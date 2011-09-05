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2011年09月05日
今年的美国劳动节长假因经济形势不佳而笼罩着忧虑。如何提振民众乃至全球对美国经济的信心，再度成为美国经济决策者面临的严峻挑战
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2011年09月05日
今年以来被限购的沪、宁、杭三地均出现了新开工数量、在建数量、竣工数量增幅高于销售数量增幅的现象，去化周期被拉长至12-20个月。目前大多数房地产企业的库存压力正逼近甚至超过2008年的水平。
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2011年09月05日
当地警方说，该公司3363号航班从美国芝加哥飞往渥太华，降落时冲出跑道，在一片草地上停下，飞机后部着地，着陆装置受损严重并发生燃油泄漏
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2011年09月05日
美国斯克里普斯研究所等机构的研究人员报告说，这种新型化合物名为SR1664，作用原理是通过干扰某些蛋白质的功能来帮助治疗糖尿病
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2011年09月05日
她同时认为，如果美国能够推出可信的中期财政整顿方案，那么就为短期内放弃紧缩并推出新刺激措施赢得了空间
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2011年09月05日
至此，参加这项本年度最后一站大满贯赛的4朵中国“金花”全部走完美网之旅，其中今年法网冠军李娜和新锐张帅失手于单打首轮，而郑洁止步于第二轮（六十四强）
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2011年09月05日
智利总统皮涅拉当天上午在圣地亚哥“第十组”空军基地为一名空难遇难军官举行的遗体告别仪式上宣布了这项决定
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2011年09月05日
明年，伊斯兰将庆祝其在奥地利获得承认100周年，届时，奥地利总统也会参加相关的庆祝活动
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2011年09月05日
由于道路损毁等原因，警方和消防人员的搜救工作进展缓慢，以和歌山县所在的纪伊半岛为中心，灾害可能进一步扩大
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2011年09月05日
正在沙特阿拉伯疗伤的萨利赫29日晚通过也门国家电视台发表录音讲话，命令执政党尽快与反对派、海合会成员国、美国和欧盟等就实施海合会调解协议进行对话，并准备选举新总统
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2011年09月05日
一些比较激进的反对派人士呼吁国际社会进行干预或派遣国际观察员，以保护抗议者的安全。但到目前为止，没有反对派组织呼吁外国军事干预
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2011年09月05日
利比亚“全国过渡委员会”主席穆斯塔法·阿卜杜勒-贾利勒3日在班加西说，反对派希望在苏尔特、拜尼沃利德、朱夫拉、塞卜哈4座城市的卡扎菲残余武装于9月10日前缴械，拒不投降者将遭到消灭
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2011年09月05日
担任牙买加队第四棒的博尔特在冲过终点线打破世界纪录之后，格外兴奋，带领全场观众一起随着音乐跳起了舞蹈，使全场再次一片欢腾
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2011年09月05日
近日，超过30名卡扎菲政权的军官和一些武装人员试图通过阿利边界进入阿境内，被阿边防部队禁止后，他们改向尼日尔方向而去
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2011年09月05日
伊朗原子能组织发言人哈米德·哈德姆·卡伊米4日接受伊朗一家电视台采访时说，9月20日将举行正式仪式，庆祝核电站并网发电。届时，布什尔核电站发电量将达到400兆瓦
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2011年09月05日
叙安全巡逻队随后在哈马-加卜高速公路追捕肇事者时，与武装分子交火，造成1名警察受伤，武装分子3人死亡1人受伤
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2011年09月05日
2010年5月，以色列海军在公海袭击了一支驶往加沙地带的国际人道主义救援船队，造成船上8名土耳其公民和一名美籍土耳其人死亡，另有数十人受伤
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2011年09月05日
继续深化资源性产品价格改革，理顺煤、电、油、气、水、矿等资源产品价格关系，完善电力峰谷分时电价，按程序加大差别电价、惩罚性电价实施力度
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2011年09月05日
来自肯尼亚的选手迈克尔以2小时10分8秒的成绩获得男子组全程冠军，而女子全程冠军则被埃塞俄比亚女将柯尔布什以2小时31分11秒摘得
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2011年09月05日
虽然伊春空难已经过去一年，相关事故报告仍未公布，但是空难的海外理赔谈判已经取得进展。据估计，伊春空难48位委托人海外索赔的总赔偿金额可能达到或超过1亿元人民币。