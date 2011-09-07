我国启动省级防逃追逃协调机制试点工作 2011年09月07日 针对违纪违法国家工作人员外逃及境外缉捕问题，我国日前启动了省级防逃追逃协调机制试点工作，以推动防逃追逃工作深入开展。

发改委要求各地保持物价基本稳定 严查哄抬价格等违法行为 2011年09月07日 中秋、国庆期间，各地价格监管部门要加强市场价格监管，规范市场价格秩序，保持物价基本稳定，严肃查处哄抬价格等违法行为。