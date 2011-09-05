一架美国客机在加拿大渥太华机场冲出跑道 2011年09月05日 当地警方说，该公司3363号航班从美国芝加哥飞往渥太华，降落时冲出跑道，在一片草地上停下，飞机后部着地，着陆装置受损严重并发生燃油泄漏

美研究人员研发出治疗糖尿病的新型化合物 2011年09月05日 美国斯克里普斯研究所等机构的研究人员报告说，这种新型化合物名为SR1664，作用原理是通过干扰某些蛋白质的功能来帮助治疗糖尿病

拉加德说欧美应继续刺激经济 2011年09月05日 她同时认为，如果美国能够推出可信的中期财政整顿方案，那么就为短期内放弃紧缩并推出新刺激措施赢得了空间

彭帅止步美网十六强 胯伤复发断送突破之旅 2011年09月05日 至此，参加这项本年度最后一站大满贯赛的4朵中国“金花”全部走完美网之旅，其中今年法网冠军李娜和新锐张帅失手于单打首轮，而郑洁止步于第二轮（六十四强）

智利宣布5日和6日为空难遇难者全国哀悼日 2011年09月05日 智利总统皮涅拉当天上午在圣地亚哥“第十组”空军基地为一名空难遇难军官举行的遗体告别仪式上宣布了这项决定

奥地利总统强调应平等对待穆斯林 2011年09月05日 明年，伊斯兰将庆祝其在奥地利获得承认100周年，届时，奥地利总统也会参加相关的庆祝活动

强台风塔拉斯在日本造成的死亡人数升至20人 2011年09月05日 由于道路损毁等原因，警方和消防人员的搜救工作进展缓慢，以和歌山县所在的纪伊半岛为中心，灾害可能进一步扩大

也门总统下令准备总统选举 朝野两党分歧明显 2011年09月05日 正在沙特阿拉伯疗伤的萨利赫29日晚通过也门国家电视台发表录音讲话，命令执政党尽快与反对派、海合会成员国、美国和欧盟等就实施海合会调解协议进行对话，并准备选举新总统

叙利亚反对派继续抗议活动 欧盟对叙石油制裁 2011年09月05日 一些比较激进的反对派人士呼吁国际社会进行干预或派遣国际观察员，以保护抗议者的安全。但到目前为止，没有反对派组织呼吁外国军事干预

卡扎菲部队接到最后通牒 反对派加快组建政体 2011年09月05日 利比亚“全国过渡委员会”主席穆斯塔法·阿卜杜勒-贾利勒3日在班加西说，反对派希望在苏尔特、拜尼沃利德、朱夫拉、塞卜哈4座城市的卡扎菲残余武装于9月10日前缴械，拒不投降者将遭到消灭

阿尔及利亚拒绝部分卡扎菲政权军官入境 2011年09月05日 近日，超过30名卡扎菲政权的军官和一些武装人员试图通过阿利边界进入阿境内，被阿边防部队禁止后，他们改向尼日尔方向而去

伊朗首座核电站并网发电 2011年09月05日 伊朗原子能组织发言人哈米德·哈德姆·卡伊米4日接受伊朗一家电视台采访时说，9月20日将举行正式仪式，庆祝核电站并网发电。届时，布什尔核电站发电量将达到400兆瓦

叙利亚一军车遭伏击12人死亡 2011年09月05日 叙安全巡逻队随后在哈马-加卜高速公路追捕肇事者时，与武装分子交火，造成1名警察受伤，武装分子3人死亡1人受伤

以总理拒绝就袭船事件向土耳其道歉 2011年09月05日 2010年5月，以色列海军在公海袭击了一支驶往加沙地带的国际人道主义救援船队，造成船上8名土耳其公民和一名美籍土耳其人死亡，另有数十人受伤