将持有新的合资企业40%股份，两家中资企业将共同持有60%股份