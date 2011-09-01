- 2011年09月01日即使监测结果显示海面已经没有浮油，也不能说明相关海域遭受污染的程度在降低。海水只是海洋污染中的一个方面，溢油事故对海底沉积物、海洋生态系统和海洋生态功能的污染对海洋带来的影响更加深远
- 2011年09月01日氢燃料电池不释放碳，被认为是一种环保产品
- 2011年09月01日乌总统卡里莫夫在8月31日举行的庆祝晚会上发表讲话说，独立20年来，乌兹别克斯坦经济总量增长2.4倍，人均平均工资增长13倍
- 2011年09月01日功率相对较低的白炽灯仍可在荷兰市场上流通至明年9月1日
- 2011年09月01日推动自主创新，尤其是支持创新型、成长型科技企业发展，资本市场具有不可替代的积极作用和广阔的发展空间
- 2011年09月01日他们将重量200倍于土壤的浓度为0.5摩尔每升的硝酸水溶液注入土壤，在95摄氏度的温度下静置加热45分钟，土壤中60%的铯离子能够被萃取到溶液中。如果加压并加热到200摄氏度，则几乎全部的铯离子能够被萃取
- 2011年09月01日廊坊银行和潍坊银行是传言中涉及的两家银行，但报道称，这两家银行的财务部人员均表示，并未接到央行通知
- 2011年09月01日赵令欢说：“作为国际上最重要的交易市场、信息市场、交流市场之一，作为国家战略支持的金融中心，上海是所有金融企业的‘必争之地’。在外滩设立运营平台，对弘毅具有十分重要的战略意义。”
- 2011年09月01日随着中国头号女单李娜首轮出局，状态正佳的中国二号球手彭帅成为“金花”中最有实力在本届美网出好成绩的球手
- 2011年09月01日丰田汽车公司9月1日表示，公司正在针对国家质检总局对其在华销售的汽车安全性能的质疑进行调查。
- 2011年09月01日尽管独联体成立之初提出的一些设想并没有成为现实，但成立20年后独联体仍然存在，这说明它依然具有生命力
- 2011年09月01日这份由总统萨尔瓦·基尔26日提出的名单遭到了一些批评人士的反对。反对党成员指责内阁成员人数过多，其工资和其他开支超出了国家的负担能力
- 2011年09月01日虽然利比亚战火现在尚未完全平息，但在战争中表现抢眼的法国、英国和意大利等欧洲国家为自身安全和经济利益，已经开始积极谋划布局
- 2011年09月01日比亚迪公关部负责人称，只是销售公司正常的人事调动，营销部没有撤销，也没有解散。人员调动只是为了更好地提升销售服务水平，提高内外部工作效率。
- 2011年09月01日8月份国际大事回顾
- 2011年09月01日阿舍利石器之所以被称作高级石器，是因为它们与名为奥杜韦石器的原始石器相比制作水平更高，用处也更大。对于古人类而言，从制造奥杜韦石器到制造阿舍利石器是一个技术上的巨大飞跃
- 2011年09月01日因酮康唑口服制剂存在严重肝毒性问题，国家药品不良反应监测中心发布通报提醒警惕相关风险
- 2011年09月01日该委员会成立于2010年，负责独立监控希腊的预算机制。该委员会在当天发布的月度报告中说：“债务直线上升，财政赤字居高不下……债务已经失控”
- 2011年09月01日
- 2011年09月01日“太阳驱动”号是瑞士人博尔施贝格与皮卡德领导的一个80人团队建造的第一架太阳能飞机。该飞机于2010年7月成功实现26小时不间断飞行而载入人类飞行史册
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