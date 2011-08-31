- 2011年08月31日国务院总理温家宝8月31日主持召开国务院常务会议，决定扩大中小学教师职称制度改革试点，增加财政投入支持发展学前教育。会议决定，“十二五”期间，中央财政将安排500亿元，重点支持中西部地区和东部困难地区发展农村学前教育。
- 2011年08月31日美银美林中国区主席刘二飞仍会处理投资银行的重大业务，继续与客户和投资者保持紧密联系
- 2011年08月31日中国的个人消费信贷市场快速发展，并在各个方面蕴含着巨大的增长潜力。虽然这一市场仍处于初期阶段，但中国已经成为亚洲目前除日本之外，个人消费信贷贷款余额最大的国家
- 2011年08月31日中债登客户端系统8月31日下午出现技术故障，导致银行间债市部分交易无法完成
- 2011年08月31日QE3不可能让美国真正走上经济复苏的道路，但如果从正面的角度来讲，至少能在防止美国进一步衰退或陷入所谓二次探底上起到一点作用
- 2011年08月31日机构研究数据普遍认为，8月份CPI预计增长6%左右，较7月有所回落。而且，本月或将成为拐点，未来几个月CPI指数将持续回落
- 2011年08月31日长期来看，“限娱令”也将促使上星台重新审视自身对电视节目内容的架构，以便能够更好地进行节目创新。
- 2011年08月31日
- 2011年08月31日赛会男、女单打头号种子塞尔维亚的焦科维奇和丹麦的沃兹尼亚齐当天不失一盘轻松击败各自对手，晋级32强
- 2011年08月31日据外媒31日报道，日本和韩国7月份工业产值双双低于预期，这一最新迹象表明，受美国和欧洲需求走软影响，亚洲制造业可能正在丧失增长动力
- 2011年08月31日美国洛克菲勒大学的医学专家彼得·霍尔特因此建议，接受过这种手术的人应该注意自身对酒精敏感度的变化，为了避免酒后驾车出现事故，他们哪怕只喝了一点酒也应避免开车
- 2011年08月31日这一方法已被部分欧盟国家个体牛养殖户在经营管理中所采用，如能在更多成员国推广，将可以强化目前实施的存栏牛只及在售牛肉溯源体系
- 2011年08月31日野田佳彦目前正在物色内阁大臣人选，有望于9月2日组建新一届内阁
- 2011年08月31日
- 2011年08月31日
- 2011年08月31日8月31日，惠誉国际评级公司(Fitch Ratings Inc.)再度对中国银行业未来数年将面临的巨大风险发出警告，称房地产市场将对银行资产质量构成最大风险
- 2011年08月31日
- 2011年08月31日德国可再生能源协会主席迪特马尔·许茨30日接受德新社记者采访时说，到2020年，德国可再生能源发电可保证全国约一半的电力需求
- 2011年08月31日伊拉克首都巴格达8月30日迎来穆斯林传统节日开斋节。整整一天，这座城市没有发生一起恐怖袭击事件
- 2011年08月31日尽管食品、药品、燃料等供应依然短缺，但居民已经敢上街采购生活用品了。糕点店和甜品店里又恢复了往日人流熙攘的情景，人们争相采购过节用的蛋糕及糖果等
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