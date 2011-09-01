- 2011年09月01日由于近期的经济数据持续发出异常疲软的信号，而周二公布的美联储会议纪要又显示，部分决策成员呼吁采取更大胆的政策行动。
- 2011年09月01日《海口市城乡规划条例》将于9月1日起正式实施。
- 2011年09月01日野村证券日本经济学家小畑修一表示，日本经济产业省31日发布的工矿业生产预测调查显示，8月份日本工矿业生产指数有望环比上升2.8%，9月份则下滑2.4%，这主要是因受海外经济增速持续下滑、且日元汇率近期维持在二战后的最高水平。
- 2011年09月01日奥巴马今天致信众议院议长、俄亥俄州共和党议员约翰-博纳(John Boehner)称，他希望在美国东部时间9月7日20:00公布其旨在创造就业岗位和推动美国经济增长的计划。
- 2011年09月01日经济学家预计，2011年希腊经济将下滑4.5%以上，从而导致该国进入40年以来最严重的衰退周期；与此同时，预算赤字在GDP总额中所占比例预计将为7.6%，低于去年的10.5%。
- 2011年09月01日据华尔街日报消息，中国国际航空股份有限公司31日发布公告称，公司控股股东中国航空集团公司将向其注资人民币10亿元，以补充该公司此前为增持国泰航空有限公司股份先期投入的资金
- 2011年09月01日8月份股市极为动荡，道指与标普500指数均蒙受了2010年5月“闪电崩盘”以来的最大单月跌幅。
- 2011年09月01日浙江省将于9月1日起实施《浙江省实施＜中华人民共和国节约能源法＞办法》，并将节能目标完成情况纳入政府及其负责人考核评价内容。
- 2011年09月01日据华尔街日报消息，在线市场运营商EBay Inc. (EBAY)正在对日本和中国的收购目标进行评估，这家互联网公司希望拓展亚洲业务，扩大在手机、物流和航运方面的业务能力
- 2011年09月01日以单边计算，当月全国期货市场成交量为1.02亿手，成交额为12.64万亿元，环比分别上升21.37%和21.2%，各家期货交易所交易量较上月均有提高
- 2011年09月01日贵州省将于9月1日起上调最低工资标准。
- 2011年09月01日早先市场担心“热钱”流入会加速。但从此次外管局公布的数据来看，“热钱”流入较为平缓
- 2011年09月01日发生在8月30日的南京劫持人质事件中，有1名人质在解救过程中被枪击伤，现在江苏省人民医院重症监护室。
- 2011年09月01日此次减持的130.77亿股建行H股股份，总价折合人民币约为528.95亿元
- 2011年09月01日中恒集团称，确保下半年能完成共计2.35亿瓶的血栓通销售量，保证完成2011年6亿元的利润指标
- 2011年09月01日民生银行发布公告称，已于8月29日签署相关商品房买卖合同，斥资5.62亿元为筹建中的沈阳分行购置了办公场所
- 2011年09月01日早在创业板推出之际，监管部门就曾经禁止过保险资产管理公司投资创业板，但后来出于种种原因，最终还是放行保险资金投资创业板。
- 2011年09月01日公安部8月22日部署全国公安机关集中开展“打四黑除四害”专项行动，着力解决人民群众反映强烈的突出治安问题，引起社会各界和广大群众的广泛关注和积极支持
- 2011年09月01日因涉嫌严重违纪，湖南省公安厅副巡视员黄桂生被湖南省纪委立案调查。
- 2011年09月01日截至今年上半年末，共有173家上市公司的前十大流通股东中出现了QFII的身影。其中，QFII持股较多的上市公司包括探路者、永清环保、恒宝股份和欧亚集团等。
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