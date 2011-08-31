蔡红军和王竝任美银美林中国投资银行部联席主管 2011年08月31日 美银美林中国区主席刘二飞仍会处理投资银行的重大业务，继续与客户和投资者保持紧密联系

大兴将关停31家打工子弟幼儿园 2011年08月31日

李娜美网首轮出局 男女头号种子告捷 2011年08月31日 赛会男、女单打头号种子塞尔维亚的焦科维奇和丹麦的沃兹尼亚齐当天不失一盘轻松击败各自对手，晋级32强

研究显示减肥肠胃手术会使人易喝醉 2011年08月31日 美国洛克菲勒大学的医学专家彼得·霍尔特因此建议，接受过这种手术的人应该注意自身对酒精敏感度的变化，为了避免酒后驾车出现事故，他们哪怕只喝了一点酒也应避免开车

欧盟准备为活牛建立电子信息档案 2011年08月31日 这一方法已被部分欧盟国家个体牛养殖户在经营管理中所采用，如能在更多成员国推广，将可以强化目前实施的存栏牛只及在售牛肉溯源体系

日本执政党民主党确定新一届领导团队 2011年08月31日 野田佳彦目前正在物色内阁大臣人选，有望于9月2日组建新一届内阁

珠海新建投资10亿元的光伏产业园 2011年08月31日