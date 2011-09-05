- 2011年09月05日2011年9月5日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3926元，
- 2011年09月05日北京市商务委相关负责人表示，补贴产品包括节能电视机、电冰箱、洗衣机、空调、电脑（配有节能显示器），补贴对象为参与家电以旧换新并购买节能产品的单位和个人，单独买节能家电无法享受节能补贴
- 2011年09月05日孙书宝说，现阶段海尔冰箱、洗衣机等白色家电在欧洲的市场份额约为3%，海尔的目标是在2014年跻身欧洲市场前五，占有约8%至9%的市场份额
- 2011年09月05日“云家庭”解决方案通过开放的云服务平台，可实现以“云电视”为中心的电脑、手机、家用电器间的互联与操控
- 2011年09月05日欧盟委员会2日开始实施对叙利亚石油禁运的制裁协议，包括禁止进口叙利亚原油及石油产品，以及对叙利亚石油出口相关融资和保险进行制裁
- 2011年09月05日中国企业品牌建设还是不太连续，可能是因为中国企业管理与西方企业不同，一方面，中国的企业等级森严，比较强调上下级
- 2011年09月05日国际财经一周大事预报（9月5日-9月11日）
- 2011年09月05日今年6月份俄实现资本净流入约30亿美元，但7月份未能延续这一趋势，资本净流出约30亿美元，这使得6、7月份的资本净流出为零
- 2011年09月05日北京市房地产交易管理网数据显示，截止到9月3日，北京的新建商品房库存量已经达到11万套，创下历史新高。
- 2011年09月05日香港交易所决定，5日起新增上市公司公告板（ｗｗｗ.ｈｋｅｘ-ｉｓ.ｈｋ），用于发布上市公司信息
- 2011年09月05日10年间，中国大企业的规模实力、经济效益、创新能力明显增强，国际化水平持续提高，国际地位显著提升，成为推动我国经济又好又快发展的重要力量，快速改变着世界经济的格局
- 2011年09月05日与8月20日相比，9月4日猪后臀尖肉、猪五花肉价格分别上涨1．0％、0．7％。超半数省区市猪肉价格上涨。其中贵州、云南、湖南涨幅居前，均在5％左右
- 2011年09月05日8月下旬以来，猪肉价格再次出现小幅上涨。监测数据显示，与8月20日相比，9月4日猪后臀尖肉、猪五花肉价格分别上涨1．0％、0．7％。超半数省区市猪肉价格上涨。其中贵州、云南、湖南涨幅居前，均在5％左右。
- 2011年09月05日去年我国能源产量折合标准煤29.9亿吨，超过美国，成为世界第一大能源消费国，人均年消耗2.3吨标准煤。我国石油对外依存度也在逐年增加，去年已经达到55.2%，超过美国的53%
- 2011年09月05日苏波说，受多种因素限制，汽车行业不可能像过去十年那样持续高速增长，未来我国汽车发展必须寻找新的替代能源，发展节能与新能源汽车是大势所趋
- 2011年09月05日王伟介绍说，在加入世贸组织的十年里，我国认真履行关税减让承诺，乘用车整车进口关税税率从三位数逐年下降。目前，汽车及零部件的平均进口关税水平为13.4%，在世界发展中国家中处于中低水平
- 2011年09月05日苏波在天津举行的“2011中国汽车产业发展国际论坛”表示，过去十年是我国汽车工业超高速发展的十年，国产汽车产量由2000年的207万辆猛增到2010年的1826万辆，占全球汽车产量的23.5%，成为世界第一汽车生产大国
- 2011年09月05日针对目前我国制造业企业普遍存在转向服务业、房地产业、IT产业的现象，潘云鹤认为其实制造业是基础，只能加强，不能削弱
- 2011年09月05日按照目前市场的签约情况，即便在不增加供应的情况下，目前的11万套库存消耗也需要20个月
- 2011年09月05日自2009年8月国家提出在无锡建设“感知中国”中心以来，无锡全力推进物联网产业发展，2010年物联网产业总收入达200亿元，预计2011年物联网产业总收入将达600亿元以上
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