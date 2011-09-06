- 2011年09月06日由于联邦债务水平一再突破上限，美国政府经过旷日持久的债务谈判，决定大幅削减财政预算，这让食品券项目面临威胁
- 2011年09月06日有舆论认为，默克尔向陷入债务危机的欧元区国家提供大量资金援助及主导干预债务国家国债购买的决策有悖德国利益。大多数德国人反对用纳税人的钱援助希腊等国，担心德国成为“失败国家的自动提款机”
- 2011年09月06日野田计划考察核电站方圆20公里的警戒区和事故处置中心“J Village”，并希望与灾民直接对话
- 2011年09月06日
- 2011年09月06日阿基诺是在维基解密发表的一份美国解密电报形容他“缺乏自信和不够果断”之后，做出这样的反应
- 2011年09月06日《纽约时报》认为“(日本)最后一名有能力的首相是小泉纯一郎”，此后“平庸”的5人只是走马灯似地频频更换，希望新首相野田佳彦“终结这一局面”
- 2011年09月06日奥巴马在底特律说，即将公布的就业计划将使建筑工人有活干，令他们忙着修路架桥，奥巴马呼吁美国国会支持他的计划
- 2011年09月06日消息称，日本东芝公司目前正在与美国工程建筑公司Shaw Group就收购该公司所持有的20%西屋电气公司(Westinghouse Electric Co. LLC)进行磋商。
- 2011年09月06日据外媒报道，一些罹难者家属担心他们在典礼当天无法入场，因为邀请函还未寄到。邀请函中会包括列有编号的证件，当天必须携带这项证件才能进入纽约世界贸易中心(WTC)的典礼场地
- 2011年09月06日美国邮局陷入严重财务危机，今年度亏损高达80亿美元，因此计划在2015年前大量缩减20%人力，也就是裁减12万人，并退出联邦雇员的退休和医疗计划，另外成立邮局自付福利系统
- 2011年09月06日希腊国债暴跌，一年期国债收益率飙升至82%。这样的收益率意味着投资者认为希腊违约的可能性极高。
- 2011年09月06日针对民主党的执政，小泉说：“今后民主党会因财政困窘，进入身为执政党的痛苦时代。民主党议员终于了解到执政的痛苦，而政权轮替是好事一桩”
- 2011年09月06日新民调并且指出，大约半数日本人肯定美国和德国，却有绝大多数的人对邻近的中国、俄罗斯和朝鲜，抱持否定或中立的看法。对韩国的观感则好坏参半
- 2011年09月06日据韩国国防部6日向国会国防委员会提交的《朝鲜电子战攻击和干扰武器》资料显示，朝鲜目前拥有从前苏联购置的20余种通讯、雷达干扰装备
- 2011年09月06日
- 2011年09月06日此次共有185家中国企业参加了“中国品牌商品欧洲展”，在伯明翰国家展览中心展出礼品、文具等九大类1000多种中国品牌商品，参展总面积达5000平方米
- 2011年09月06日伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗央行行长马哈茂德·巴赫马尼的话说，伊历5月（公历7月23日至8月22日）的通胀率为20.8%，而之前一个月的通胀率为21.1%
- 2011年09月06日近年来，俄政府逐步提高汽车进口关税，以刺激外国汽车生产商在俄罗斯投资建厂，并扶持本国汽车厂商
- 2011年09月06日庭审于当地时间上午11时许开始。穆巴拉克依然躺在担架上被送入法庭。出于保护证人和防止泄露国家机密的考虑，当天的庭审并未直播
- 2011年09月06日这对姐妹在孕18周时即明确诊断为连体儿，为医务人员选择手术时机、判断预后效果赢得了时间，为父母在充分评估基础上做出伦理选择和手术成功创造了条件
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