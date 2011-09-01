美联储政策悬而未决 美元弱势格局延续 2011年09月01日 虽然伯南克的讲话没有给出明确信号，美联储内部对目前政策方向也存在分歧，但在外汇市场上，投资者更倾向于把伯南克的讲话解读为向市场暗示可能采取进一步宽松货币政策，而这将可能导致美元贬值。