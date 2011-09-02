印度8月份制造业采购经理人指数创新低 2011年09月02日 报告说，受全球经济景气下滑影响，当月印度企业出口业务大幅下滑，令制造业整体业务量下降。同时，印度制造业产出增幅也出现下滑

韩国希望日本新政府正视历史保持合作 2011年09月02日 声明说，韩日关系发展对于东北亚地区的稳定与繁荣十分重要，因此韩日两国一直为维持友好合作关系而努力

江苏农科院成功诞生转基因克隆山羊 2011年09月02日 目前，课题研究已获得六只克隆奶山羊，经鉴定，其中两只携带人乳白蛋白基因

福岛县部分地区辐射量依然严重超标 2011年09月02日 日本内阁府和文部科学省日前公布了福岛第一核电站周边警戒区和计划疏散区的详细辐射量分布图

焦科小威彰显夺冠实力 郑洁一日双赛皆失落 2011年09月02日 继首轮不让对手得一局后，状态颇佳的男单头号种子焦科维奇当日把与阿根廷对手卡洛斯的比赛当成了表演赛

韩国8月外汇储备再创历史新高 2011年09月02日 韩国央行表示，外币投资收益增加是外汇储备增加的主要原因