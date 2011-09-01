- 2011年09月01日多家券商表示，与山东步长的协议不是公司的核心，优秀的产品才是公司的价值根本，公司的长期趋势不会改变
- 2011年09月01日保险业总资产出现年内第二次负增长。截至7月底，我国保险业总资产为56073.6亿元，较6月份减少1396.3亿元，降幅2.4%
- 2011年09月01日国内通胀压力居高不下，地方融资平台缺口频现；国外债务危机诱发美国信用评级下调，多重利空因素冲击使得8月份境内外IPO市场规模均萎缩到最低点
- 2011年09月01日目前保险股估值处于历史谷底。中国平安、中国太保、中国人寿静态 PB分别为 2.5倍、1.9倍和 2.0倍，P/EV分别为 1.3倍、1.4倍和 1.4倍
- 2011年09月01日佩克雷斯在接受法国国民议会财政委员会质询时说，由于经济增长放缓，法国财政赤字预计2011年将达957亿欧元（1美元约合1.44欧元），比预期增加34亿欧元
- 2011年09月01日
- 2011年09月01日法国政府发言人瓦莱丽·佩克雷斯当天也表示，法国希望欧元区领导人7月21日达成的协议得到完整实施，反对任何国家未经欧元区全体成员国同意私下达成双边协议
- 2011年09月01日统计局认为，今年第二季度经济下滑主要是能源出口大幅下降带动加拿大出口减少2.1%所致
- 2011年09月01日10月，“梵基2号”即将募集成立
- 2011年09月01日随着8月31日闭市钟的敲响，纽约股市结束了10年来表现最差的8月。分析人士认为，9月股指将有望反弹，同时波动性有望减少
- 2011年09月01日2011年德国柏林国际消费电子展（IFA）将于9月2日开展。媒体发布会于31日先行举行，西门子、松下、索尼等行业巨头均提前公布了各自的新产品
- 2011年09月01日9月1日，国美电器主席张大中接受媒体采访时表示，未曾听闻私募基金贝恩投资将出售其持有的9.9%国美股份，并且他还重申双方合作关系良好。
- 2011年09月01日高盛集团一位顶级策略师在写给对冲基金客户的报告中称，目前经济前景惨淡，并称中国的经济增长可能难以持续。
- 2011年09月01日美国并未被此次能与俄罗斯一同开发北极冲昏头脑，纽约时报冷静指出“俄罗斯石油政治反复无常而危险的特性成为这家总部设在德克萨斯的公司被关注的一个焦点，尤其是如果协议如普京所言可能达到较大规模的话。”
- 2011年09月01日野村证券发布最新研究报告称，今日公布的PMI指数表明从月环比来看经济正在得到改善，预期中国经济将会继续软着陆
- 2011年09月01日张大中周四表示，未曾听闻私募基金贝恩投资将出售其持有的9.9%国美股份，并重申双方合作关系良好
- 2011年09月01日国泰君安首席经济学家李迅雷于9月1日在微博上称，中国重税负与贫富差距扩大是一个悖论。
- 2011年09月01日一步，将严格控制高耗能和产能过剩行业新上项目，进一步提高行业准入门槛，依法严格实施能评、环评、建设用地审查，从严审批贷款
- 2011年09月01日中国副总理李克强1日在新疆乌鲁木齐表示，深化亚欧各国和地区的务实合作不仅是彼此的需要，也是世界发展的需要，有利于促进亚欧和世界强劲、可持续、平衡的增长。应当以更加长远的眼光，更加宽阔的胸怀，开拓思路、创新机制，携手推
- 2011年09月01日沪深股市双双高开，早盘冲高回落，午后呈现持续震荡走低行情，虽然盘中有银行和券商股护盘，但量能明显不足，最终两市收于阴线
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