重建被毁森林 经济效益巨大 2011年09月02日 世界自然保护联盟1日说，该组织计划在2020年前重建1.5亿公顷森林，预计每年将带来约850亿美元收益

法国太阳能发电装机容量一年增长近两倍 2011年09月02日 据统计，2011年上半年法国新增太阳能发电单元20.7万个，新增装机容量为599兆瓦。截至2011年6月，法国太阳能发电的总装机容量为1679兆瓦，较2010年6月的580兆瓦增长了近两倍

美药管局批准辉瑞肺癌新药Xalkori上市 2011年09月02日 新药是一种激酶抑制剂，适用于间变型淋巴瘤激酶基因表达异常的晚期或局部转移的非小细胞肺癌患者，可以通过阻断对肿瘤细胞生长和存活起关键作用的多种细胞通路，使肿瘤保持稳定或消退

朱棣文暗示美政府支持Keystone XL输油管道 2011年09月02日 美国国务院上周公布的一份报告说，该计划在建设或运营过程中不大可能产生重大的环境问题

阿根廷外汇储备连创新低 2011年09月02日 今年以来阿根廷的外汇储备已减少21.66亿美元，是自2002年金融危机以来首次出现外汇储备持续下降的趋势

芬兰确认某甲型流感疫苗可致特定人群嗜睡症 2011年09月02日 此外，芬兰国家健康与福利研究所的病毒抗体试验还发现，在出现嗜睡现象的儿童和青少年中，感染甲型流感的不足10%，因而感染甲型流感本身在导致嗜睡中不起重要作用

研究发现有些基因太多会让人超瘦 2011年09月02日 如果第16号染色体上名为16ｐ11.2的一个区域中的基因被过多复制，就会让人超瘦。如果拥有过多的相关基因，男性超瘦的风险会是正常人的23倍，而女性超瘦的风险也会是正常人的5倍

多家IT企业在柏林消费电子展推出新品 2011年09月02日 中国联想集团1日首次展示的一款13英寸“超级笔记本”，厚度仅为14.9毫米，重量仅为1.3千克

也门政府军与基地武装发生冲突15人死亡 2011年09月02日 一名安全官员透露，当天政府军与“基地”组织武装分子激烈交战，除了9名武装分子被击毙之外，还有几十名武装分子被打伤