经合组织成员国7月份整体通胀率基本稳定 2011年09月07日 数据显示，7月份经合组织地区能源价格同比上涨13.5%，比6月份减少0.1个百分点，而食品价格同比上涨4.5%，比上月增加0.4个百分点

韩日首脑表示发展两国关系应不忘历史面向未来 2011年09月07日 韩国总统李明博和日本新任首相野田佳彦6日下午通电话，一致表示发展两国关系不应忘却历史，但更应面向未来

法国外长朱佩将访华 2011年09月07日 朱佩访华期间，中法两国外长将举行会谈，中国国家领导人也将会见他。双方将就中法关系以及共同关心的国际和地区问题交换意见。朱佩在京期间还将出席中法语言年“中国法语年”开幕式

瑞士央行宣布瑞郎对欧元最低比价 2011年09月07日 瑞士央行宣布这一决定后，瑞郎对欧元比价从5日的1.10瑞郎对1欧元降至6日中午的1.21瑞郎对1欧元