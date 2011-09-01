- 2011年09月02日瑞银证券在上市公司调研方面，尤其是对未来业绩预测上的“激进作风”不止体现在庞大集团、比亚迪两公司上。
- 2011年09月02日《央行李东荣：物价有望保持在可控范围》等九则
- 2011年09月02日创投机构主要通过大宗交易或者二级市场分阶段逐步减持。在已解禁的248个投资项目中，创投已全数售股退出的项目共39个，占15.7%；创投减持部分股票的项目共65个，占26.2%；144个项目尚未启动减持，占58.1%。
- 2011年09月02日美东时间9月1日16:00(北京时间9月2日04:00)，道琼斯工业平均指数下跌119.96点，收于11,493.57点，跌幅1.03%；纳斯达克综合指数下跌33.42点，收于2,546.04点，跌幅1.30%；标准普尔500指数下跌14.47点，收于1,204.42点，跌幅1.19%。
- 2011年09月02日新疆是中国唯一允许开展人民币外商直接投资试点的省份，截至7月末，新疆累计办理跨境投融资业务超过11亿元。
- 2011年09月02日尽管土地成交面积相较去年并未出现太大下滑，但前八个月土地成交金额大滑坡，不足去年全年一半。控政策不松反紧的背景下，土地出让金很难在短期内走出下降通道
- 2011年09月02日为鼓励此类公司发挥区域化经营优势，证监会支持其将网点深入二、三线城市，以弥补网点空缺地区客户服务的不足。同时，为进一步满足全市场的网点需求，适当提高一次申请在全国和区域设点的数量上限。
- 2011年09月02日
- 2011年09月02日9月1日，环保部副部长张力军宣布，鉴于曲靖非法倾倒铬渣事件的恶劣影响，从即日起，对曲靖市实行区域限批。各级环保部门暂停受理、审批曲靖市建设项目的环境影响评价，直至该市完成处置非法倾倒的铬渣和被污染土壤。
- 2011年09月02日实际上，利用大宗商品进口进行贸易融资最早仅仅局限于贵金属，尤其是金属铜的进口融资，撬动资金多，周转也更快捷。但这一年以来，这样的操作已经蔓延到大豆、铁矿石、氧化铝等多类大宗商品。
- 2011年09月02日7-8月份信贷增长乏力，很大一部分受制于商业银行日趋紧张的存款。一家股份行计划财务部门负责人称，进入三季度，银行仍严格执行日均存贷比考核政策，“贷款额度即便有，但只要存贷比过不了，银行还是放不出贷款。”
- 2011年09月02日新闻发言人表示，省纪委对网上信息高度重视。此前，省纪委曾于7月底收到兰世立委托其亲属送来的类似举报信，随后两次约其亲属当面核实情况，并就举报内容展开调查，同时希望举报人进一步提供有关证据
- 2011年09月01日中国经济增速连续两个季度有所回落，很大程度是政策主动调控的结果，但仍处在平稳较快增长区间
- 2011年09月01日
- 2011年09月01日
- 2011年09月01日这28家机构涉及港口、能源和银行业，欧盟此举是为了向利比亚临时政府和人民提供资源，帮助利比亚经济重新运行
- 2011年09月01日此次演习将持续到9月10日。按照演习计划，由演习人员假扮的一伙非法武装分子企图在蒙古国北部地区占领学校、石油钻井台等重要设施，俄蒙两国联合出兵恢复当地秩序并歼灭非法武装分子
- 2011年09月01日俄塔社援引车里雅宾斯克州环保部门官员的话说，此次事故对当地居民的正常生活没有影响，对泄漏现场50米外、未和溴气有直接接触者的健康不会造成损害
- 2011年09月01日又有一名苹果员工在酒吧丢失了一款尚未发布的iPhone 5原型机。据知情人士透露，这款iPhone 5原型机是于7月底在美国旧金山教会区的一间酒吧丢失的。目前，苹果的保安正在四处调查。
- 2011年09月01日这一发现并不令人意外，因为多数抗生素本来就是天然物质，是真菌或细菌杀死其他细菌的“化学武器”，不过今天在大量生产时采用人工合成而已
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