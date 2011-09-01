- 2011年09月01日婚姻关系存续期间，房屋、土地权属原归夫妻一方所有，变更为夫妻双方共有的，免征契税。通知自印发之日起执行
- 2011年09月01日美国大众科学援引加利福尼亚大学圣迭戈分校的研究人员的话说，你在ATM机上键入的密码会以你手指余温的形式留下线索。他们研究发现，紧随其后的ATM机使用者用一个数码红外摄像机就能确定你按了哪些键，准确率在80%左右。即使在1分钟之后摄像机也能有50%的准确率
- 2011年09月01日8月31日，日本观光厅公布的东日本大地震发生后4—6月入境外国人的旅游消费趋势调查结果显示：受东京电力公司福岛第一核电站事故影响，入境旅游外国人数减半，消费额也比上年同期减少47%，下落至1208亿日元（推测值，约合人民币100亿元）
- 2011年09月01日据韩媒1日报道，8月份消费者物价暴涨5.3%，创下3年来的最高值。韩国统计厅1日表示，8月的消费者物价同比上涨5.3%，自2008年8月（5.6%）以后时隔36个月创下最高值，环比则上升了0.9个百分点
- 2011年09月01日数据统计显示，沪深300Q2净利润环比增速仅为2.9%，落后于整体A股市场的6.8%，值得注意的是，二季度转亏的6家沪深300公司中有3家都是房地产公司
- 2011年09月01日期内，公司经营利润2.2995亿，净利1.4897亿，同比分别下降19.3%和43.67%。实现股东应占溢利为人民币1.2596亿，每股盈利人民币0.09元， 较去年同期分别下滑24.22%和50.55%。公司净资产负债率为15.58%
- 2011年09月01日央行公开市场回笼资金减少对冲扩大准备金存缴范围对资金面的负面影响
- 2011年09月01日9月1日，经济观察网援引未具名分析师的话报道，中国央行或将下调中小银行存款准备金率，以增强向遭受信贷紧缩严重冲击的中小企业的信贷投放。对此，兴业银行资深经济学家鲁政委表示，未来央行选择对中小银行下调存准率的可能性很小
- 2011年09月01日9月1日，韩国知识经济部发表《8月进出口动向》显示，8月韩国贸易顺差达8亿美元，创下了自去年8月以来的新低。报告显示，8月韩国进出口规模分别为456亿美元和464亿美元，同比增加29.2%和27.1%，实现贸易顺差8亿美元
- 2011年09月01日据第一财经日报消息，伊朗媒体于当地时间8月31日称，中石油集团(CNPC)将投资84亿美元开发该国阿扎代干油田
- 2011年09月01日据路透社8月31日消息，调查显示，中国汽车生产在未来几年将保持9.3%的增长率,到2017年产量翻番,得益于偏远地区的中产阶级蓬勃兴起
- 2011年09月01日
- 2011年09月01日据路透社消息，中国国家统计局9月1日表示，中国8月官方制造业PMI中出口订单分项下滑，部分是受发债国家债务危机的影响
- 2011年09月01日上半年主流地产商毛利率创历史性高，资金状况好于2008年。因此，中金认为，开发商主动调价动力不足，房价不调则政策难松，行业会是慢调整阶段
- 2011年09月01日据路透社消息，中国指数研究院9月1日称，8月百城住宅均价与7月基本持平，其中北京等十大城市住宅均价环比下降0.41%，为去年9月以来首次下降
- 2011年09月01日据路透社消息，中国商务部1日表示,中方已就原材料出口限制案向世贸组织(WTO)争端解决机构提出上诉,要求推翻专家组报告的部分裁决
- 2011年09月01日巴罗佐称，欧洲已果断采取行动对银行业进行资本重组。他补充说，目前欧洲银行业的资本情况较6个月前明显充足，而且压力测试结束后一直在推出更多措施。
- 2011年09月01日举报内容包括：武汉市常务副市长袁善腊大肆收取索取巨额贿赂，包养多名情人，将政府巨额资金借给黑社会发放高利贷，中饱私囊等
- 2011年09月01日沪深股市双双高开，大盘10:30之后突然发力，攻上5日和20日均线，沪指到达2584.80点，但好景并未延续，指数很快回落，两市至午盘时均下跌
- 2011年09月01日从9月1日起，国家发改委将降低部分激素、调节内分泌类和神经系统类等药品的最高零售价格，共涉及82个品种、400多个剂型规格，平均降价幅度为14%。
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