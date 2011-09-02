- 2011年09月02日法国劳工、就业与卫生部8月25日公布的数据显示，截至今年7月底，法国登记的失业人数达275.7万，环比增长1.3%，同比增长2.8%，连续第三个月上涨
- 2011年09月02日《新材料产业“十二五”发展规划》将于9月7日对外发布，据了解，未来5年，科技部将划拨总额3.5亿元的扶持资金，用于重点支持稀土材料在以上四个领域的应用研发。
- 2011年09月02日粮食、蔬菜等食品，药品及低端服务业价格数据均显示，中国大约在2006-2007年前后已经走过了刘易斯拐点
- 2011年09月02日这笔资金是利比亚在荷兰被冻结资金40亿美元中的一部分
- 2011年09月02日当地时间9月1日，法国统计及经济研究所（INSEE）公布数据显示，法国二季度失业率为9.6％（含海外省）。法国本土失业率为9.1％，失业人口260万，与2011年第一季度相比略减0.1％，与去年同期相比减少0.2％
- 2011年09月02日农业部表示，“十二五”期间要把粮食播种面积稳定在16亿亩以上，综合生产能力达到5.4亿吨以上。
- 2011年09月02日瑞典工业与能源大臣毛德·奥洛夫松说，瑞典政府将在出口和人员雇佣方面为环保技术企业创造条件，促使环保技术企业产值增长超过2010年至2015年瑞典整个工商业产值增长的平均水平
- 2011年09月02日湖南卫视表示，发布该消息的帐号“湖南台天娱传媒中心”与湖南卫视没有关系，该台不存在“天娱传媒中心”这个机构
- 2011年09月02日德国经济目前面临内需不振的窘境。报告显示，对未来因能源价格上涨而引发通胀的预期使人们消费欲望受到抑制，今年第二季度德国个人消费下降0.7%
- 2011年09月02日
- 2011年09月02日大公表示，受恢复性增长的出口和逐渐增强的内需拉动，墨西哥经济将在2011年和2012年保持4.5%和4%的增速
- 2011年09月02日目前，一些国家已采取稳定货币措施，如肯尼亚央行连续上调对商业银行的隔夜拆借利率。但财政部长肯雅塔近日承认，央行的货币政策在遏制通胀和稳定货币方面没能发挥作用，亟须调整
- 2011年09月02日在业界有房地产市场风向标之称的北京秋季房展会将于9月15日至18日举行。“海外军团”将占据本届展会“半壁江山”
- 2011年09月02日
- 2011年09月02日发电企业过去5年加快兼并重组，通过合并和股权、资产收购等多种形式整合资源，向煤炭、煤化工、铝业等上下游产业链延伸，初步形成了综合能源发展格局
- 2011年09月02日当前全球经济进入“新危险期”，本已脆弱的复苏进程可能会停顿不前，下行风险仍在不断加大，全球经济政策协调尤为重要
- 2011年09月02日早盘小幅冲高后回落，午后股指继续走低，尾盘虽有权重股护盘，但是量能明显不足，沪指跌至本周最低点
- 2011年09月02日9月2日，全球最大的中文搜索引擎百度（NASDAQ:BIDU）董事局主席李彦宏在2011年百度世界大会上正式发布新的百度首页，新首页新增导航通知、实时热点、应用、新鲜事四个模块。
- 2011年09月02日中国人民银行副行长杜金富今天（2日）透露，个人信用异议修改申请15个工作日即可免费办理
- 2011年09月02日据知情人士透露，一个由中国国有企业组成的财团将以19.5亿美元收购巴西CBMM拥有的一处巴西矿产的股份。
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