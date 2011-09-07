6元一天的集装箱宿舍 2011年09月07日

广州市中心拆迁钉子户 2011年09月07日

美国内华达州现枪击事件 3死6伤凶手饮弹自杀 2011年09月07日 枪手为32岁的埃杜拉多，他用一柄AK-47突击步枪，在清晨袭击了卡森城一家餐馆，造成国民警卫队2人死亡，3人伤

纽约发生枪战已致3死47伤 近千警力赶到现场 2011年09月07日 美国纽约市长布隆伯格说，5日晚9时，两名男子在布鲁克林发生枪战，“附近的近千名着装警察和便衣警察赶到现场，持枪嫌犯向警察开火，警察还击”，两名警察在枪战中受伤

巴西出台多项贸易保护措施 中国产品受害 2011年09月07日 分析人士指出，巴西政府此次采取的贸易保护措施，显然把中国产品作为主要针对目标。在提高关税的7种产品中，有5中进口自中国，包括瓷砖（从15%提高至35%）、自行车（从20%升至35%）、分体式空调（从18%提至35%）等

日本8月份外汇储备再创新高 2011年09月07日 其中，外国有价证券为11069.48亿美元，比上月增加474.16亿美元。受国际金价上涨影响，黄金储备市价比上月增加45.52亿美元，为446.17亿美元

利比亚反对派称与拜尼沃利德部落长老达成和平协议 2011年09月07日 巴尼在电话采访中对记者说：“拜尼沃利德的部落长老已经同意我们和平进入该市，并保证反对派安全。”

近四成欧洲人受精神疾病困扰 2011年09月07日 德国德累斯顿大学临床心理学院主任汉斯·维特兴所领导的研究小组，历时3年，对30个欧洲国家和地区的人口精神健康状况进行了调研，他们详细分析了百种左右的精神病症发病情况，最终发现约38%的欧洲人口存在精神疾病

美国称无迹象表明朝鲜准备满足重启六方会谈条件 2011年09月07日 美国国务院发言人纽兰是在朝核问题六方会谈韩国代表团团长魏圣洛即将于7日和8日访问华盛顿之际作出这番表示的

欧美股市普遍下跌 市场担忧情绪犹存 2011年09月07日 由于欧债危机再度发酵，加上美国经济放缓迹象明显，欧美股市6日继续普遍下跌

厄瓜多尔总统宣布进入国家司法紧急状态 2011年09月07日 根据厄瓜多尔总统科雷亚签署的总统令，宣布司法紧急状态主要是为了“应对当前国家所处的危急局势，确保一些案件依据宪法及时诉诸法律，避免可能即将发生的内部动荡”

部分进口总裁系列轿车和玛莎GT跑车被召回 2011年09月07日 法拉利玛莎拉蒂汽车国际贸易（上海）有限公司将对相关车型进行免费更换横拉杆套件以消除该缺陷