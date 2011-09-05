俄罗斯民调预测四大政党将进入议会 2011年09月05日 报告预测，执政的统一俄罗斯党在今年的议会选举中将获得55%的选票，俄罗斯共产党、俄罗斯自由民主党和公正俄罗斯党的得票率将分别为16.4%、10.8%、7.1%，均超过7%的进入议会得票率门槛

伊朗一客机降落时爆胎致11人受伤 2011年09月05日 伊朗学生通讯社援引马什哈德医疗紧急援助中心主任瓦法伊内贾德的话报道说，11名伤者中，3名被送往医院救治，其余8名仅受轻伤

亚博会19省市与新疆签约过千亿 2011年09月05日 对口援疆的19省市已经成为新疆承接产业转移的主要地区

国际财经快报 2011年09月05日 国际货币基金组织总裁拉加德说，如果条件允许，美国和欧洲应考虑出台刺激措施推动经济增长