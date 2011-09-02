- 2011年09月02日标准银行中国区首席执行官庞凯歌称，到2015年中国同非洲的贸易中至少有40%(即1000亿美元)将使用人民币结算。他同时认为，今年年底之前可能会有部分非洲国家将人民币作为储备货币之一
- 2011年09月02日兴业证券今天发表策略观点认为，从基本面角度看，A股上市公司中报业绩披露完毕，业绩增速符合预期，今年的核心矛盾绝不是增长
- 2011年09月02日9月1日晚，日本新首相野田佳彦应邀与美国总统奥巴马举行电话会谈，野田表示“希望为进一步深化和发展日美同盟与奥巴马总统共同努力”。双方还一致同意就野田9月下旬赴美纽约出席联合国大会期间举行日美首脑会谈一事展开协调
- 2011年09月02日自9月1日零时起，内地航空煤油综合采购成本从8月份的每吨7785元调至7670元，下调115元。
- 2011年09月02日日本新首相野田佳彦将于9月2日上午敲定新内阁成员名单。目前已基本决定由前官房副长官古川元久出任国家战略担当相。曾竞选民主党新代表的农相鹿野道彦将留任，以此打下重视全党团结的基础
- 2011年09月02日中方支持在联合国主导下，同非盟、阿盟、伊斯兰会议组织等加强协调和合作，共同帮助利比亚恢复稳定，重建家园
- 2011年09月02日凡与行政强制法不一致的有关行政强制的规定，自行政强制法2012年1月1日实施之日起一律停止执行
- 2011年09月02日根据8月末主流上市车企抛出半年报显示，除上海汽车等少数车企利润出现大幅度增长外，多家汽车整车制造上市公司的利润基本为微增或下滑。
- 2011年09月02日2011年8月共有27家中国企业在境内外资本市场IPO，相较7月份，融资总额环比上升12.3%。与去年同期相比，上市数量及融资额双双下降，其中上市个数同比下降22.9%，融资额同比下降46.4%
- 2011年09月02日从具体基金公司半年报数据看，一些规模较小的基金公司交易佣金量出现提升。其中，农银汇理、华商、信诚、国泰、万家、民生加银、东方等几家基金公司交易佣金量提升较为明显
- 2011年09月02日陆良县公安机关已经对散布“绝症男子杀死八名村官称为民除害”谣言一事立案调查
- 2011年09月02日2011年8月中外创业投资暨私募股权投资机构新募集基金数共计20支，新增可投资于中国大陆的资金额为14.81亿美元。另外，8月份，中外创业投资暨私募股权投资机构新设立基金数共计25支
- 2011年09月02日根据统计数据，过去一月券商集合理财产品平均回报率为-1.19%，其中股票型产品的平均收益为-1.95%、混合型为-0.80% ，FOF为-1.42%、 QDII类-7.01%。货币市场型和债券型产品波动不大，最近一月平均收益为0.31%和-0.91%
- 2011年09月02日由于井下情况复杂，搜救难度大，3人生还希望较渺茫
- 2011年09月02日9月1日起，国内银联持卡人如果遭遇在境外无法用卡、卡片丢失、被盗等紧急情况，可获得紧急现金支援。
- 2011年09月02日台湾金融监督管理委员会周四表示，将放松本地银行投资大陆的限制，允许台湾银行在大陆拓展业务方面拥有更大灵活性，同时将把这些银行在大陆市场的风险头寸规模上限提高至帐面净值一倍
- 2011年09月02日截至9月1日16时，台风造成福州、厦门、漳州、莆田、泉州、宁德、三明7市36个县（市、区）51.4万人受灾，2人死亡，6人失踪，紧急转移安置19.8万人；房屋倒塌300余间，损坏1700余间；农作物受灾面积8.1千公顷，其中绝收近800公顷；因灾
- 2011年09月02日从9月1日开始，中国联通第三次下调30个国家和地区的移动电话国际漫游业务资费标准，最高降幅达70%。
- 2011年09月02日俄乌双方于2009年年初达成天然气进口协议，乌克兰进口俄产天然气价格高于多个欧洲国家。乌方一直希望对协议内容进行修改，以降低天然气价格。
- 2011年09月02日中国四大商业银行8月1日至29日新增人民币贷款1400亿元（合219亿美元）以上，低于过去两个月平均新增的2000亿元
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