- 2011年09月07日之前盛传的7月银行存款莫名减少了1760亿美元流向香港澳门两地，从而推高香港豪宅以及加入澳门赌场并非事实，而内地目前减少的存款正源源不断地流向银行新型理财产品
- 2011年09月07日数据显示，7月份经合组织地区能源价格同比上涨13.5%，比6月份减少0.1个百分点，而食品价格同比上涨4.5%，比上月增加0.4个百分点
- 2011年09月07日韩国总统李明博和日本新任首相野田佳彦6日下午通电话，一致表示发展两国关系不应忘却历史，但更应面向未来
- 2011年09月07日今年的“惊喜影片”是由中国导演蔡尚君执导，陈建斌、小陶虹主演的电影《人山人海》。影片根据一起真实的社会新闻改编，讲述主人公在弟弟惨遭杀害后，孤身一人骑摩托千里追凶的故事
- 2011年09月07日新三板的制度框架总体政策是对企业上市标准设计得较低，但实行严格的退市机制。
- 2011年09月07日朱佩访华期间，中法两国外长将举行会谈，中国国家领导人也将会见他。双方将就中法关系以及共同关心的国际和地区问题交换意见。朱佩在京期间还将出席中法语言年“中国法语年”开幕式
- 2011年09月07日瑞士央行宣布这一决定后，瑞郎对欧元比价从5日的1.10瑞郎对1欧元降至6日中午的1.21瑞郎对1欧元
- 2011年09月07日报道说，阿边防部队已收到国家安全总局命令，要求他们对从利比亚入境的难民逐一进行审查，曾在卡扎菲政府担任领导职务的官员及其相关人员不得入境，而因躲避战火试图进入阿尔及利亚的难民不在受限之列
- 2011年09月07日据港交所9月6日公告，全国社会保障基金理事会8月31日减持中国银行H股3500万股，9月5日，全国社会保障基金还减持了工商银行H股3500万股，社保基金的减持并非仅仅针对中国银行，而是对整个银行业的风险担忧
- 2011年09月07日台湾金融监管机构周二表示，台湾本地金融机构可以申请赴中国大陆设立创业投资管理公司，以帮助金融机构扩大客户基础
- 2011年09月07日今年8月份中国企业在全球资本市场IPO活跃度创最近两年新低，尤其海外上市大门已基本关闭，在此影响下，本月VC/PE投资活跃度也所有下降
- 2011年09月07日汇丰公布最新的季度基金经理人调查，尽管美国信贷评级被下调后出现市场抛售，63%受访的环球基金经理依然看好股票在2011年第三季的表现
- 2011年09月07日《正回购“双刃剑”出鞘 资金面担忧渐散》等12则
- 2011年09月07日有关部门权威人士近日透露，重庆正酝酿调整房产税改革方案，很可能会考虑扩大征收范围，即将需要征税的高档住房的认定范围扩大
- 2011年09月06日上海有关部门今日（9月6日）回应有关“静安大火善款4480万仅有420多万发放到受灾者手中”的传闻。上海市慈善基金会静安区分会今日称，按照相关法律法规和章程，社会各界“11·15”火灾捐赠款专款专用，依法合规发放。
- 2011年09月06日
- 2011年09月06日英国向的黎波里派遣外交人员，是英国在与“新利比亚”加强关系的努力中迈出的另一大步，也反映出利比亚“全国过渡委员会”在促进的黎波里稳定和恢复安全方面取得了成功
- 2011年09月06日意大利政府为应对财政危机，决定削减政府开支，提高课税，因而引起民众强烈反弹，总理贝卢斯科尼的支持率也跌至历来新低
- 2011年09月06日市长约翰逊5日出席“9·11”恐怖袭击纪念雕像揭幕仪式时说：“只有我们和我们的孩子铭记和正确理解‘9·11’事件，我们才能确保同样事情不会再次发生”
- 2011年09月06日针对德国的弃权是否使奥巴马总统感到不快的问题，美国国家安全委员会女发言人凯特琳·海德恩回答：“总统把德国看作是我们最亲密的盟友之一。”她还表示，奥巴马总统与默克尔总理有良好的私交
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