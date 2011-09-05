- 2011年09月05日针对谈判失败后反政府武装是否会立即攻城，坎希勒说，这将由反对派军事领导人决定
- 2011年09月05日日媒4日披露，美国总统奥巴马1日同日本新首相野田佳彦进行电话磋商，要求日本新内阁将美军普天间机场搬迁问题作为最优先解决课题。日媒评论称，礼节性电话会谈提及实质性内容“很罕见”，这反映出美国政府“相当期待”野田内阁解决这一棘手课题
- 2011年09月05日沪市全体上市公司2011年上半年经营活动产生的现金流量净额为10093.04亿元，较去年同期下降38.9%；每股经营活动产生的现金流量净额为0.3488元，较去年同期下降44.3%
- 2011年09月05日通过小额贷款公司、担保公司、典当行和个人之间放贷，成为民间借贷流通的主要途径，月息回报普遍在2分以上，最高的甚至达5分，即年利率60%
- 2011年09月05日克里斯认为，利比亚反对派推翻卡扎菲政权是“真正的革命”。他说，只买单程机票的原因是怕被俘虏，白白浪费了800美元的回程机票，家人也不知他身在利比亚
- 2011年09月05日62岁的斯特劳斯-卡恩原本被视为明年法国总统大选的热门候选人，但是自从今年5月遭纽约饭店女服务生指控性侵并被逮捕后，他被迫辞去国际货币基金组织总裁职务，受到强奸未遂等7项罪名指控
- 2011年09月05日报道指，“英格兰防卫联盟”过去2年时间内时不时在英国国内发起示威，多次演化成暴力示威
- 2011年09月05日3季度仍属于政策观察期，预计基准利率和存款准备金率会维持在当前水平不变
- 2011年09月05日消息显示，野田在过去数年间，收取了在日韩国人等外国人的政治捐款达数十万日元。日本的《政治资金规正法》规定，政治家不得收取外国人和外国团体的政治资金，以避免外国力量影响日本的政治和外交
- 2011年09月05日保证金存款纳入存准缴存范围，可能会对银行资金收益产生一定影响。但流动性收紧的情况下，银行议价能力有望进一步提高。通过合理妥善的应对措施，有可能降低对利润的影响，甚至使影响偏正面
- 2011年09月05日对于当前中小企业遇到的融资难问题，应着重用结构性政策来解决，财政政策在这方面大有可为。不能因为中小企业的融资难问题而调整货币政策的整体取向
- 2011年09月05日该人士表示，由于中海油把住了中国海上油气开采权，而康菲害怕中海油有朝一日掌握了近海乃至深海勘探技术，“抛开自己”。因此，康菲倾向于注重眼前利益而“高效快采”。
- 2011年09月05日雀巢中国日前表示，雀巢有限公司收购厦门银鹭食品集团有限公司60%股权案已正式通过商务部反垄断审查。
- 2011年09月05日第13届世界田径锦标赛4日晚在韩国大邱体育场落下帷幕，美国队在奖牌榜上名列第一，世界田坛格局依旧；国际田联全面血检，证明迄今“天下无贼”；众多巨星意外折戟，大邱成为诸多明星的伤心之地
- 2011年09月05日好买基金对于当前的判断，首先认同市场处于低部区域的判断，是否能延续反弹还得看政策脸色，而政策不给力导致反弹夭折
- 2011年09月05日谈到叙利亚问题时，拉夫罗夫说，俄方不希望看到叙利亚重现利比亚的局面，俄方呼吁有关各方结束流血冲突，重新开展对话
- 2011年09月05日低(负)利率还驱使企业和居民进行高风险的投机活动，造成资产价格，尤其是房地产价格过度膨胀，直接威胁到我国经济和金融的稳定
- 2011年09月05日由于3日的第一局慢棋双方弈和，这样，卜祥志就以1胜1平淘汰对手，昂首进入16强。他也平了中国棋手在往届世界杯赛上的最好战绩。2007年世界杯赛上，王玥也曾杀入16强，不过最终不敌保加利亚的切帕里诺夫
- 2011年09月05日据美国地质勘探局地震信息网消息，此次地震震源深度为59.4公里，震中位于首都维拉港以南约160公里。相关机构没有发布海啸预警
- 2011年09月05日按照本届欧锦赛的赛制，小组出线的12支球队将按小组赛战绩被分为两组，每组6支球队进行第二阶段的循环赛。小组前4名晋级决赛阶段的比赛
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