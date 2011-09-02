- 2011年09月02日外媒称，日本策划登陆钓鱼岛视察，这是自民党众议院下村博文以2010年9月中日撞船事件为由，于今年2月向国会众议院提出登陆调查建议，希望借机登岛向国际社会显示日本的实际管辖权。建议得到决算行政监视委员会理事长新藤义孝的支持
- 2011年09月02日本周公开市场到期资金270亿元，最终净投放资金250亿元。至此，央行已连续七周共向市场投放2440亿元
- 2011年09月02日权威人士透露境内证券交易所拟在不久后，把融券做空机制引入ETF产品，以提升交易的便捷性，丰富ETF产品的交易功能，并间接实现T+0交易，从而提高ETF产品对投资者的吸引力和流动性
- 2011年09月02日警方在解救人质过程中开了两枪，开第一枪后人质受伤离开，二三十分钟后才开了第二枪
- 2011年09月02日台湾金融监督管理委员会于9月1日表示，将放松本地银行投资大陆的限制。
- 2011年09月02日禽流感H5N1病毒出现变异，目前正在亚洲等地扩散的消息目前引起了多个国家的重视，也为主营业务涉及禽流感病毒疫苗的多个公司提供了利好。
- 2011年09月02日花旗银行9月1日发布最新市场前瞻报告，将中国今年经济增速预测从此前的9.2%下调至9%。
- 2011年09月02日消息称中国四大商业银行8月1日至29日新增人民币贷款1,400亿元（合219亿美元）以上，低于过去两个月平均新增的2,000亿元。
- 2011年09月02日截至7月底，保险资金运用余额为5.2万亿元，前7个月实现资金运用收益1170.5亿元，平均收益率2.36%
- 2011年09月02日
- 2011年09月02日在信贷紧缩状况下，一些企业加大直接融资力度，今年上半年银行投行业务因此出现“井喷”。数据显示，多家银行投行业务收入同比增幅超过50%。业内分析人士认为，随着流动性局面进一步收紧，银行投行业务将持续高速发展
- 2011年09月02日8月份上海一手房市场因受政策调控而出现量价齐跌的现象，促使开发商将重心放在随后的“金九银十”。
- 2011年09月02日2010年来，通货膨胀不断走高，中国政府加强对期货市场的监管
- 2011年09月02日此前有报道称南京机场高速公路收费将在9月降价的。但截至9月1日中午12点，许多车主却被告之，没有降价，具体何时降价没有接到通知。
- 2011年09月02日卡扎菲曾通过“舆论”电视台播放录音讲话，呼吁其支持者继续“抵抗”。卡扎菲说，他与反对派之间的战争“将是一场长久的战争”。
- 2011年09月02日阿基诺说，虽然中菲双方没有就如何解决这个问题达成一致，但双方同意应该用和平方式来解决
- 2011年09月02日当被问及有关中印军舰对峙的报道时，印度外交部发言人维什努· 普拉卡什说：“没有涉及印度海军 ‘艾拉瓦特’号军舰的对峙事件。”
- 2011年09月02日越狱及监狱暴动在伊拉克十分普遍。8月6日，伊拉克中部城市希拉一家监狱有8名犯人企图越狱并与狱警发生交火，造成4名犯人和一名狱警身亡。5月，首都巴格达也发生过一起监狱暴动，造成6名警察与11名犯人死亡。
- 2011年09月02日阿穆尔州对外经济联系部长伊戈尔·戈列沃伊说：“对我们来说重要的是土地没有被荒芜。另一项重要的条件是新的朝鲜企业必须要在阿穆尔州进行注册。”
- 2011年09月02日生意社监测的八大代表性稀土产品金属镝、镝铁合金、氧化镨、氧化钕、氧化镝、金属钕、金属镨、镨钕合金从今年初开始到8月底，均出现了不同程度爆发式增长，其中以镝铁合金和金属镝涨幅最高，分别达到748.28%和715.79%，其余品种涨幅
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