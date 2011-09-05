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2011年09月05日
他们认为，目前巴西除了企业信心指数之外的其他诸项经济指标运行平稳，外国直接投资额甚至在7月份一度达到创纪录的384亿美元，此时预言巴西经济将遭遇外部冲击为时过早。并且降息将加剧巴西未来通胀压力
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2011年09月05日
全球房地产咨询公司高纬环球早前对全球63个地区、278个顶级购物区进行年度调查，发现去年6月至今年6月，逾半地区的租金呈现升幅，其中亚太地区平均升幅达12.2
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2011年09月05日
陈军说，此次污染事件给部分群众造成了一定财产损失和生产生活不便，给珠江流域民众造成了一定的心理担忧，给社会带来了极大的不良影响，他代表曲靖市人民政府向社会各界深表歉意
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2011年09月05日
日前，在首届中国—亚欧博览会金融合作论坛召开期间，“一行三会”联合新疆维吾尔自治区人民政府、新疆生产建设兵团召开了金融支持新疆跨越式发展座谈会，共商新形势下金融界支持新疆跨越式发展的举措和设想
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2011年09月05日
受法国干邑马爹利、苏格兰威士忌和杰卡斯干红葡萄酒销售拉动，保乐力加过去一个财年在中国的销售额增长23%，成为亚洲增长最为强劲的市场之一，也成为集团业绩增长的主要动力
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2011年09月05日
国际货币基金组织当天发布的《综合外溢报告》对美国、中国、欧元区、英国、日本五大经济体对世界经济的外溢影响作出综合分析
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2011年09月05日
为期6天的2011年度柏林国际消费电子展共有来自世界各地1441家厂商参展，展区面积达14万平方米，较前一年增加4%
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2011年09月05日
财政政策将加大力度，继续减少高通胀水平对普通百姓，尤其是中低收入人群生活的负面影响。比如通过加大对养猪农户的补贴增加猪肉供给，全国各地上调低保标准等
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2011年09月05日
从10月1日期，新的节能汽车补贴政策将实施，该政策最早将于9月5日在发改委和财政部官网上公布。而目前实施的节能惠民汽车补贴政策将执行到今年9月30日。
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2011年09月05日
之前母子公司经纪业务“划江而治”、投行业务“分市而治”的划分对双方业务发展造成了一些局限和难题，优势无法充分发挥，业务整合顺势而出。
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2011年09月05日
案情透露，这家上市公司的主席和董事分别58岁和54岁，其他三名女被告被捕时则为该上市公司的前任或现职高层职员。5人涉嫌在该公司的季度报告及招股书中夸大公司营业额，令公司成功于创业板上市
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2011年09月05日
史玉柱的民生银行增持计划已于近日悄然重启。在民生银行发布半年报后的第二天即8月18日，史玉柱就恢复了增持民生银行的动作，并且与之前仅增持A股的方式有所不同，这次采取的方式是A+H股同步进行增持
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2011年09月05日
在广州天河北一些高档写字楼的办公室，业务员盯着电脑屏幕上波动的曲线图，兴奋、躁动不安。他们是地下炒金的中介，每年有数以亿元计的资金从他们手中流向国际黄金市场参与赌博式的交易
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2011年09月05日
针对那些在8月31日尚未上报相关自查结果的城市进行督促的同时，住建部已经开始筹划，对于个别应出而未出限购令城市的地方行政负责人，进行“约谈”
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2011年09月05日
马蔚华表示,转型的主要目标,是降低资本消耗,提高应变能力,降低成本,做到风险可控,提高资本回报率.
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2011年09月05日
今年4月，三一重工股份有限公司投资50亿元在乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）开工兴建三一西北重工有限公司产业园，主要投资工程机械制造、煤炭机械、风电设备制造等项目
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2011年09月05日
因劲嘉股份董事会办公室投资经理泄密而非法获利的两家基金公司已经完全锁定，即为汇丰晋信和建信基金，分别获利571万元、915万元。
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2011年09月05日
马德伦表示，下阶段央行将保持政策的连续性，加大金融对新疆的支持力度，在支付清算、国库经理、征信管理等方面，继续加强对新疆的指导和支持
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2011年09月05日
这17家金融机构主要涉及美国本土和外国的大型银行，包括美国银行、花旗集团、美林证券、摩根大通、摩根士丹利、巴克莱银行、高盛公司、德意志银行、苏格兰皇家银行等
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2011年09月05日
本次行动是2010年12月该组织与欧洲有关机构对陷于债务危机的爱尔兰达成总额1230亿美元的救助计划的最新组成部分