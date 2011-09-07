日本央行继续零利率 货币宽松维持现状 2011年09月07日 日本央行在结束两天的货币政策会议后宣布，作为基准利率的银行间无担保隔夜拆借利率继续维持在零至0.1%的水平

澳专家称澳经济将继续快速发展 2011年09月07日 泰尔补充说，因为中国、日本和澳大利亚市场有更加紧密的联系，所以中国和日本的经济形势未来将会对澳大利亚有更大的影响

美国寻求阻挠巴勒斯坦谋求联合国会员国身份 2011年09月07日 美国国务卿希拉里·克林顿5日打电话给巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯，敦促他倾听美国特使的建议，与美国一道努力“避免本月末在纽约出现消极局面”

大公将冰岛国家信用评级展望调整为稳定 2011年09月07日 大公认为，冰岛经济和金融环境逐渐恢复稳定，体现冰岛各级政府债务偿还能力的核心指标也不再继续下降，但严重的结构性问题还需长期调整

韩国液晶面板价格创新低 2011年09月07日 调查报告显示，目前，不论用于电视还是用于电脑、手机的大小不等的液晶板均出现价格走低行情。其中，用于高清电视的40-42英寸液晶板7日单价已经降至215美元，比8月底下降4%