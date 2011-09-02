- 2011年09月02日央行扩大存款准备金交存范围，将在未来6个月回收约9000亿元资金，此举对整个资金面和银行业的冲击有多大呢？
- 2011年09月02日俏江南回应称，公司管理层对此高度重视，已委派专门小组前往青岛核查相关情况
- 2011年09月02日央行将加大金融对新疆的支持力度，在支付清算、国库经理、征信管理等方面，继续加强对新疆的指导和支持
- 2011年09月02日基金公司参与专户不受资产规模、净资产限制，单一专户投资个股比例上升至20%，可投资商品期货
- 2011年09月02日中药材价格已回调近15% ，预计还有10%左右的回调空间，部分成本弹性大的中成药企业有望受益
- 2011年09月02日报告说，受全球经济景气下滑影响，当月印度企业出口业务大幅下滑，令制造业整体业务量下降。同时，印度制造业产出增幅也出现下滑
- 2011年09月02日目前史玉柱对民生银行的持股量由0.51%升至0.92%
- 2011年09月02日因夫妻财产分割而将原共有房屋产权归属一方，是房产共有权的变动而不是现行契税政策规定征税的房屋产权转移行为。因此，对离婚后原共有房屋产权的归属人不征收契税
- 2011年09月02日日本经济产业省1日公布一项调查结果称，如果美元兑日元在1:76左右的高位维持半年以上，将有46%的大型制造企业会把工厂及研发基地转移到海外或探讨相关方案
- 2011年09月02日康菲中国在8月29日对外通报称，“溢油源已被永久封堵”，所有活动的渗油点已得到控制
- 2011年09月02日中国市场继续稳居现代汽车集团全球第一大市场
- 2011年09月02日可以拘留而不在24小时内通知家人，“不只是提前已经把犯罪嫌疑人当做罪犯，而且也把其家人视为罪犯，加以惩罚。对照一下我国政府签字加入的国际公约，这样的立法完全违背了政府的承诺。”
- 2011年09月02日声明说，韩日关系发展对于东北亚地区的稳定与繁荣十分重要，因此韩日两国一直为维持友好合作关系而努力
- 2011年09月02日作为中东地区的温和派，埃及在发生变革后对地区的影响力有所增强，以色列需要借助埃及制衡以伊朗和叙利亚为代表的激进派
- 2011年09月02日目前，课题研究已获得六只克隆奶山羊，经鉴定，其中两只携带人乳白蛋白基因
- 2011年09月02日日本内阁府和文部科学省日前公布了福岛第一核电站周边警戒区和计划疏散区的详细辐射量分布图
- 2011年09月02日巴克莱资本首席欧洲经济学家Julian Callow表示，经济恶化的势头已明显加快，警示欧洲央行应立刻停止加息势头，建议欧洲央行将政策利率下调50个基点。
- 2011年09月02日继首轮不让对手得一局后，状态颇佳的男单头号种子焦科维奇当日把与阿根廷对手卡洛斯的比赛当成了表演赛
- 2011年09月02日韩国央行表示，外币投资收益增加是外汇储备增加的主要原因
- 2011年09月02日以中科院古脊椎动物与古人类研究所研究员邓涛和客座研究员王晓鸣为首的中外科学家的这一研究成果发表在2日出版的《科学》杂志上
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富