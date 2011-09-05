爱尔兰一中学用平板电脑取代传统课本 2011年09月05日 圣凯文中学是爱尔兰首家尝试用平板电脑取代传统课本的中学，从今年9月起，这一措施在该校初一学生中推广

全球经济的新危险危在何处 2011年09月05日 世界银行行长佐利克近日表示，全球经济正在迈入“新危险区”。无独有偶，国际货币基金组织和国际清算银行不久前也警告说，全球经济进入了“新危险期”

大公将比利时国家信用评级展望调为负面 2011年09月05日 大公表示，比利时因国内外需求环境好转以及中央银行对银行系统的审慎监管，经济、金融以及财政有向好的趋势，但是政治危机长期难以化解决定了以上诸多领域的改善无法得到持续支撑