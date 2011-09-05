利比亚反对派与卡扎菲部队的劝降谈判失败 2011年09月05日 针对谈判失败后反政府武装是否会立即攻城，坎希勒说，这将由反对派军事领导人决定

俄巴外长呼吁利比亚冲突各方停止武装行动 2011年09月05日 谈到叙利亚问题时，拉夫罗夫说，俄方不希望看到叙利亚重现利比亚的局面，俄方呼吁有关各方结束流血冲突，重新开展对话