巴黎香榭丽舍大街再次成为欧洲租金最贵的商业街 2011年09月02日 报告指出，最近几个月来，一些跨国企业和外国时尚品牌纷纷在香榭丽舍大街上开设新店，抬高了沿街店铺的租金

福建莆田惨遭百年一遇暴雨袭击 2011年09月02日

报告称今年美国经济将呈赤字失业高增长低态势 2011年09月02日 美国白宫行政管理和预算局1日发布报告，尽管美国政府赤字情况比半年前预计的情况有所好转，但经济增长幅度则明显低于预期，失业情况也难有明显缓解

标致汽车将在印度古吉拉特邦投资建厂 2011年09月02日 标致雪铁龙总裁菲利普·瓦兰表示，在印度建厂标志着标致汽车公司的全球化战略进入一个新阶段，公司认为印度是全球最为重要、最为活跃的经济体之一

法国8月份新车销量反弹 2011年09月02日 当月，法国乘用车新车销量同比增长5.8%，工业用车同比则增长38.8%。此外，中高端车型销量继续呈现上升趋势。汽车制造商委员会发言人弗朗索瓦·鲁迪耶说，乘用车和工业用车销量见涨，反映经济活动有所增加

美国汽车三巨头8月销量强劲增长 2011年09月02日 8月克莱斯勒公司在美汽车销量达到13万辆，同比增长31%，为2007年以来同期最好表现。通用汽车公司当月销量同比上涨18%，至21.85万辆。福特公司当月销量为17.5万辆，同比增长11.2%

蒙古正研究将人民币纳入外汇储备的可能性 2011年09月02日 《财经》综合报道 蒙古央行第一副总裁Bold Javkhlan表示，蒙古正在研究将人民币纳入外汇储备的可能性

中国联合体收购巴西矿冶公司部分股权 2011年09月02日 由中信、宝钢、鞍钢、首钢和太钢组成的中国联合体，通过成立一家名为中国铌业投资控股有限公司的“特殊目的公司”，已经以19.5亿美元的价格完成对巴西矿冶公司15%股权的收购