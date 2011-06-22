纽约股市三大股指下跌 2011年06月23日

国际油价22日大幅上涨 2011年06月23日

纽约汇市美元对主要货币汇率上扬 2011年06月23日

美国联邦快递公司第四财季盈利强劲 2011年06月23日

美国告诫本国公民勿随救援船队前往加沙 2011年06月23日

美联储下调今年美国经济预测增速 2011年06月23日

美联储宣布维持超低利率政策不变 2011年06月23日 美联储将联邦基金利率维持在零至0.25%的水平不变，以刺激美国就业增加和经济复苏

伊朗官员车队在巴格达遇袭 2011年06月23日

大运会法庭在深圳挂牌成立 2011年06月23日