美国二季度大城市房价呈现稳定迹象 2011年08月31日 在美国20个大城市中，19个城市的房价在6月份出现上涨，而另一家持平。12个城市的房价已经连续三个月上涨，而其中的11个城市的房价涨幅超过1%

独联体20周年纪念峰会将探讨组织发展战略 2011年08月31日 各国元首将在会议上重点审议《独联体成立20年来的发展概要和今后发展任务》。这一文件对独联体20年的发展成果进行了总结，对各成员国在政治、经济、人文、安全等领域的合作进行了评估

韩国将要求各国克制参与朝金刚山旅游或投资项目 2011年08月31日 这是朝鲜上周宣布对金刚山地区韩方资产采取法律措施后，韩国政府首次表示将向第三国政府或企业提出克制要求

坦桑尼亚推迟发行欧洲债券 2011年08月31日 欧洲债券是一种国际债券，是指票面金额货币并非发行国家当地货币的债券

法国二季度新房销售量减价增 2011年08月31日 从去年7月至今年6月，法国新房销量为10.5万套，同比下降5.1%

中国服装在阿根廷市场份额扩大 2011年08月31日 尽管阿根廷政府对服装进口采取了限制措施，今年前7个月阿根廷的服装进口额仍同比增加54.1%

俄罗斯石油公司与埃克森美孚签署战略伙伴协议 2011年08月31日 两家公司将在俄罗斯北极地区大陆架油气田的勘探和开采、北极地带科学研究、人员培训等方面开展合作。俄罗斯石油公司预计，双方合作项目的直接投资额预计将达到2000亿至3000亿美元

美国消费者信心指数降至2009年以来最低 2011年08月31日 8月份美国消费者信心指数从前一个月修正后的59.2降至44.5，为2009年4月以来的最低水平，同时这也是该指数2008年10月以来的最大单月降幅