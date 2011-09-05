- 2011年09月05日德国总理默克尔家乡的地方选举中，主要在野党德国民主党赢得了36.1%的选票，而默克尔的基督教民主联盟只获得了23.3%。默克尔失去德国所有六个地区的选举。
- 2011年09月05日谭某的行为导致轻轨新山村至大堰村段停运两小时，根据重庆轨道交通二号线核算，造成11370.5元的直接经济损失，间接经济损失则无法估量
- 2011年09月05日据韩媒5日报道，8月外国投资者共抛售6万亿韩元（约合人民币358亿元）的股票。外国人担忧来自希腊的欧洲财政危机是否会扩散到西班牙和意大利，以及美国景气放缓和主权信用降级可能带来负面影响，这是外国人纷纷抛售股票的主要原因
- 2011年09月05日中国国家粮食局副局长曾丽瑛3日表示，预计2011年粮食消费需求继续增加，粮食供需将保持总量基本平衡
- 2011年09月05日汇丰统计的经营活动指数（经季节性调整）从53.5降至50.6，为调查历史最低值，显示服务业的经营活动仅有轻微扩张
- 2011年09月05日
- 2011年09月05日对于智障奴工的来源，报道称有买来的，有骗来的，还有抢来的，遇到不服者，就“打怕、打服”他们
- 2011年09月05日数据显示，在39家A股上市钢企中，净利润同比下滑的有17家。这些钢企今年上半年的净利润约161亿元，但这39家上市钢企的净利润总和不敌三大矿商之一的必和必拓的五分之一。
- 2011年09月05日在投资过程中，投资公司以“投资换取捐赠”，进一步扩大本金规模。近十年来，吸引资金，投资做大，几乎成为了河南宋基会的工作主线
- 2011年09月05日预计下周中秋节后，政府首次向朝鲜提供赈灾援助。韩国政府将通过京义线、东海线陆路通道向朝鲜提供婴幼儿营养品。9月3日，一批美国救援物资运抵朝鲜，这批应急物资共有90吨
- 2011年09月05日在财政部学者贾康因车祸对锦湖轮胎提起的质量控诉之后，锦湖轮胎迅速做出积极回应。锦湖轮胎已责成相关人员积极配合调查事故原因，并表示，如果事故确系锦湖轮胎造成，将承担相应责任.
- 2011年09月05日深交所公布的深市主板、中小板、创业板上市公司董监高及相关人员股份变动数据汇总统计显示，8月份深市共发生249笔减持交易，董监高合计套现62.75亿元。不过，仍有38家公司获董监高净增持
- 2011年09月05日9月3日，万科位于海南三亚的万科森林度假公园项目吸引了近千位客户到场，并在半小时内狂销百套房源。
- 2011年09月05日华泰证券5日公告称，其与华泰联合证券进一步业务整合并变更业务范围获批。分析人士表示，华泰证券与华泰联合证券的此轮业务整合有利于公司业务体系的战略重构，有望突破两家公司目前面临的业务发展局限
- 2011年09月05日据英媒4日报道，英格兰银行正在考虑采用5镑塑料钞票和带有透明窗口的50镑钞票，以便增强下一代钞票的耐用性和防伪功能。国独立报称，英格兰银行官员担心的是，面额小、换手频繁的5镑钞票不够耐用。英镑纸币主要材料是棉花，但是澳大利亚领先一步，采用了聚合物钞票，它更能经受住日常的使用
- 2011年09月05日西藏5100水资源控股有限公司行政总裁付琳日前接受媒体采访，否认了外界盛传的代持关系。他表示，援藏是该公司之所以能获得铁道部大额订单的重要因素。
- 2011年09月05日家长们认为目前学校教育中的教学内容、教学方式、教学效果、评价手段等多个方面都不能让孩子真正体会到学习的快乐，不能高速有效地吸收到有用的知识，不能掌握适应现代社会生活的学习方法
- 2011年09月05日对于9月走势，券商普遍认为，市场底部已显，上行点位基本在2700点左右
- 2011年09月05日相关部门正在关注经济社会发展中突出的水资源浪费问题，并研究一些切实的解决办法
- 2011年09月05日“在美国市场，ETF交易金额可以达到交易所成交额的三分之一。而在中国，目前ETF的交易量却只有股票市场的百分之一。未来的中国金融市场，一定会出现ETF高速发展的时代。”深300ETF拟任基金经理吴振翔自信的表示
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