天文学家称伊斯兰教神职人员算错今年开斋节时间 2011年09月06日 《财经》综合报道 中东分析家伊萨德尔·阿玛尼（Issandr El Amrani）说，这种混乱表明，穆斯林应该开始使用更科学的方法确定伊斯兰月的起始时间

的黎波里发现大量炸药 卡扎菲发言人称其身体健康 2011年09月06日 据利比亚反对派一名不愿透露姓名的军事官员对新华社报道员说，反对派武装已经完全包围了的黎波里东南100多公里的拜尼沃利德，只要“全国过渡委员会”的命令一下，他们即可对该城发起总攻

研究显示鸟类在白垩纪开始有嗉囊 2011年09月06日 中国研究人员从近100个朝阳会鸟化石标本中发现两个古嗉囊，从20多个高冠红山鸟化石中发现一个古嗉囊

防止欧债危机蔓延面临三大难题 2011年09月06日 如果应对不好，欧债危机还将掀起更大波澜

美德州山火肆虐 烧毁100万亩土地2人死亡 2011年09月06日 据悉，德州州长佩里已于周一(5日)中断总统选战，紧急赶回老家指挥灭火工作