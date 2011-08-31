- 2011年08月31日全球新生儿死亡人数已从1990年的460万降至2009年的330万，总体呈减少趋势，其中中国的新生儿死亡危险降低一半
- 2011年08月31日美国哈佛大学医学院和布里格姆妇科医院等机构的研究人员分析了784名年龄在65岁以上男性的数据，这些老人在2003年至2005年间参与了名为“老年男性睡眠障碍研究结果”的项目
- 2011年08月31日该公司已向承保人提出索赔要求。有关保险公司已确定将支付高达75亿卢布（约合2.6亿美元）的保险金
- 2011年08月31日月30日，日本新首相野田佳彦称，他将坚持往届政府的决定，即承认二战甲级战犯为战争罪犯。外媒评论称，野田此番表态较以往有所转变，是为避免与中国发生冲突
- 2011年08月31日在首年保费中，中国平安的个人渠道保费占比64%，远超中国太保和中国人寿的21%水平
- 2011年08月31日国家电监会8月31日发布《2010年度全国电力交易与市场秩序监管报告》，《报告》中称，2010年全国直调电厂上网电量3.38万亿千瓦时；大用户直接交易电量80.4亿千瓦时；跨省(区)交易电量5925亿千瓦时。
- 2011年08月31日韩国统一部长官提名人柳佑益31日表示，为了取得韩朝关系实质性进展，必要时可能会采取灵活政策
- 2011年08月31日《规范》明确规定，自制火锅底料、饮料、调味料的餐饮服务提供者应向监管部门备案所使用的食品添加剂名称，并在店堂醒目位置或菜单上予以公示
- 2011年08月31日
- 2011年08月31日亚洲头号女单也成为本届美网第二日被淘汰的最高排位种子
- 2011年08月31日韩国水力原子力31日在大田举行“核能安全决意大会”，并表示，截至2020年将投入研发费用6万亿韩元（约合人民币400亿元），大幅提升核电站安全水平
- 2011年08月31日大连石化总经理蒋凡被免职，接任者为大庆炼化公司总经理冷胜军
- 2011年08月31日包括北卡罗来纳、弗吉尼亚、纽约、新泽西和佛蒙特在内的东海岸11个州报告有人在飓风中死亡
- 2011年08月31日
- 2011年08月31日安理会当天举行公开会议，听取了联合国秘书长潘基文关于利比亚局势的通报并进行讨论
- 2011年08月31日目前，已有10多人宣布竞选总统，其中包括3名女性。不过，在喀政坛占主导地位的政党均未正式推出总统候选人
- 2011年08月31日当日，水泥股、银行股成为护盘主力。金融指数收涨0.54%，金融板块中多数银行股实现收涨，兴业银行(601166.SH)上涨了1.37%
- 2011年08月31日俄航天署说，在此次发射过程中，火箭推进器其他系统工作状态均未见异常。因此，委员会已解除了“质子-M”运载火箭和“微风-M”推进器的发射禁令
- 2011年08月31日中国、美国、俄罗斯、英国和法国30日在日内瓦就如何推动裁军谈判会议尽快启动“禁止生产核武器用裂变材料条约”谈判问题举行磋商
- 2011年08月31日报道说，近日，阿边防部队在阿利边境地区击毙了试图越境的5名不明身份武装分子
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