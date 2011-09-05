- 2011年09月05日中国汽车保有量已超过8000万辆，接近国际上“汽车社会”的标准。但是汽车数量的快速增长对人口、生态环境、城市、社区变迁、文化和传统习俗都产生了影响
- 2011年09月05日冰岛总统还表示，欧美在3年前爆发严重金融危机后抛弃了它们的北大西洋邻国。他说，“中国和印度曾以不少建设性的方式向冰岛伸出援手，而欧洲的态度却并不友好，美国则不见踪影，”
- 2011年09月05日报告预测，执政的统一俄罗斯党在今年的议会选举中将获得55%的选票，俄罗斯共产党、俄罗斯自由民主党和公正俄罗斯党的得票率将分别为16.4%、10.8%、7.1%，均超过7%的进入议会得票率门槛
- 2011年09月05日伊朗学生通讯社援引马什哈德医疗紧急援助中心主任瓦法伊内贾德的话报道说，11名伤者中，3名被送往医院救治，其余8名仅受轻伤
- 2011年09月05日对口援疆的19省市已经成为新疆承接产业转移的主要地区
- 2011年09月05日哈药股份称，事件发生后，公司高度重视，对事件的发生深表遗憾，并向投资者和消费者致以真诚的歉意
- 2011年09月05日据证券时报消息，中国人民银行副行长马德伦9月4日表示，央行对未来的物价始终保持高度警惕,继续实行稳健的货币政策
- 2011年09月05日阿里巴巴集团估值节节攀升，目前与百度、腾讯并列中国互联网企业三大巨头
- 2011年09月05日在美国银行8月29日出售中国建设银行股份的交易中，一个中国财团是最大买家。国家外汇管理局、全国社保基金和中信证券买下了上述建行股份
- 2011年09月05日老人出殡那天，数千父老乡亲自发来为她送行。庞彦召跪在老人的坟前说：“要不是奶奶，我早没命了，我一辈子也不会忘记奶奶”
- 2011年09月05日短期看，百度似乎并没有明确定位个人定制化首页的客户目标群
- 2011年09月05日林毅夫表示，如果中国只用30年的时间实现这样巨大的变化，非洲一定也能
- 2011年09月05日石油依存度屡创新高，《节能与新能源汽车产业发展规划》亟待出台
- 2011年09月05日《朝日新闻》4日公布的调查显示，野田内阁支持率为53%，内阁不支持率为18%。《每日新闻》同日公布的调查显示，野田内阁支持率是56%，不支持率是14%
- 2011年09月05日在女单十六强中，俄罗斯“红粉集团”占了4个名额，德国和意大利各占三人和两人，其中德国是自1987年以来首度有3名女队员联手晋级16强
- 2011年09月05日节能汽车的补贴门槛将提高，百公里平均油耗将从现行的6.9升下降到6.3升，自主品牌汽车或将受到较大冲击
- 2011年09月05日面对巨大的利益，谁会不心动？面对城头已经变换的大王旗，谁又会不承认现实？此前在对利比亚动武问题上并不积极的许多国家，开始改变态度
- 2011年09月05日舆论认为，独联体国家要实现整体一体化并不现实，该地区将同时存在多个次区域一体化组织，各国将根据需要参加不同组织
- 2011年09月05日国际货币基金组织总裁拉加德说，如果条件允许，美国和欧洲应考虑出台刺激措施推动经济增长
- 2011年09月05日在今年6月举行的欧佩克部长级会议上，沙特阿拉伯、科威特、阿拉伯联合酋长国等国呼吁增产，以平抑数月来持续走高的油价，但这一提议遭到伊朗、伊拉克、委内瑞拉等国的反对
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