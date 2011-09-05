- 2011年09月05日美元兑16种主要货币在周一(9月5日)继续走高；美国8月ISM非制造业指数将从7月的52.7下滑到51，创下2010年1月以来的新低。
- 2011年09月05日全球前20名大学多位于美欧，亚洲排名最佳的是香港大学，排名第22，较去年上升1名，其次是东京大学，排名第25，较去年下跌1名，新加坡大学排名第 28，较去年上升3名
- 2011年09月05日由于受辐射程度过于严重，日本农林水产省和福岛县将会强化对这些地区的检查，同时表示可能将会禁止销售同一地区的所有菌类
- 2011年09月05日据德国政府一名发言人当天通报，总理默克尔的父亲霍斯特·卡斯纳(Horst Kasner)日前逝世，享年85岁
- 2011年09月05日美国运输安全管理局官员说，新扫描仪的主要功能是，识别乘客身上的危险物品；这新扫描仪只会显示灰色人形，一旦发现危险物品，就会在相关部位上打一个黄色格子
- 2011年09月05日广东江门市一位叫梁启超的市民在修葺老屋时发现一张67年前的老借条，借条证明游击队从梁启超家借了8根金条、5000大洋，还有38石零70斤大米。民政局称没有政策无法兑现，建议将借条捐给国家
- 2011年09月05日根据3日发布的5页执法公告，基地组织最早在今年初，就开始考虑各种飞机攻击的方式。公告说，恐怖分子曾经考虑租用私人飞机，装载炸药
- 2011年09月05日当地市长冈萨雷斯对国营电视台说，在离机场一公里处的太平洋海面，当局发现了包括乘客的手提箱在内的一些飞机残骸。早些时候的消息说，救援人员已发现4名遇难乘客的遗体
- 2011年09月05日早些时候，内塔尼亚胡领导的以色列政府表示会成立一个委员会，考虑进行经济改革。报道指，这次示威活动势必导致内塔尼亚胡进行全面经济改革的压力增加
- 2011年09月05日因天灾夺走的人命也超过700，他们大多是在今春的龙卷风灾难中丧命
- 2011年09月05日目前私家园林的利用来说，除了像恭王府、双清别墅等对外开放以外，用途可谓五花八门：学校、单位办公场所、幼儿园、宾馆，还有的成了消费昂贵的高级餐厅
- 2011年09月05日9月4日晚11点，江苏淮安市盱眙一乡镇发生灭门惨案，两家人七口被杀，还不包括一对腹中双胞胎，算上就是九人
- 2011年09月05日埃德蒙·费尔普斯(Edmund S. Phelps)在接受采访时表示：中国存在一些和真正的资本主义相类似的东西，但同时又能看到大量的政府管制，尤其是对金融部门
- 2011年09月05日
- 2011年09月05日三一重工拟发行不超过1，541，075，658股境外上市外资股，将募集约248亿元人民币，合303亿港元。
- 2011年09月05日瑞银预计社会消费品零售总额同比增长17.1%，工业增加值同比增长13.4%，城镇固定资产投资累计同比增长25.7%
- 2011年09月05日过去两年里，中国输往美国和欧盟的低端轻工业制造品占当地市场的份额已经在50%左右的水平见顶。在美国的低端轻工业制造品市场上，越南、孟加拉国、印度尼西亚和墨西哥正从中国手中抢夺市场份额。波兰、捷克和匈牙利等国也加入行列
- 2011年09月05日8月份，食用油“限价”解除之后，据新华社全国农副产品和农资价格行情系统监测数据显示，全国食用油价格上涨地市的数量增多，品牌、品种的数量均呈扩大之势。
- 2011年09月05日
- 2011年09月05日有分析称，到“十二五”末，即2015年中国整个医疗仪器与设备市场预计将翻一番，达到537亿美元，中国医疗器械行业复合增长率将维持在20%至30%，我国医疗器械行业存在较大的发展空间。
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