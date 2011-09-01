欧盟解除对28家利比亚机构的资产冻结 2011年09月01日 这28家机构涉及港口、能源和银行业，欧盟此举是为了向利比亚临时政府和人民提供资源，帮助利比亚经济重新运行

俄蒙两国开始举行联合反恐军事演习 2011年09月01日 此次演习将持续到9月10日。按照演习计划，由演习人员假扮的一伙非法武装分子企图在蒙古国北部地区占领学校、石油钻井台等重要设施，俄蒙两国联合出兵恢复当地秩序并歼灭非法武装分子

俄罗斯车里雅宾斯克市发生液态溴泄漏事故 2011年09月01日 俄塔社援引车里雅宾斯克州环保部门官员的话说，此次事故对当地居民的正常生活没有影响，对泄漏现场50米外、未和溴气有直接接触者的健康不会造成损害