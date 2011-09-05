巴西央行降息决定在国内引发争议 2011年09月05日 他们认为，目前巴西除了企业信心指数之外的其他诸项经济指标运行平稳，外国直接投资额甚至在7月份一度达到创纪录的384亿美元，此时预言巴西经济将遭遇外部冲击为时过早。并且降息将加剧巴西未来通胀压力

香港铜锣湾商铺租价全球次高 2011年09月05日 全球房地产咨询公司高纬环球早前对全球63个地区、278个顶级购物区进行年度调查，发现去年6月至今年6月，逾半地区的租金呈现升幅，其中亚太地区平均升幅达12.2

中国成为法国保乐力加全球第二大酒类销售市场 2011年09月05日 受法国干邑马爹利、苏格兰威士忌和杰卡斯干红葡萄酒销售拉动，保乐力加过去一个财年在中国的销售额增长23%，成为亚洲增长最为强劲的市场之一，也成为集团业绩增长的主要动力

IMF报告指出中国对世界经济外溢影响上升 2011年09月05日 国际货币基金组织当天发布的《综合外溢报告》对美国、中国、欧元区、英国、日本五大经济体对世界经济的外溢影响作出综合分析

海尔新款洗衣机亮相柏林电子展 2011年09月05日 为期6天的2011年度柏林国际消费电子展共有来自世界各地1441家厂商参展，展区面积达14万平方米，较前一年增加4%

一上市公司两高管因串谋诈骗在香港被判入狱 2011年09月05日 案情透露，这家上市公司的主席和董事分别58岁和54岁，其他三名女被告被捕时则为该上市公司的前任或现职高层职员。5人涉嫌在该公司的季度报告及招股书中夸大公司营业额，令公司成功于创业板上市