世卫组织说全球新生儿死亡数下降但进展缓慢 2011年08月31日 全球新生儿死亡人数已从1990年的460万降至2009年的330万，总体呈减少趋势，其中中国的新生儿死亡危险降低一半

研究显示老年人睡眠不佳易患高血压 2011年08月31日 美国哈佛大学医学院和布里格姆妇科医院等机构的研究人员分析了784名年龄在65岁以上男性的数据，这些老人在2003年至2005年间参与了名为“老年男性睡眠障碍研究结果”的项目

俄卫星发射失败将获高额保险赔偿 2011年08月31日 该公司已向承保人提出索赔要求。有关保险公司已确定将支付高达75亿卢布（约合2.6亿美元）的保险金

失误频频心太急 李娜美网首轮出局 2011年08月31日 亚洲头号女单也成为本届美网第二日被淘汰的最高排位种子

浙江钱江观潮节巨浪袭人 2011年08月31日

中国强调安理会应在利比亚问题上发挥主导作用 2011年08月31日 安理会当天举行公开会议，听取了联合国秘书长潘基文关于利比亚局势的通报并进行讨论

喀麦隆将于10月9日举行总统选举 2011年08月31日 目前，已有10多人宣布竞选总统，其中包括3名女性。不过，在喀政坛占主导地位的政党均未正式推出总统候选人

俄新型通信卫星发射失败系人为因素所致 2011年08月31日 俄航天署说，在此次发射过程中，火箭推进器其他系统工作状态均未见异常。因此，委员会已解除了“质子-M”运载火箭和“微风-M”推进器的发射禁令