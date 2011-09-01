美一研究称氢燃料电池技术取得突破 2011年09月01日 氢燃料电池不释放碳，被认为是一种环保产品

乌兹别克斯坦庆祝独立20周年 2011年09月01日 乌总统卡里莫夫在8月31日举行的庆祝晚会上发表讲话说，独立20年来，乌兹别克斯坦经济总量增长2.4倍，人均平均工资增长13倍

荷兰禁售60瓦白炽灯 2011年09月01日 功率相对较低的白炽灯仍可在荷兰市场上流通至明年9月1日

日研发出可清除土壤中放射性铯的新技术 2011年09月01日 他们将重量200倍于土壤的浓度为0.5摩尔每升的硝酸水溶液注入土壤，在95摄氏度的温度下静置加热45分钟，土壤中60%的铯离子能够被萃取到溶液中。如果加压并加热到200摄氏度，则几乎全部的铯离子能够被萃取

南苏丹议会批准新内阁名单 2011年09月01日 这份由总统萨尔瓦·基尔26日提出的名单遭到了一些批评人士的反对。反对党成员指责内阁成员人数过多，其工资和其他开支超出了国家的负担能力

8月份国际大事回顾 2011年09月01日 8月份国际大事回顾

肯尼亚出土已知最古老的阿舍利石器 2011年09月01日 阿舍利石器之所以被称作高级石器，是因为它们与名为奥杜韦石器的原始石器相比制作水平更高，用处也更大。对于古人类而言，从制造奥杜韦石器到制造阿舍利石器是一个技术上的巨大飞跃

国家食药监局提醒警惕酮康唑口服制剂严重肝毒性 2011年09月01日 因酮康唑口服制剂存在严重肝毒性问题，国家药品不良反应监测中心发布通报提醒警惕相关风险