- 2011年09月01日经季节调整的汇丰中国采购经理人指数PMI8月份从49.3回升至49.9。
- 2011年09月01日据中国网消息，卓创分析师郭锋31日表示，高铁项目被叫停后，导致早先情形大好的高铁用铝板带订单骤减，加上一些区域的限电措施，8月中国铝材产量极有可能回到200万吨以下，出口量也将大幅减少
- 2011年09月01日8月份沪深两市成交额较7月明显下降。据Wind统计，当月沪深两市股票交易额为3.7万亿元，按中国证券业协会近期公布的2011年中期券商经纪业务佣金率0.0826%计算，8月券商的股票佣金收入约60.7亿元
- 2011年09月01日日前，崔波同志任宁夏回族自治区党委副书记、银川市委书记。
- 2011年09月01日人民日报刊登中国政法大学一名副教授的文章称，有媒体得出的“草案部分条款或致‘秘密拘捕’泛滥”完全曲解了修正草案中的文本以及立法原意，得出的结论也是荒唐的。
- 2011年09月01日据路透社8月31日消息， 两位了解情况的公司消息人称，中国电池和汽车生产商比亚迪计划分拆其海外销售业务部门,成立专门的光伏产品销售部门
- 2011年09月01日【《财经》综合报道】 据湖北日报消息，8月29日，湖北省高级法院出台《关于全省法院开展治庸问责工作的实施方案》，突出解决司法作风、司法能力、司法形象问题，特别是“窗口建设”中的立案信访、庭审过程、执行案件过程中的问题，扎
- 2011年09月01日据21世纪经济报道消息，8月31日，国家电监会公布《2010年度全国电力交易与市场秩序监管报告》(下称《报告》)。《报告》在阐述电力市场建设成绩同时，亦直指电网垄断、电力企业间利益冲突
- 2011年09月01日由于LED最大市场在通用照明领域，该领域的产品中国仍依赖进口，如果未来1到2年本土厂家仍竞逐低端产品，产能过剩将显而易见
- 2011年09月01日9月1日发布深证200指数、深证700指数和深证1000指数，与深证100指数和深证300指数一起，共同构成深证规模指数体系；发布深证700风格指数和深证1000风格指数，与深证300风格指数一起，共同构成深证风格指数体系
- 2011年09月01日高盛集团一位顶级策略师在给该公司对冲基金客户的报告中描绘了异常黯淡的经济前景，表示要支撑欧洲银行业可能需多达1万亿美元；过去曾充当创造就业引擎的美国小企业目前依旧低迷；中国的经济增长可能难以持续。
- 2011年09月01日在剔除金融类公司及不可比因素后，截至今年6月30日，两市上市公司存货总额为28849.9亿元。比今年年初的存货总额32547.1亿元却大幅减少了3697.2亿元，降幅为12.8%
- 2011年09月01日5年后中国富豪将占亚太10个经济体富豪总数的约50%，所持有资产占总资产的55%。
- 2011年09月01日未来浙江的其他城市，如绍兴、嘉兴等城市的限购令也将以台州为蓝本，或者更加弱化。这绝不能算是一个好榜样。
- 2011年09月01日圳住房公积金提取业务将于9月1日起分步试运行，该规定进一步降低了提取门槛。
- 2011年09月01日8月市场连续破位下跌，新基金发行再度陷入数量多、规模小的尴尬局面，然而，如此低迷的市场中，部分绩优阳光私募基金却悄然提升了认购门槛
- 2011年09月01日在资金面预计将长期保持紧平衡状态、央行后期仍不排除推出新紧缩手段的背景下，9月份债券市场难以乐观，预计将延续疲弱格局
- 2011年09月01日财政部财科所所长贾康表示，从总量上看，地方政府债务处于一个相对安全区域，局部风险过高，应重点监控。
- 2011年09月01日8月30日，白俄罗斯总统卢卡申科在社会经济会议上表示，白俄罗斯政府从9月中旬起不再人为控制本币汇率。他说，届时外汇交易所将增设白俄罗斯卢布汇率由供需决定的交易时段，所有银行的货币兑换点将根据市场价格买卖白俄罗斯卢布
- 2011年09月01日物流与采购联合会最新数据显示，8月PMI为50.9%，环比上涨0.2个百分点，在连续4个月下跌后止跌回升。
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