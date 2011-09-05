专家认为欧盟石油禁运制裁对叙利亚经济影响不大 2011年09月05日 欧盟委员会2日开始实施对叙利亚石油禁运的制裁协议，包括禁止进口叙利亚原油及石油产品，以及对叙利亚石油出口相关融资和保险进行制裁

俄7月份重现资本净流出 2011年09月05日 今年6月份俄实现资本净流入约30亿美元，但7月份未能延续这一趋势，资本净流出约30亿美元，这使得6、7月份的资本净流出为零

港交所推出新公告板发布上市公司信息 2011年09月05日 香港交易所决定，5日起新增上市公司公告板（ｗｗｗ.ｈｋｅｘ-ｉｓ.ｈｋ），用于发布上市公司信息

从2011中国企业500强看中国大企业10年之变 2011年09月05日 10年间，中国大企业的规模实力、经济效益、创新能力明显增强，国际化水平持续提高，国际地位显著提升，成为推动我国经济又好又快发展的重要力量，快速改变着世界经济的格局