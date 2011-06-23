今日人民币汇率中间价 2011年06月23日 今日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.4736元。

人民币对美元汇率中间价小幅回落 2011年06月23日

多部委联合发文彻查违规高尔夫球场 《财经》综合报道 2011年06月23日 有超过400家球场都是清理整治对象

阿拉伯国家能源产业未来五年需4300亿美元投资 2011年06月23日

美联储下调今年美国经济预测增速 2011年06月23日

基金多头清仓刺激芝加哥农产品期价集体大跌 2011年06月23日