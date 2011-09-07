- 2011年09月07日
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- 2011年09月07日“9·11”事件尽管具有悲壮的戏剧性，但却是一起很容易被高估的事件。事实上，几乎自从其发生的那一刻起，我们一直高估了其重要性
- 2011年09月07日
- 2011年09月07日经济不振和失业率高企已经成为奥巴马政府的“致命伤”，上个月美国就业岗位“零”增长更加重了民众对奥巴马的质疑，从二战以来，还没有哪位美国总统在失业率长期高达9%左右的情况下连任成功
- 2011年09月07日枪手为32岁的埃杜拉多，他用一柄AK-47突击步枪，在清晨袭击了卡森城一家餐馆，造成国民警卫队2人死亡，3人伤
- 2011年09月07日美国纽约市长布隆伯格说，5日晚9时，两名男子在布鲁克林发生枪战，“附近的近千名着装警察和便衣警察赶到现场，持枪嫌犯向警察开火，警察还击”，两名警察在枪战中受伤
- 2011年09月07日据清科研究中心数据库最新数据显示，相比于其他行业而言，中国消费品行业投资事件频发，尤其是自2008-2010年，中国消费品行业投资事件较为密集。
- 2011年09月07日分析人士指出，巴西政府此次采取的贸易保护措施，显然把中国产品作为主要针对目标。在提高关税的7种产品中，有5中进口自中国，包括瓷砖（从15%提高至35%）、自行车（从20%升至35%）、分体式空调（从18%提至35%）等
- 2011年09月07日其中，外国有价证券为11069.48亿美元，比上月增加474.16亿美元。受国际金价上涨影响，黄金储备市价比上月增加45.52亿美元，为446.17亿美元
- 2011年09月07日齐默尔曼将于8日对中国进行访问。齐默尔曼说，南美洲国家联盟正筹建利用成员国外汇储备的地区金融稳定基金，希望加强与中国在金融领域的合作
- 2011年09月07日巴尼在电话采访中对记者说：“拜尼沃利德的部落长老已经同意我们和平进入该市，并保证反对派安全。”
- 2011年09月07日德国德累斯顿大学临床心理学院主任汉斯·维特兴所领导的研究小组，历时3年，对30个欧洲国家和地区的人口精神健康状况进行了调研，他们详细分析了百种左右的精神病症发病情况，最终发现约38%的欧洲人口存在精神疾病
- 2011年09月07日美国国务院发言人纽兰是在朝核问题六方会谈韩国代表团团长魏圣洛即将于7日和8日访问华盛顿之际作出这番表示的
- 2011年09月07日由于欧债危机再度发酵，加上美国经济放缓迹象明显，欧美股市6日继续普遍下跌
- 2011年09月07日根据厄瓜多尔总统科雷亚签署的总统令，宣布司法紧急状态主要是为了“应对当前国家所处的危急局势，确保一些案件依据宪法及时诉诸法律，避免可能即将发生的内部动荡”
- 2011年09月07日法拉利玛莎拉蒂汽车国际贸易（上海）有限公司将对相关车型进行免费更换横拉杆套件以消除该缺陷
- 2011年09月07日土耳其总理埃尔多安当天对媒体说：“我们已经对以色列采取了一些措施，我们决心贯彻执行这些措施。”
- 2011年09月07日双方回顾了一年来各领域务实合作取得的进展，提出了对下一阶段推进合作的规划和设想，同意进一步加强党际交往、执法、经贸、农业、科教文卫、地方等各领域合作，推动中越全面战略合作伙伴关系取得更大、更好发展
- 2011年09月07日数据显示，欧元区第二季度私人消费环比下降0.2%，固定资产投资微增0.2%，出口增长1.0%，进口增长0.5%
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