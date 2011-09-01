法国政府重申今年削减财政赤字目标不变 2011年09月01日 佩克雷斯在接受法国国民议会财政委员会质询时说，由于经济增长放缓，法国财政赤字预计2011年将达957亿欧元（1美元约合1.44欧元），比预期增加34亿欧元

世界内河最大豪华游轮三峡开航 2011年09月01日

范龙佩敦促欧元区切实执行新一轮救助希腊计划 2011年09月01日 法国政府发言人瓦莱丽·佩克雷斯当天也表示，法国希望欧元区领导人7月21日达成的协议得到完整实施，反对任何国家未经欧元区全体成员国同意私下达成双边协议

加拿大经济两年来首次出现季度下滑 2011年09月01日 统计局认为，今年第二季度经济下滑主要是能源出口大幅下降带动加拿大出口减少2.1%所致

纽约股市9月有望企稳 2011年09月01日 随着8月31日闭市钟的敲响，纽约股市结束了10年来表现最差的8月。分析人士认为，9月股指将有望反弹，同时波动性有望减少