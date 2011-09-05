- 2011年09月06日拉夫罗夫同时强调，一旦俄乌天然气争端被诉诸法庭，俄罗斯准备捍卫自己的立场。他同时也表示，俄罗斯将乌克兰视作战略伙伴，并不打算将乌方“逼入绝境”
- 2011年09月06日日本产业技术综合研究所近日发表公报说，钻石半导体材料的绝缘性决定了它在高电压下也不会损坏，良好的热传导率使强电流通过时它能高效发散内部热量
- 2011年09月06日精子和卵细胞融合为一个受精卵的过程，是动物个体发育的起点。为了形成一个具有发育全能型的早期胚胎，卵细胞需要对精子基因组进行一系列的重编
- 2011年09月06日据统计，今年7月，欧元区食品、饮料和烟草类商品零售额环比下降0.4%，非食品类商品零售额增长0.5%。欧盟27国7月份商品零售额环比也增长0.2%，同比下降0.2%
- 2011年09月06日这是欧佩克油价连续第三周回升。在上周的5个交易日里，欧佩克日油价从每桶108.36美元一度升至111.40美元，后虽有回落但依然维持在110美元以上
- 2011年09月05日在此之前，菲律宾海军已从美国购买了一艘二手巡逻舰，8月刚刚从美国抵达菲律宾
- 2011年09月05日年龄分别为11岁、7岁、1岁的女儿和5岁的儿子将被送往寄养家庭或被他人收养，孩子们只有在成人后才有权寻找亲生父母
- 2011年09月05日去年9月，冰岛议会激烈辩论后以33票赞成、30票反对的微弱多数，同意把哈尔德送交该国专门为部级以上高官设立的“特别法庭”审判
- 2011年09月05日报道称，职位空缺的原因是德国外交部官员在日本福岛第一核电站事故发生之后，担心核污染问题，不愿意赴日工作
- 2011年09月05日另外还有一个飓风正在加勒比海域附近，美国飓风中心称这一名为“卡迪亚”的飓风目前为二级，最高风速达每小时一百英里，但目前估计不会在美国本土登陆
- 2011年09月05日
- 2011年09月05日鉴定专家承认，评估时连“金缕玉衣”的玻璃罩子都没打开，只围着走了一趟，“过程不太合规矩”
- 2011年09月05日现年22岁的警察阿卜杜勒—卡德尔·阿马尔告诉法新社记者：“警察现在回到街头，我们准备再次为国家服务。”这是他自反对派武装基本控制的黎波里以来首次上街巡逻
- 2011年09月05日温州中小企业促进会会长周德文近日发表文章称，民间借贷愈演愈烈，民间借贷的风险在累积，在未来存在风险大暴发的可能越来越大，应引起政府、社会、借贷双方的高度重视。
- 2011年09月05日这种增殖方式类似大肠杆菌的细胞有望成为探索生物起源的线索
- 2011年09月05日随着美网赛事的深入和对抗激烈程度的增加，彭帅当天左胯部旧伤复发，此伤影响最大的是发球速度
- 2011年09月05日A股周一大幅收低，上证指数跌穿2500点整数关。尾盘出现了新一轮的杀跌盘，使得个股跌停板家数有所扩容。
- 2011年09月05日这是澳大利亚今年以来第二起鲨鱼攻击致人死亡事件。2月，一名男子在南澳大利亚州海岸潜水时遭到两条大白鲨攻击，伤重不治身亡
- 2011年09月05日在品牌战争中，只有应用“定位”战略才能生存，才能避免竞争对手的压制。定位即聚焦，不要盲目的进行品牌延伸
- 2011年09月05日野田8月29日在竞选演说中引用日本书法家和诗人相田光男作品《泥鳅》，强调自己的低调务实：“泥鳅想学金鱼也没用，我也不想变成金鱼……就像朴素的泥鳅，我将努力为公众服务”
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