- 2011年09月02日该中国财团包括太原钢铁、中信集团、宝钢集团、鞍山钢铁)和北京首钢等
- 2011年09月02日报告指出，最近几个月来，一些跨国企业和外国时尚品牌纷纷在香榭丽舍大街上开设新店，抬高了沿街店铺的租金
- 2011年09月02日此次马化腾减持主要是由于其持有的衍生权益到期
- 2011年09月02日中国海监船再次赴溢油现场进行监测，目前，C平台附近海面仍有油带、油花漂浮
- 2011年09月02日
- 2011年09月02日美国白宫行政管理和预算局1日发布报告，尽管美国政府赤字情况比半年前预计的情况有所好转，但经济增长幅度则明显低于预期，失业情况也难有明显缓解
- 2011年09月02日标致雪铁龙总裁菲利普·瓦兰表示，在印度建厂标志着标致汽车公司的全球化战略进入一个新阶段，公司认为印度是全球最为重要、最为活跃的经济体之一
- 2011年09月02日当月，法国乘用车新车销量同比增长5.8%，工业用车同比则增长38.8%。此外，中高端车型销量继续呈现上升趋势。汽车制造商委员会发言人弗朗索瓦·鲁迪耶说，乘用车和工业用车销量见涨，反映经济活动有所增加
- 2011年09月02日8月克莱斯勒公司在美汽车销量达到13万辆，同比增长31%，为2007年以来同期最好表现。通用汽车公司当月销量同比上涨18%，至21.85万辆。福特公司当月销量为17.5万辆，同比增长11.2%
- 2011年09月02日蒙古央行第一副总裁Bold Javkhlan表示，蒙古正在研究将人民币纳入外汇储备的可能性
- 2011年09月02日由中信、宝钢、鞍钢、首钢和太钢组成的中国联合体，通过成立一家名为中国铌业投资控股有限公司的“特殊目的公司”，已经以19.5亿美元的价格完成对巴西矿冶公司15%股权的收购
- 2011年09月02日宝马公司说，此次召回的部分车辆的刹车灯、转向灯及尾灯仅能间歇性运行，无法正常起到让后方车辆驾驶员了解前车驾驶员操作意图的作用，影响行车安全
- 2011年09月02日新规旨在明确对外国投资中国企业的国家安全审查制度，其中规定，外国投资者不能以任何方式——如通过签订协议获得一家境内企业的控制权，或者采取多层次再投资——来规避审查
- 2011年09月02日通用汽车公司1日公布消息说，其8月份在美国的汽车销量为21.85万辆，比去年同期上涨18%。其中，占总销量74%的零售汽车销量同比上涨22%
- 2011年09月02日自今年6月2日遭遇北美独立市场调研机构浑水公司的欺诈指责以来，嘉汉林业股价已累计下跌92%。8月26日开始，嘉汉林业股票在加拿大被暂停交易
- 2011年09月02日据介绍，北安娜核电站据首都华盛顿约134公里，由于福岛核电站泄漏的前车之鉴，美国核监管委员会对该核电站的调查慎之又慎
- 2011年09月02日他还表示，证监会仍在推动401K相关政策，该项政策正在与相关部委协调，需要解决的问题和阻力仍较大，短期内并不会推出。
- 2011年09月02日路透社8月31日援引两名知情人士的话报道，美国政府已向两个委员会通报这项出口计划
- 2011年09月02日利比亚反对派估计，卡扎菲目前躲藏在沙漠小镇班尼瓦里(Bani Walid)，此镇位于利比亚首都的黎波里东南大约150公里处
- 2011年09月02日截至今年6月底，新兴东亚地区有5.5万亿美元的本币债券流通在外。若以本币计算，比3月底高出2.4%，比2010年6月底高出7.7%
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