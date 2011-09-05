日本开发出具有电流放大作用的钻石晶体管 2011年09月06日 日本产业技术综合研究所近日发表公报说，钻石半导体材料的绝缘性决定了它在高电压下也不会损坏，良好的热传导率使强电流通过时它能高效发散内部热量

欧佩克周油价继续攀升 2011年09月06日 这是欧佩克油价连续第三周回升。在上周的5个交易日里，欧佩克日油价从每桶108.36美元一度升至111.40美元，后虽有回落但依然维持在110美元以上

渐冻人上学记 2011年09月05日

日本研究人员用简单有机化合物合成人造细胞 2011年09月05日 这种增殖方式类似大肠杆菌的细胞有望成为探索生物起源的线索