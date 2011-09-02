- 2011年09月03日中石化以1．969万亿元的营业收入继续领跑中国企业500强榜单，中石油以1．721万亿元跃居次席，国家电网公司以1．529万亿元居第三位
- 2011年09月03日对于为什么在8月31日还对外宣称已经完成国家海洋局“两个彻底”（彻底排查溢油风险点、彻底封堵溢油源)要求，这位人士表示，我们就是骗你的，骗你的
- 2011年09月03日从已披露的数据看，上半年银行手续费快速增长主要是理财业务、咨询顾问和银行卡费用大幅增长所致。
- 2011年09月03日为融资有困难的小企业提供帮助，支持就业、利用好日圆升值的机会。必要时将研究在立法上进行调整
- 2011年09月02日中方对欧洲经济和欧元始终抱有信心，将继续把欧洲作为主要投资市场之一，希望欧方确保中方对欧投资安全
- 2011年09月02日8月份以来，菠菜、油菜、生菜等叶类菜价格涨速再次加快。与8月1日相比，9月2日，菠菜、油菜、生菜等叶类菜价格涨幅在10％—30％之间
- 2011年09月02日黄怒波表示，中国政府有六个月时间来决定是否批准这宗跨国交易。他说，“政府没有理由不批准。旅游是我们双边关系的核心支点。”
- 2011年09月02日普京在开学首日到访一所中学时，对学生表示：“国家总是有能力进行控制的，但问题是……国家是否有权力进行干涉。”
- 2011年09月02日
- 2011年09月02日据一位匿名联邦官员透露，早在1992年就有一位移民法官向扬戈·奥巴马发出了一份驱逐出境的命令，但他一直非法留美近20年
- 2011年09月02日8月5日，国家林业局保护司委托“野生动物猎捕专家委员会”对上述行政许可申请进行了科学评审。经当日上午的评审，出席评审会的十多位专家同意了这一申请
- 2011年09月02日洛阳市已成立了由洛阳市委政法委分管执法监督和纪检监察的两名副书记牵头，公、检、法、司等多个相关部门人员参加的专门调查组
- 2011年09月02日野田内阁的新任官房长官藤村修(61岁)当天在日本首相官邸举行了第一次记者会，宣布新内阁成员名单
- 2011年09月02日在投资界以入股深发展一战成名的单伟建，出手控股了即将退市的乐语中国，深挖中国概念股的潜在价值是其新的投资动机
- 2011年09月02日日本新政权能否开创民主党团结一心共渡难关的新局面，能否在国会得到在野党的合作，不仅关系到野田执政是否顺利，而且关乎其政权命运的长短，甚至关系到民主党能否保住政权
- 2011年09月02日中粮集团一内部人士表示，丰益国际的要约正式失效之后，中粮的收购要约才能替代它，目前还未到这一步
- 2011年09月02日对于逾期尚未规范的账户，相关机构将择时给予冻结开新仓权限
- 2011年09月02日数据统计显示，中报末期，可比两千多家A股上市公司存货同比上涨35%，其中电子元器件、交运设备增幅更是达到40%以上
- 2011年09月02日伦交所与欧洲独立清算所LCH.Clearnet展开收购谈判，此举或进一步加剧全球交易所整合潮流
- 2011年09月02日针对外界热议的创业板公司业绩变脸、发行价高、突击入股等五个问题，证监会相关负责人给予了回应
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