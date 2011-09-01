韩国8月份通胀率创三年新高 2011年09月01日 数据显示，今年1月以来，消费者价格指数持续处于高位运行，涨幅连续8个月超过4%。截至8月，消费者价格指数总体涨幅为4.5%，预计全年涨幅将超过政府当初设定的4%的预期值

不确定性增加 油价将持续动荡 2011年09月01日 受美国信用评级遭降等重要事件影响，国际油价在8月份大幅动荡。最终，纽约油价31日收于每桶88.81美元，全月下跌6.4%；伦敦布伦特油价收于每桶114.85美元，全月下跌1.7%

大公维持韩国和土耳其国家信用等级 2011年09月01日 大公表示，经济增长恢复势头良好使财政刺激计划得以逐步退出，预计2011、2012两年韩国财政盈余率分别为1.9%、2.1%

巴西央行下调银行基准利率 2011年09月01日 巴西央行在随后发布的一份公报中指出，由于世界经济增长乏力，并连累到巴西出现增长下降的情况，政府必须要审时度势，对以往政策作出适时调整

泰国政府考虑减持外汇储备增加海外投资 2011年09月01日 提拉猜说，泰国央行目前持有总计1890亿美元外汇储备，但受美国和欧元区近期债务危机影响，美元、欧元储备正在贬值，致使外汇储备总额下滑