- 2011年09月01日下游市场销售不旺，上游原料价格高企，再加上目前国家趋紧的货币政策影响，企业后期将面临很大的资金成本压力
- 2011年09月01日今年以来，浙江资本频频举牌上市公司，作风之凶悍较为罕见。除纷纷扰扰的银泰系举牌鄂武商事件，杉杉集团、新坐标、天纪投资分别举牌力合股份、万力达和新嘉联，其幕后主角均是实力雄厚的产业资本。
- 2011年09月01日在新华社记者就“河北省目前有多少家高尔夫球场？其中有合法审批手续的有多少？清理整治高尔夫球场贵部门采取了哪些措施？”等问题时向河北相关政府部门采访时，这些部门或三缄其口，或把自己定位为整治工作配合部门的角色。
- 2011年09月01日澳门特区政府统计暨普查局8月31日公布的数据显示，今年前7个月澳门货物贸易逆差为293.9亿元（澳门元，下同），同比扩大47.8%。
- 2011年09月01日8月份共计18只新基金募集成立，单只基金平均首募金额为11.67亿元，这一数据不仅大幅低于去年的21.30亿元和2009年的31.89亿元，而且还大幅低于2008年大熊市创出的单只基金首发18.2亿元的最惨销售业绩。
- 2011年09月01日胡锦涛称，中国在南海问题上的立场和主张是一贯的、明确的。中方一贯主张南海争议应当由当事国双方通过协商谈判和平加以解决。
- 2011年09月01日美国《福布斯》杂志榜单显示，中国内地的“税负痛苦指数”居全球第二，2009年该榜单上，中国的排名也在全球第二。和09年一样，《福布斯》今年评选的结果再次遭到了国内专家的炮轰。
- 2011年09月01日当前时点下，无论是证券营业部还是银行渠道，对销售股票型集合理财产品的态度都比较消极。
- 2011年09月01日企业债发行雪上加霜。继今年7月份发行量环比减少逾5成后，8月份继续锐减。统计数据显示，企业债在今年8月的单月发行量仅为46亿元，环比减少近5成，创下了3年半以来的新低。
- 2011年09月01日比亚迪销售公司传出裁员约41%的消息，预计员工从2700名削减至1600名。其中营销部门成为重灾区。据比亚迪员工爆料，营销部门裁员65%至75%左右，目前裁员已经从营销部门逐渐涉及其他部门
- 2011年09月01日保监会已着手制定一系列拓宽保险资金投资渠道的新规，这些拟议中的政策将为保险资金提供一展身手的机会，尤其是允许投资香港衍生品。
- 2011年09月01日对于把月饼纳入单位福利从而躲避缴税的作法，北京地税表示，一些单位在实际操作中通过将月饼纳入福利费范畴，不算作员工工资的一部分，以免缴个税的做法严格说是违法行为，单位要承担补税风险。
- 2011年09月01日分分析人士认为，信贷额度紧张，商业银行就会调整信贷结构，把钱投放到收益更高的地方去。一般房贷的收益不及公司贷款，房贷即使上浮，幅度也不大，但是公司贷款有的可能上浮40%~50%。
- 2011年09月01日对于下半年经济形势，中国平安和中国太保分别给出了“波动”和“不乐观”的判断，避险心态之下，高收益的银行存款、高等级信用债等，仍将是下半年保险资金投资重点。
- 2011年09月01日2011年9月1日起，包括个人所得税、外资并购安全审查、台州楼市限购等一批经济领域的新规定将正式实施。
- 2011年09月01日中央企业要进一步深化改革，加快转变发展方式，加大科技创新力度，强化企业管理和风险管控，加强依法监管和制度建设。
- 2011年09月01日一位接近于中国水电大股东中国水利水电建设集团（下称中国水电集团）的主管单位国资委知情人士表示，中国水电IPO最大的阻碍是来自其上市时间与大股东资产整合发生冲突。
- 2011年09月01日康菲石油中国有限公司在国家海洋局要求的截止之日，向国家海洋局提交了情况报告。但报告中一些说法存在明显的矛盾。国家海洋局方面并没有就此作出回答，只表示将组织现场核查和专家评估审查
- 2011年09月01日国务院总理温家宝称，宏观调控的取向不能变，保持物价总水平基本稳定，坚定不移地把房地产市场调控政策落到实处、确保见到实效。
- 2011年08月31日公布数字显示，本财政年度截至7月31日的前4个月中，整体支出1014亿港元，收入943亿港元，赤字为71亿港元
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富