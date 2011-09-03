- 2011年09月05日市场普遍预计CPI增幅由7月份6.5%的高位回落至6%左右
- 2011年09月05日渔民们认为，死鱼可能是附近生产抗生素的药厂、做工程机械的锻造厂和造纸厂等在前段时间下大雨时，偷排工业污水所致
- 2011年09月05日民间借贷的繁荣，让上市公司们跃跃欲试。截至8月31日，有关上市公司发布委托贷款的公告共117份，涉及64家上市公司，其中，超过银行同期贷款利率的有35家，一共发放169.35亿元，同比增长38.2%
- 2011年09月05日《央行：对未来物价始终保持高度警惕》12则
- 2011年09月05日被起诉的银行是华尔街最大的17家美国本土及外国大银行，包括美国银行、花旗集团、美林证券、摩根大通、摩根士丹利、巴克莱银行、高盛、德意志银行、苏格兰皇家银行、瑞士信贷等。这一起诉是2008年金融危机以来美国政府针对华尔街大银行在房市崩溃及金融危机中的责任所采取的最大规模的法律行动。
- 2011年09月05日分析人士测算，10月和11月，商业银行的缴存压力较大。“缴存势必加剧银行间市场资金的紧张局面，银行不得不进行资产结构的再调整。”
- 2011年09月05日对于银行存款保证金缴存范围扩大的影响，根据部分上市银行已披露的半年报测算，14家上市银行未来6个月将缴存6958亿元准备金，占所有银行缴存额近8成
- 2011年09月05日康菲中国在公告中表示，将遵守国家海洋局9月2日决定 ，停止蓬莱19－3油田的钻井，回注和生产作业。称已于9月2日晚开始实施停产步骤。9月5日将进行管线清洗，保证停产步骤安全及时的进行，并保护油田的可采能力
- 2011年09月05日大成基金称，对于市场整体而言，受到海外因素逐渐向国内转移的影响，短期内不会有明显的单边向上行情，投资仍需保持谨慎态度，注意结构性机会
- 2011年09月04日黄光裕被诉内幕交易民事赔偿一案，为司法实践积累经验之外，也会在实际上促动内幕交易侵权民事责任的立法工作
- 2011年09月03日将积极推动建立海洋环境生态基金，依据中国法律、法规，更好地承担起相应责任。但对于海洋环境生态基金的规模、资金来源、资金用途，中海油没有透露更多信息
- 2011年09月03日8月16日，湖南高速公路管理局局长冯伟林被湖南省纪委带走并双规。冯伟林是继上任局长杨志达之后被双规的第二位局长。
- 2011年09月03日中海油9月3日表示将督促康菲石油中国公司尽快完成国家海洋总局要求的“两个彻底”（彻底排查溢油风险点、彻底封堵溢油源)。中海油在蓬莱19-3油田中持股51%。
- 2011年09月03日如果从经济价值来衡量一个企业的价值创造，即以资本投入率减去平均资本成本，那么全球企业的经济价值是5.2%，中国企业是负1.1%
- 2011年09月03日
- 2011年09月03日火灾系由三楼2号手术室一通电工作中的挂壁式空气净化器故障所致，当时正在1号手术室内接受全麻下肢截除手术的朱某死于一氧化碳中毒
- 2011年09月03日国土资源系统要深刻认识国土资源工作面临的新形势，全面做好土地、矿产、地质、海洋管理和测绘地理信息等各项工作，更好地为经济社会发展提供资源保障和优质服务
- 2011年09月03日
- 2011年09月03日哈药集团制药六厂副厂长金铉煜表示，经过初步分析，溴酸盐超标与夏季温度过高导致饮用水臭氧加量有关。臭氧是一种比较有效的消毒物质，溴酸盐是臭氧杀菌过程中生成的副产物
- 2011年09月03日工商银行以1660亿居首，建设银行1348亿次席，中国银行1096亿居第三
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