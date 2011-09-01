- 2011年09月01日中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比降至79.3%，创下14个月新低；债券和现金持仓建议配比则明显上升。在海内外经济形势疑云密布的情况下,基金经理谨慎气氛更显浓厚
- 2011年09月01日9月1日起，《上海市实施〈中华人民共和国食品安全法〉办法》将正式实施。
- 2011年09月01日巴菲特麾下的Fechheimer公司跃入无数网友的眼中，一系列印有伯克希尔标识的运动衣和纪念品，包括高尔夫球衫、运动帽、运动包及笔记本等正在其官网进行网上销售。
- 2011年09月01日证监会基金监管部副主任洪磊表示，基金管理公司应尽快转型，以投资人利益为导向，由简单买卖股票转型为把握IPO定价权
- 2011年09月01日此前申请牌照的三大运营商以及互联网巨头百度、网易均不在央行公布的名单之列，但仍有希望出现在新披露的名单中
- 2011年09月01日8月31日人民币对美元汇率中间价为638.67。八月全部23个交易日中，人民币汇率共11次创下汇改以来新高。专家称，人民币对美元汇率正加速逼近“5时代”。
- 2011年09月01日虽然伯南克的讲话没有给出明确信号，美联储内部对目前政策方向也存在分歧，但在外汇市场上，投资者更倾向于把伯南克的讲话解读为向市场暗示可能采取进一步宽松货币政策，而这将可能导致美元贬值。
- 2011年09月01日湖南省长沙县一位教师反映，从去年开始，“捐款”成了工资单上固定的一项，相关机构要求他们一天捐一元钱，从去年开始，全年捐款额又涨到了400元。
- 2011年09月01日美国电话电报公司目前分别是美国第二和第四大无线运营商，今年3月20日美国电话电报公司宣布以390亿美元的现金与股票收购后者，如果收购成功，美国电话电报公司将成为全美最大无线运营商。
- 2011年09月01日中国建设银行股份有限公司以每股4.94港元的价格出售了131亿股建设银行股份，其中49.3亿股（超过三分之一）由海外基金购买
- 2011年09月01日对于为何会在两个投注站分别购彩的疑问，5.65亿元福彩得主称，自己买彩票完全是出于好玩，平时有的时候买了彩票却经常忘记去对奖。这次买了后就到外地去了，知道中奖是10天后的事情，是爱人听别人谈起，才想起自己买的彩票。
- 2011年09月01日北京将于9月起开售社保欠费滞纳金，滞纳金额按欠缴社会保险费的万分之五计算。
- 2011年09月01日据上海证券报消息，多位汽车零部件企业高层及咨询机构人士表示，中国汽车零部件将出现大并购，最终从过度分散走向相对集中。汽车零部件企业必须抓住机会，在资金、技术上抢跑，否则几年后可能会被其他企业吃掉或者被市场淘汰
- 2011年09月01日《河北省政府制定价格听证办法实施细则》将于2011年9月1日正式实施。
- 2011年09月01日联合国粮农组织的报告担忧，在越南中北部地区发现的禽流感变异病毒有能力避过目前的疫苗防御系统，对柬埔寨、泰国及马来西亚构成直接威胁，也可能危及朝鲜半岛和日本。
- 2011年09月01日就公安县纪检官员谢业新身中11刀死亡，后被调查确认自杀一事，法医学专家，华东政法大学教授闵银龙表示，根据国内外法医学实际案例，11刀并不算多，国外自杀者最多的100多处刀伤。
- 2011年09月01日国家海洋局1日开始对渤海溢油事故中康菲公司贯彻海洋局“两个彻底”情况进行核查
- 2011年09月01日大成基金指出，从陆续公布完毕的上市公司中期业绩来看，市场的动态PE已经非常低，甚至低于2008年A股1600点左右的水平。不过，在国内外各种不确定性因素压制下，市场仍将以震荡筑底为主要运行特征
- 2011年09月01日俄罗斯石油公司与美国埃克森美孚公司将在俄罗斯北极地区大陆架油气田的勘探和开采、北极地带科学研究、人员培训等方面开展合作。俄罗斯政府总理普京当天出席了签字仪式并会见埃克森美孚首席执行官蒂勒森。
- 2011年09月01日中国远洋集团相关负责人日前表示，扣船事件只是个案，中远一直按照商业规则和船东谈判，只是双方未达成一致，船东选择了扣船
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富