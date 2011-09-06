默克尔欧元区经济政策一体化设想任重道远 2011年09月06日 有舆论认为，默克尔向陷入债务危机的欧元区国家提供大量资金援助及主导干预债务国家国债购买的决策有悖德国利益。大多数德国人反对用纳税人的钱援助希腊等国，担心德国成为“失败国家的自动提款机”

消息称东芝就收购西屋电气公司股权展开谈判 2011年09月06日 《财经》综合报道 消息称，日本东芝公司目前正在与美国工程建筑公司Shaw Group就收购该公司所持有的20%西屋电气公司(Westinghouse Electric Co. LLC)进行磋商。

康菲溢油致河北乐亭虾养殖减产九成 2011年09月06日

普京预计五年后俄将成为欧洲最大汽车市场 2011年09月06日 近年来，俄政府逐步提高汽车进口关税，以刺激外国汽车生产商在俄罗斯投资建厂，并扶持本国汽车厂商

穆巴拉克三度出庭受审 2011年09月06日 庭审于当地时间上午11时许开始。穆巴拉克依然躺在担架上被送入法庭。出于保护证人和防止泄露国家机密的考虑，当天的庭审并未直播