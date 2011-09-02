- 2011年09月02日大部分白酒企业高档酒营业收入占比均有所提升，甚至部分企业呈现放弃低端酒市场态势，主要是因为被高档酒高毛利率所驱使。
- 2011年09月02日本月1日是卡扎菲发动政变上台的42周年纪念日，往年的9月1日利比亚首都的黎波里总会举行各种活动庆祝“九·一革命”成功，但是今年随着卡扎菲政权的倒台，的黎波里民众42年来首次告别庆祝活动
- 2011年09月02日世界自然保护联盟1日说，该组织计划在2020年前重建1.5亿公顷森林，预计每年将带来约850亿美元收益
- 2011年09月02日美国战略司令部下属的空间监视网2006年共监测到9949个轨道碎片，2011年，这一数字已上升到16094个
- 2011年09月02日据统计，2011年上半年法国新增太阳能发电单元20.7万个，新增装机容量为599兆瓦。截至2011年6月，法国太阳能发电的总装机容量为1679兆瓦，较2010年6月的580兆瓦增长了近两倍
- 2011年09月02日新药是一种激酶抑制剂，适用于间变型淋巴瘤激酶基因表达异常的晚期或局部转移的非小细胞肺癌患者，可以通过阻断对肿瘤细胞生长和存活起关键作用的多种细胞通路，使肿瘤保持稳定或消退
- 2011年09月02日美国国务院上周公布的一份报告说，该计划在建设或运营过程中不大可能产生重大的环境问题
- 2011年09月02日在经历了村民举报、部委检查、职能部门处罚，甚至是法院裁定“没收建筑物和设施”后，位于河北抚宁县的南戴河森林体育俱乐部，却依然能堂而皇之地开门纳客。
- 2011年09月02日社交网络公司“脸谱”目前已有200多名员工选择了新型的“站式办公桌”，桌面比传统办公桌高出很多，员工可以站着工作，站累了可以坐在配套的高脚椅上休息
- 2011年09月02日今年以来阿根廷的外汇储备已减少21.66亿美元，是自2002年金融危机以来首次出现外汇储备持续下降的趋势
- 2011年09月02日此外，芬兰国家健康与福利研究所的病毒抗体试验还发现，在出现嗜睡现象的儿童和青少年中，感染甲型流感的不足10%，因而感染甲型流感本身在导致嗜睡中不起重要作用
- 2011年09月02日湖南“邵氏弃儿”案已过去近四个月，官方调查结论迟迟未公布，在此期间有记者多次联系相关部门询问调查进展未果
- 2011年09月02日如果第16号染色体上名为16ｐ11.2的一个区域中的基因被过多复制，就会让人超瘦。如果拥有过多的相关基因，男性超瘦的风险会是正常人的23倍，而女性超瘦的风险也会是正常人的5倍
- 2011年09月02日中国联想集团1日首次展示的一款13英寸“超级笔记本”，厚度仅为14.9毫米，重量仅为1.3千克
- 2011年09月02日现中国头号女双组合郑洁/彭帅1日在美国网球公开赛首轮比赛中，以1：2不敌斯洛伐克的汉图楚娃和波兰的拉德万斯卡，无缘32强
- 2011年09月02日主审法官潘兆童在判决中表示，陈志云及丛培昆涉嫌串谋使代理人接受利益等三项罪名不成立。TVB前营业及拓展部主管陈永孙，及丛培昆被控在2009年“翡翠歌星贺台庆”中，串谋诈骗TVB的罪名也不成立。
- 2011年09月02日各大期货交易所自2010年底开始调整保证金、手续费，推出大合约，并对异常交易进行严格监管。业务规模的持续萎缩，使得期货公司收入下滑难见停止迹象。
- 2011年09月02日一名安全官员透露，当天政府军与“基地”组织武装分子激烈交战，除了9名武装分子被击毙之外，还有几十名武装分子被打伤
- 2011年09月02日
- 2011年09月02日俄海军上月27日从第四代“北风”级战略核潜艇首舰“尤里·多尔戈鲁基”号上试射的“布拉瓦”导弹共飞行了9100公里，达到了其最大射程
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