- 2011年09月05日云投债风波后，目前信用债收益率持续攀升，对部分机构已具备吸引力。数据显示，截至9月2日，3年期AA级企业债收益率为6.89%，5年期AA级企业债收益率为7.14%，远超同期国债及银行存款利率。
- 2011年09月05日圣凯文中学是爱尔兰首家尝试用平板电脑取代传统课本的中学，从今年9月起，这一措施在该校初一学生中推广
- 2011年09月05日世界银行行长佐利克近日表示，全球经济正在迈入“新危险区”。无独有偶，国际货币基金组织和国际清算银行不久前也警告说，全球经济进入了“新危险期”
- 2011年09月05日大公表示，比利时因国内外需求环境好转以及中央银行对银行系统的审慎监管，经济、金融以及财政有向好的趋势，但是政治危机长期难以化解决定了以上诸多领域的改善无法得到持续支撑
- 2011年09月05日央行在去年底启动加息通道以来，仅仅半年时间银行业净利占全体上市公司净利的比例就由数年来的最低点开始大幅反弹。假若推而广之，将这16家上市银行的情况视作整体银行业的表现，那么上半年银行整体经营状况改变之迅速可见一斑。
- 2011年09月05日如今，在世界经济不景气的大环境下，许多艺术节往往都是“赔本赚吆喝”，而爱丁堡国际艺术节则不在这之列
- 2011年09月05日此前利反对派不止一次传28岁的哈米斯已死亡，但每次该消息都未经核实
- 2011年09月05日第三次庭审将主要围绕穆巴拉克对今年1月25日在开罗爆发的大规模抗议活动进行武力镇压一事进行审判。针对前总统的其他指控，包括滥用职权和腐败，不会在第三次庭审中被提及
- 2011年09月05日9月4日，日本政府在东京召开了经济事务四阁僚会议，确认将尽早汇总综合对策，应对日元汇率处于历史性高位的局面。这是野田新内阁2日成立以来，经济阁僚进行的首次磋商
- 2011年09月05日但半岛电视台没有透露具体地点
- 2011年09月05日中信证券、海通证券、光大证券等创新业务领先的券商上半年普遍实现了10%以上的净利增长
- 2011年09月05日马光远指出，央企本身非常特殊，不仅仅是有了董事会、有了董事会解聘掌门人的权力，就足以形成制衡机制的。
- 2011年09月05日9月4日，日本经团联会长米仓弘昌等经济界代表团一行开始访问中国，将在北京逗留到7日，其间将会见中国国务院副总理李克强和商务部官员等，就东日本大地震后重新构筑零部件供应链等日中经济合作方式以及稀土问题等展开磋商
- 2011年09月05日汇丰中国今日发布的8月服务业PMI调查显示，由于新接业务增长继续放缓，汇丰服务业PMI从53.5降至50.6，仅微弱高于荣枯分水岭50，为调查历史最低值
- 2011年09月05日丰田汽车在华销量快速回升，计划明年引入短途用电动车
- 2011年09月05日森克从监狱内致电媒体称，并不记得自己咬蛇的事情，因为他当时“喝醉了，发疯了”，他“一直有酗酒问题”
- 2011年09月05日日本政府5日下午将在官邸召开内阁会议，决定各省厅副大臣及政务官人选。首相野田佳彦将分别在副大臣和政务官会议上确认内阁方针
- 2011年09月05日据猜测，卡扎菲的两个儿子萨阿迪与姆塔希姆(Mutassim)目前仍在拜尼沃利德城
- 2011年09月05日此前的8月10日，大韩红十字会曾向朝鲜转交了规模为50亿韩元(约合人民币3000万元)的援助物品目录，其中包括婴幼儿营养品(140万袋)、饼干(30万袋)、巧克力派(192万个)、方便面(160万个)
- 2011年09月05日韩国统计厅发布的统计显示，2009年韩国自杀人数达到1.5413万人，比去年同期的1.2858万人增加19.9%，比10年前的1989年猛增4倍以上。这意味着每天平均有42.2人自杀身亡
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