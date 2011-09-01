- 2011年09月01日中国工资水平过去四年每年增长15%到20%，人民币也已经开始升值。在中国生产产品已经越来越不像过去那样划算了，而现在在美国制造东西似乎也不像原来那样过于昂贵
- 2011年09月01日国际货币基金组织将在9月底举行的该组织和世行秋季会议前发表的《全球金融稳定报告》中公布这一数字。不过，在正式公布之前，数字可能会有所改动
- 2011年09月01日报道说，29日卡扎菲的妻子儿女正是通过廷阿勒库姆口岸进入阿尔及利亚境内的
- 2011年09月01日萨科齐在今年5月接受法国媒体采访时曾表示，若巴以和平进程持续陷于僵局，法国将支持巴勒斯坦在9月联合国大会上提出建国请求
- 2011年09月01日根据这份报告，美国政府未能有效落实建立出入境生理特征检测系统、标准化安全身份证系统以及有效协调行政权力与公民权利等建议
- 2011年09月01日美国高速公路开支法案将于今年9月底到期。目前国会两院正在考虑延长这一法案。参议院的提案延期两年，耗资1090亿美元。众议院提案则延期6年，但要使开支低于目前水平
- 2011年09月01日报道援引阿尔及利亚总统府的消息说，卡扎菲为进入阿尔及利亚，试图与阿尔及利亚总统布特弗利卡通电话，但后者没有接听电话
- 2011年09月01日据悉，由中国自主研发的“萤火一号”火星探测器将于今年11月与俄“福布斯—土壤”一道搭乘俄运载火箭升空
- 2011年09月01日新任国防部长平松38岁，曾在桑托斯任国防部长期间担任其副手。他表示将“谨慎、谦卑、果断”地行使国防部长的权力
- 2011年09月01日本次民调结果显示，在共和党选民以及倾向共和党的独立派选民中，24%的人将佩里作为本党首选候选人，比罗姆尼高出6个百分点
- 2011年09月01日报告显示，8月份美国私营部门新增9.1万个就业岗位，比7月份有所减少，也少于经济学家平均预期的10万个。同时，报告还将7月份私营部门新增就业岗位数量向下小幅修正为10.9万个
- 2011年09月01日揭幕战上，卫冕冠军西班牙队在立陶宛中部城市帕涅韦日斯以83：78险胜波兰队，艰难获得Ａ组首胜
- 2011年09月01日
- 2011年09月01日当天，两辆开往首都阿布贾的中巴在超车时与迎面驶来的一辆卡车和一辆拖车相撞，第一辆中巴车的14名乘客当场死亡，车辆被完全烧毁，第二辆中巴车的17名乘客和一名司机在车祸引发的大火中丧生
- 2011年09月01日
- 2011年09月01日
- 2011年09月01日如果中国允许人民币进一步升值，它的贸易伙伴国竞争力将增强，而中国将获得内部货币稳定
- 2011年09月01日
- 2011年09月01日圳市住房和建设局表示已筹集6073套房源供5612户合格申请者挑选
- 2011年09月01日韩国企划财政部当天向国会提出了上述目标。根据计划，明年先将债务比例减少至32%-34%，在2015年实现债务比例降至30%的目标
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