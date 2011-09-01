IMF估计欧洲银行业面临2000亿欧元资金缺口 2011年09月01日 国际货币基金组织将在9月底举行的该组织和世行秋季会议前发表的《全球金融稳定报告》中公布这一数字。不过，在正式公布之前，数字可能会有所改动

阿尔及利亚彻底关闭与利比亚的边界口岸 2011年09月01日 报道说，29日卡扎菲的妻子儿女正是通过廷阿勒库姆口岸进入阿尔及利亚境内的

奥巴马敦促国会延长高速公路法案 2011年09月01日 美国高速公路开支法案将于今年9月底到期。目前国会两院正在考虑延长这一法案。参议院的提案延期两年，耗资1090亿美元。众议院提案则延期6年，但要使开支低于目前水平

卡扎菲试图进入阿尔及利亚避难 2011年09月01日 报道援引阿尔及利亚总统府的消息说，卡扎菲为进入阿尔及利亚，试图与阿尔及利亚总统布特弗利卡通电话，但后者没有接听电话

哥伦比亚国防部长辞职 2011年09月01日 新任国防部长平松38岁，曾在桑托斯任国防部长期间担任其副手。他表示将“谨慎、谦卑、果断”地行使国防部长的权力

民调显示得州州长佩里领跑美共和党总统预选 2011年09月01日 本次民调结果显示，在共和党选民以及倾向共和党的独立派选民中，24%的人将佩里作为本党首选候选人，比罗姆尼高出6个百分点

美国私营部门8月份新增就业岗位少于预期 2011年09月01日 报告显示，8月份美国私营部门新增9.1万个就业岗位，比7月份有所减少，也少于经济学家平均预期的10万个。同时，报告还将7月份私营部门新增就业岗位数量向下小幅修正为10.9万个

男篮欧锦赛拉开大幕 卫冕冠军首战险胜 2011年09月01日 揭幕战上，卫冕冠军西班牙队在立陶宛中部城市帕涅韦日斯以83：78险胜波兰队，艰难获得Ａ组首胜

逾九成省份市鸡蛋价格涨至每斤５元以上 2011年09月01日

尼日利亚发生重大车祸32人死亡 2011年09月01日 当天，两辆开往首都阿布贾的中巴在超车时与迎面驶来的一辆卡车和一辆拖车相撞，第一辆中巴车的14名乘客当场死亡，车辆被完全烧毁，第二辆中巴车的17名乘客和一名司机在车祸引发的大火中丧生

杭州撤销1703户家庭廉租房资格 2011年09月01日