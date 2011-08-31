- 2011年08月31日在美国20个大城市中，19个城市的房价在6月份出现上涨，而另一家持平。12个城市的房价已经连续三个月上涨，而其中的11个城市的房价涨幅超过1%
- 2011年08月31日据中新社消息，菲律宾总统阿基诺30日启程对中国进行首次国事访问，菲律宾媒体普遍认为，阿基诺在访华期间将主打双边经贸合作牌，而今年以来曾一度升温的南海问题则有望“逐渐冷却”
- 2011年08月31日8月29日，包括上海银联电子支付服务有限公司在内的13家公司获得央行颁发的支付牌照，至此，共有40家企业获得支付牌照。
- 2011年08月31日【《财经》综合报道】据中新网消息，菲律宾总统阿基诺30日晚抵达北京，开始对中国进行为期5天的国事访问
- 2011年08月31日各国元首将在会议上重点审议《独联体成立20年来的发展概要和今后发展任务》。这一文件对独联体20年的发展成果进行了总结，对各成员国在政治、经济、人文、安全等领域的合作进行了评估
- 2011年08月31日这是朝鲜上周宣布对金刚山地区韩方资产采取法律措施后，韩国政府首次表示将向第三国政府或企业提出克制要求
- 2011年08月31日佐利克说，30多年来，令世界银行感到非常自豪的是，它与中国的伙伴关系并不只是贷款与金融关系，而是在推动中国增长战略中发挥了作用
- 2011年08月31日据美国保险咨询公司估计，在过去数天里袭击美国东海岸的飓风“艾琳”造成的经济损失不超过120亿美元
- 2011年08月31日为缓解资本大规模流动造成的汇率波动，美国已故诺贝尔经济学奖得主詹姆斯·托宾1972年首次提出了“金融交易税”这一说法，建议对现货外汇交易课征全球统一税
- 2011年08月31日目前，南非基准利率为5.5%。南非中央银行行长马库斯近日表示，不排除继续降息以刺激经济增长的可能性
- 2011年08月31日欧洲债券是一种国际债券，是指票面金额货币并非发行国家当地货币的债券
- 2011年08月31日从去年7月至今年6月，法国新房销量为10.5万套，同比下降5.1%
- 2011年08月31日尽管阿根廷政府对服装进口采取了限制措施，今年前7个月阿根廷的服装进口额仍同比增加54.1%
- 2011年08月31日与2005年7月汇改前的8.2765相比，人民币对美元升值幅度已经达到29.59%。
- 2011年08月31日为规范乘用车生产企业及产品准入管理，维护社会公众利益和社会经济秩序，促进乘用车产业健康发展，按照《行政许可法》和《汽车产业发展政策》的要求，工业和信息化部起草了《乘用车生产企业及产品准入管理规则》,予以公告并征求意见
- 2011年08月31日两家公司将在俄罗斯北极地区大陆架油气田的勘探和开采、北极地带科学研究、人员培训等方面开展合作。俄罗斯石油公司预计，双方合作项目的直接投资额预计将达到2000亿至3000亿美元
- 2011年08月31日8月份美国消费者信心指数从前一个月修正后的59.2降至44.5，为2009年4月以来的最低水平，同时这也是该指数2008年10月以来的最大单月降幅
- 2011年08月31日为规范乘用车生产企业及产品准入管理，维护社会公众利益和社会经济秩序，促进乘用车产业健康发展，工信部于今日（8月31日）发布《乘用车生产企业及产品准入管理规则》征集意见稿。此次征求意见的截止日期为2011年9月20日。
- 2011年08月31日但在所有信用评级为AAA级的国家中，法国是财政状况最脆弱的国家之一
- 2011年08月31日新希望集团董事长刘永好在2011APEC中小企业峰会称，“我作为一个养猪人，对猪肉价格太高给大家造成的压力，对国家造成那么大的问题，深感歉意，感觉对不起国家，对不起老百姓，我们的猪没有养好。”
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