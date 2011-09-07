- 2011年09月08日9月7日，武汉官方表示，房屋、土地权属归夫妻一方所有，变更为夫妻双方共有的，免征契税，仅收取房屋登记费和印花税。
- 2011年09月08日印度汽车制造商协会在今年7月已把本财年国内乘用车销量增幅从之前的16%至18%下调为10%至12%。2010至2011财年，印度国内乘用车市场增长30%，销量达198.2万辆
- 2011年09月08日根据协议，安徽回力公司定向增资引入战略投资者，米其林将认缴资本7500万欧元。米其林将持有新的合资企业40%股份，两家中资企业将共同持有60%股份
- 2011年09月08日随着当前劳动力成本不断上涨，“越南制造”等廉价制造业凭借价格低廉进驻中国市场甚至抢占中国制造业的国际份额
- 2011年09月08日萨博轿车公司今年年初陷入困境，已累计停产5个月左右。由于缺乏资金，萨博至今未发放8月份员工工资，瑞典汽车行业工会自本月2日起便有权向法院申请萨博破产
- 2011年09月08日事故发生单位对特别重大事故发生负有责任，且谎报或者瞒报事故的，处500万元罚款的规定。
- 2011年09月08日截至2010年，中国已经连续16年成为全球遭受反倾销调查最多的国家，连续5年成为全球遭遇反补贴最多的国家。
- 2011年09月08日渣打银行在9月7日发布的报告中将亚洲部分经济体的经济增速略作下调，其中，香港的经济增长预期由6%降至5%，新加坡由5.5%降至4.8%，台湾由5.6%降至4.6%，而中国内地、印度和印尼的2011年经济增长预期则保持不变
- 2011年09月08日由重庆打黑而引起的第二位被提起公诉的律师，检方指控其涉嫌诈骗罪、窝藏罪
- 2011年09月08日汇丰控股有限公司(汇丰控股，00005.HK)昨日表示，为了执行公司的全球重组方案，计划未来三年在香港裁员3000人，并称此次裁员将主要涉及后勤部门
- 2011年09月08日要加强规划引导，优化产业结构与布局，切实改变沿海地区重化工比重过大、过于集中的状况。严格控制新上石化项目，禁止在可能造成生态严重失衡的地方进行围填海活动
- 2011年09月08日《上半年A股公司并购“四宗最”》等九则
- 2011年09月08日证监会7日披露了2011年上半年稽查执法情况，上半年共受理案件线索124起，其中新增案件调查83起（含非正式调查47起），同比下降了25.9%。内幕交易案件数量明显下降，新增内幕交易案件45起，同比下降26.2%，环比下降42.3%
- 2011年09月08日不仅通州区域楼市遭遇降温，在北京房山、大兴等地，销售停滞、降价促销的现象也在逐渐增多，如北京万科率先在房山区域开启了分期首付这一绝迹多年的销售模式
- 2011年09月08日周三美股高开高走，大幅收高，终结三连阴。有报道称美国总统奥巴马计划投入3000亿美元用于增加就业
- 2011年09月07日美国检察机关正在对瑞士的银行家们帮助美国富人避税进行调查。瑞士银行保密法严格保护客户隐私，这使得瑞士银行得以吸收世界各地的巨额资产，使瑞士成为世界上吸收离岸财富最多的国家。
- 2011年09月07日随着全球经济环境恶化，以及内地政府持续紧缩政策的影响进一步显现，未来数月内地经济增长料会进一步减慢。不过，经济师认为，内地经济增长大幅放缓或经济硬着陆的风险甚低，仍然维持2011年全年国内生产总值增长9．3％的预测
- 2011年09月07日花旗集团(C)财资部门前副总裁加里-福斯特(Gary Foster)承认从该行挪用了超过2200万美元的公款供个人使用。
- 2011年09月07日
- 2011年09月07日俄罗斯紧急情况部7日发布消息说，一架雅克－42型客机在雅罗斯拉夫尔州坠毁，至少36人死亡。
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