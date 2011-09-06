- 2011年09月06日中东分析家伊萨德尔·阿玛尼（Issandr El Amrani）说，这种混乱表明，穆斯林应该开始使用更科学的方法确定伊斯兰月的起始时间
- 2011年09月06日花旗集团认为，住房平均售价将在目前水平上下跌10%-15%，一线城市的周边地区以及二线城市的房价受到的冲击更大，政策可能不会放松但需求依然存在
- 2011年09月06日穆萨维出生在法国，但因为肤色而不被这个国度所接受。他是在谩骂与嘲笑声中长大的。“他暗恋上了一个想见而又不能见的白人女孩……那些伊斯兰主义者和极端分子一定是发现并利用了我儿子内心的愤恨”
- 2011年09月06日这位70岁的政治家还认为，希拉里是奥巴马内阁中“最有能力的官员之一”，猜测一下她当了总统的情形“很有趣”
- 2011年09月06日这是克罗克在9·11事件十周年之际接受媒体采访时作出的表态
- 2011年09月06日尽管世界仍面临恐怖袭击的威胁，“但再次发生与9•11相同规模和复杂程度恐怖袭击的可能性已经不存在了”
- 2011年09月06日
- 2011年09月06日自从本年度3月开赛以来，来自世界各地的12位选手已经在智利复活节岛、墨西哥、希腊、法国、意大利和美国波士顿进行了比赛，最后一次角逐在乌克兰的雅尔塔举行
- 2011年09月06日
- 2011年09月06日检察官表示，由于被告发布了有关枪手袭击学校的谣言，墨西哥韦拉克鲁斯市的家长们慌作一团，大家纷纷涌向学校，结果引发严重的交通事故和路面瘫痪
- 2011年09月06日卡扎菲的情报档案显示，贝勒哈吉曾于2004年在泰国曼谷被美国中央情报局抓捕，随后被强行遣返回利比亚。贝勒哈吉曾在利比亚与旧政权进行过斗争
- 2011年09月06日新政权起初的支持率不会太高，但如果能通过有效执政慢慢提升其支持率，反而使政权更为稳定
- 2011年09月06日据利比亚反对派一名不愿透露姓名的军事官员对新华社报道员说，反对派武装已经完全包围了的黎波里东南100多公里的拜尼沃利德，只要“全国过渡委员会”的命令一下，他们即可对该城发起总攻
- 2011年09月06日一名警方高级官员称，曼苏尔的车队目前正往尼亚美方向行进。这名官员说：“根据日内瓦公约相关条款，尼日尔不能拒绝流亡要求”
- 2011年09月06日9月5日，科技部与天津市政府联合主办的中国天津技术创业大赛启动仪式暨新闻发布会在北京国宾酒店举行。科技部副部长曹健林、副市长王治平参加了仪式
- 2011年09月06日中国研究人员从近100个朝阳会鸟化石标本中发现两个古嗉囊，从20多个高冠红山鸟化石中发现一个古嗉囊
- 2011年09月06日如果应对不好，欧债危机还将掀起更大波澜
- 2011年09月06日据悉，德州州长佩里已于周一(5日)中断总统选战，紧急赶回老家指挥灭火工作
- 2011年09月06日欧洲主要股市5日再次暴跌，延续上周末开始的新一轮动荡
- 2011年09月06日曼特加说，如今巴西国内消费旺盛、通胀温和、外贸实现顺差，来自海外的投资还在持续增长中。在这个基础上，巴西可以“依靠消费、投资和减税，来抵御源于外部的经济危机”
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