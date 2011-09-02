8月以来部分叶类菜价格涨速再次加快 2011年09月02日 8月份以来，菠菜、油菜、生菜等叶类菜价格涨速再次加快。与8月1日相比，9月2日，菠菜、油菜、生菜等叶类菜价格涨幅在10％—30％之间

日本新内阁成员名单公布 藤村修入阁莲舫留任 2011年09月02日 野田内阁的新任官房长官藤村修(61岁)当天在日本首相官邸举行了第一次记者会，宣布新内阁成员名单