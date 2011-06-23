证监会5月核准2家机构拥有基金代销资格 2011年06月23日

美国经济困局未破 货币政策继续宽松 2011年06月23日

南昌铁路局原局长邵力平呼和浩特铁路局原局长林奋强被查 《财经》综合报道 2011年06月23日 此震荡引发地方铁路系统一轮人事大调动

美国联邦快递公司第四财季盈利强劲 2011年06月23日

山西永和副县长冯双贵4亲属夜闯民宅殴人致伤 2011年06月23日 在永和县此次换届选举中，冯双贵原本有望获任县委常委、常务副县长，但鉴于此案造成的恶劣影响，临汾市委市政府已取消了其提名

墨西哥人均国内生产总值达15000美元 2011年06月23日