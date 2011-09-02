- 2011年09月02日罗森塔尔在1日发表的新闻公报中说，制裁措施不仅包括禁止进口叙利亚原油及石油产品，同时还包括对叙利亚石油出口相关的融资和保险进行制裁。欧盟希望通过制裁限制叙利亚当局的资金来源。
- 2011年09月02日近日多家主流机构预计，8月CPI涨幅或不超6%，且从通胀即将回落及贷款平均利率已在高位的角度看，再次加息的必要性不大。
- 2011年09月02日野田当天下午在与自民党总裁谷垣祯一会谈时说，希望朝野政党在实现灾后重建、修改税制及日元升值与经济对策方面进行合作。
- 2011年09月02日武汉市副市长袁善腊电话回应媒体采访说，举报内容都是谣言，我相信组织会调查清楚的。袁善腊说，他们要举报的，不是针对我个人，是针对“东星航空”破产一事。
- 2011年09月02日报告显示，今年上半年，美国经济仅增长0．7％，这是自2009年6月美国本轮经济衰退以来增长速度最低的半年。
- 2011年09月02日农业部将出台一系列促进农业机械化发展的规划。
- 2011年09月02日铁矿石价格高昂严重吞噬了我国钢铁企业利润。据测算上半年中国钢企平均吨钢利润约118元，其中内矿贡献约108.5元，外矿贡献仅为9.5元。
- 2011年09月02日面对卷土重来的经济增长威胁，各国决策当局都在积极酝酿采取新的应对措施，美国总统奥巴马已决定在下周四发表讲话，阐述一揽子就业促进和经济振兴计划。
- 2011年09月02日研究制定重点路段或区域交通拥堵收费方案，鼓励居民公交出行
- 2011年09月02日国家外汇管理局副局长李超表示，尽管今年以来跨境资本净流入增长较为明显，但监管上还没有发现“热钱”大规模流入的迹象。
- 2011年09月02日对于此次调价，业内普遍认为，意味着航空公司的成本支出将明显下降。有分析师指出，燃油附加费将很快下调，降幅在10元左右
- 2011年09月02日华夏典当行日前宣布将房屋折当率从6成提高到7成左右，这是典当行房产折当率三年来首度上调。业内人士指出，当房地产市场趋于稳定或下行状态时，典当行就会适当调高折当率。
- 2011年09月02日从数据对比的情况不难看出，违规A股公司在2011年已呈现出增长之势，而在所有被处罚的公司中，中小板企业有28家，成为其中的重灾区，同时，处罚理由明细则显示，“其他职责”成为了出镜率最高的词汇。
- 2011年09月02日一季度的亏损以及上半年盈利背后的实际亏损，预示着2011年铁道部很可能巨亏
- 2011年09月02日部分资金紧张的银行为能达到存贷比监管红线，已有停发部分贷款的计划，并提高了房贷利率。
- 2011年09月02日截至二季度末，共有685家上市公司前十大流通股东中出现阳光私募和券商集合理财的魅影，占全部上市公司总数的30.83%。
- 2011年09月02日在QFII二季度新进的股票中，被重仓持有的股票有15只。从QFII持股数量上来看，兴业银行、北京银行、南京银行、宁波银行、华夏银行、农业银行、大秦铁路二季度受到了QFII的重仓持有。
- 2011年09月02日8月深圳中小企业板和深圳创业板的平均发行市盈率有显著提升，分别环比上升16.7%和32.7%，新上市企业的估值再度回升。
- 2011年09月02日有不少业内人士通过各种渠道呼吁要为QFLP制度“解开镣铐”，然而，放松QFLP审核后，是否符合经济发展需要，是利大于弊还是弊大于利？
- 2011年09月02日诺基亚中国亦庄办公室，29多名员工联名拒绝诺基亚人事部提出的单方面解约协议。诺基亚方面称，此次为重大战略调整而非裁员。据悉，此次涉及诺基亚“战略调整”的均为塞班系统的研发和服务部门，涉及员工为170名左右。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富