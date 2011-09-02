荷兰解冻利比亚20亿美元被冻结海外资产 2011年09月02日 这笔资金是利比亚在荷兰被冻结资金40亿美元中的一部分

瑞典出台新战略推动环保技术发展 2011年09月02日 瑞典工业与能源大臣毛德·奥洛夫松说，瑞典政府将在出口和人员雇佣方面为环保技术企业创造条件，促使环保技术企业产值增长超过2010年至2015年瑞典整个工商业产值增长的平均水平

报告称德国弃核计划拖累经济增长 2011年09月02日 德国经济目前面临内需不振的窘境。报告显示，对未来因能源价格上涨而引发通胀的预期使人们消费欲望受到抑制，今年第二季度德国个人消费下降0.7%

新疆钢材需求旺盛 钢铁企业延伸南疆产业布局 2011年09月02日