- 2011年09月01日数据显示，今年1月以来，消费者价格指数持续处于高位运行，涨幅连续8个月超过4%。截至8月，消费者价格指数总体涨幅为4.5%，预计全年涨幅将超过政府当初设定的4%的预期值
- 2011年09月01日8月创下了2005年以来上海楼市同期最低水平，刚性需求的购买力在持续下降，投资需求不敢贸然进场，金九遇考验
- 2011年09月01日根据1985年开始进行的全国青少年体质健康调查显示，最近30年，中国青少年体质在持续下降，尤其是在灵活性、肺活量、速度等方面
- 2011年09月01日受美国信用评级遭降等重要事件影响，国际油价在8月份大幅动荡。最终，纽约油价31日收于每桶88.81美元，全月下跌6.4%；伦敦布伦特油价收于每桶114.85美元，全月下跌1.7%
- 2011年09月01日以中国、印度等为代表的亚洲新兴市场增长最为强劲，而传统市场法国、美国和日本增长分别只有4%、2%和3%
- 2011年09月01日分析师称，按照华润雪花的品牌规划和过往的收购模式，肯定会把茅台啤酒整个品牌替换掉，然后实现百分之百控股，时间最多两年左右。
- 2011年09月01日银监会原则同意其公开发行A股可转换公司债券及增发H股
- 2011年09月01日柯达公司CEO彭安东8月31日对外表示，自上月该公司宣布出售专利以来，已接洽多位潜在买家，并就此签署保密协议。曾经的巨头柯达正在为自己大约1000多项专利寻找买家，以便换取现金收入，保证公司转型。
- 2011年09月01日二季度整体A股市场业绩增长超预期，主要是因为金融板块的拉动
- 2011年09月01日大公表示，经济增长恢复势头良好使财政刺激计划得以逐步退出，预计2011、2012两年韩国财政盈余率分别为1.9%、2.1%
- 2011年09月01日巴西央行在随后发布的一份公报中指出，由于世界经济增长乏力，并连累到巴西出现增长下降的情况，政府必须要审时度势，对以往政策作出适时调整
- 2011年09月01日提拉猜说，泰国央行目前持有总计1890亿美元外汇储备，但受美国和欧元区近期债务危机影响，美元、欧元储备正在贬值，致使外汇储备总额下滑
- 2011年09月01日截至7月底，全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团均实现了在所有政府办基层医疗卫生机构配备使用基本药物，并实行零差率销售
- 2011年09月01日根据教育部、国务院纠风办等七部委治理教育乱收费联席会议办公室的有关部署，从2008年起，将收取“建校费”问题作为治理教育乱收费工作的重点予以督查
- 2011年09月01日他表示，这项税收将为欧盟新的多年期金融框架计划，以及今后欧盟的经济增长与就业提供资金
- 2011年09月01日朝阳区教委表示，除去已报到的学生外，其余1296名学生中，149名学生自行联系新学校就读，271名学生仍选择在未批自办校就读，330名学生已返乡回原籍，91名学生经调剂后暂未到校报到，455名学生信息不完整，仍在继续联系中
- 2011年09月01日美媒称，美企赢得全球石油工业企业“垂涎”的大奖，但同时提醒美企注意“俄罗斯石油政治”具有“反复无常而危险的特性”
- 2011年09月01日
- 2011年09月01日据高纬环球最新报告显示，亚太地区租金涨幅依旧保持全球领先地位，其中北京王府井是上半年全球零售租金涨幅最大的地区
- 2011年09月01日SIG认为百度股票投资者可以买入新浪股票以对冲未来社会化媒体威胁，再次重申新浪股票积极评级
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